Sedat SARIKAYA

Hadise Depremde Ebeveyn Kaybı Yaşayan Çocuklar İçin 5 Mayıs’ta Volkswagen Arena Sahnesi’nde

Merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen büyük depremde ailesini kaybeden çocuklarımızın durumu toplumumuzu en çok etkileyen konulardan biri. Sosyal konularda son derece duyarlı olan Hadise, bu yaraya merhem olmak için Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından organize edilen Deprem Geleceğimizi Yıkmasın kampanyasına 5 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Volkswagen Arena’da yapılacak konseriyle destek oluyor.

Kariyeri boyunca uluslararası da pek çok sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak görev alan Hadise, her dönem başarıları ile Türk pop müziğinin başını çeken grubun içinde yer aldı. Sahne performansı ve şarkıları ile fark yaratan Türk pop müziğinin en güçlü kadın temsilcilerinden Hadise, 5 Mayıs gecesi Volkswagen Arena’da bu defa vereceği konserin tüm gelirini eğitime katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim Derneğine bağışlayacak.

Deprem Geleceğimizi Yıkmasın kampanyası ile sayıları maalesef binlerle ifade edilen, ebeveyn kaybı yaşayan çocuklarımızın geleceği için yeniden umut taşıyabilmeleri hedefleniyor. Kampanya çerçevesinde çocuklarımızın psikolojik, akademik, sosyal ve maddi olarak lise sonuna kadar, ortalama 8 yıl boyunca desteklenecekler. Hadise, konserin tüm gelirini bu kampanyada kullanılmak üzere Türk Eğitim Derneğine bağışlayacak.

95 yıl önce kurulan, Cumhuriyetimizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği Soma’dan Elazığ depremine kadar ülkemizi olumsuz etkileyen tüm felaketlerde sorumluluk almış, halkımızın ve çocuklarımızın yanına durmuştur. TED depremin akut döneminde de birçok sorumluluk üstlenmiştir. Hayırseverlerden, kurumlar ve paydaşlardan gelen 43 tırdan oluşan yardımlar TED çalışanları, gönüllüleri ve velileri tarafından tasnif edilerek TED koordinasyonunda gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Ayrıca toplanan nakdi yardımlar yine ilgili kurumlarla ,işbirliği hâlinde yerine ulaştırılmıştır. Bölgede iş birlikleriyle üç mutfak, bir fırın kurulmuş, bölgede yer alan TED Okullarında binlerce kişiye barınma ve yemek hizmeti verilmiş; Okullarda sığınan çocuklara psikolojik destek sağlanmıştır.

Deprem Geleceğimizi Yıkmasın kampanyası ise Türk Eğitim Derneğinin elleri boş kalan çocuklarımızın ellerinden tutmak, onların ve ülkemizin geleceği için başlatılmış uzun soluklu, çok kapsamlı bir kampanyadır. Bu kapsamlı proje, çocuklarımızın ellerinden tutmak isteyenlerin katkılarına açıktır.

Murat Başaran'dan İstanbul Boğazı'nda muhteşem klip!

“Sana Ölürüm, Nankör, Alev Alev, Sanadır Yar” gibi şarkıları ile müzik dünyasına damgasını vuran başarılı sanatçı Murat Başaran, büyük bir titizlikle çalıştığı yeni teklisi “İstanbul”u müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Kendine has yorumu ve tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Başaran, hayranlarının merakla beklediği yepyeni çalışmasını tamamladı. İddialı slow parçalarına bir yenisini daha ekleyen başarılı sanatçının “İstanbul”u ayrılık yaşayan çiftlerin, giden sevgililerin ardından dinlenecek tatta… Hüznü getiren şarkının derin ve anlamlı sözlerinde romantik parçaların usta kalemi Ahmet Selçuk İlkan ile Nermin Tahmaz Aşçıoğlu’num imzası var. Parçanın dinleyeni hemen sarıp sarmalayan müziği Murat Başaran’a ait olup, aranjesini ise Celil Yavuz üstlendi.

Başaran, “İstanbul” şarkısının klibi için Kuruçeşme Açıkhava’da ünlü yönetmen Kemal Başbuğ’ ile bir araya geldi. Şarkının adına ithafen İstanbul’un incisi Boğaz’ın büyüleyici manzarası eşliğinde çekilen klip izleyenlerin kalplerine dokunacak.

Murat Başaran’ın duygusal rüzgarlar estireceği yeni teklisi “İstanbul” 24 Mart’dan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda…

ŞARKI DA SÖYLEYEN OYUNCUYUM..

'Asmalı Konak', 'Çiçek Taksi', 'Gümüş', 'Bütün Çocuklarım', 'Ezo gelin', 'Dudaktan Kalbe', 'Küçük hanımefendi' gibi pek çok dizide yer alan Barış Hayta oyunculuğa geri dönerken, yeni çıkardığı şarkıyı da müzikseverlerin beğenisine sundu.

Oyuncu-Şarkıcı Barış Hayta 2007 yılında Öncü müzik etiketiyle yayımlanan ‘Mesela’ adlı albümünden sonra geçtiğimiz Eylül ayında Ahmet Kaya'nın ‘Gel hadi gel' isimli şarkısını ilk kez coverlayarak müziğe geri dönmüştü.

Şimdi ise seslendirdiği, sözleri ve bestesi Sümer Ezgü'ye düzenlemesi Soner Kıvanç’a ait 'Sevdan' adlı şarkısıyla müzikte de emin adımlarla ilerliyor.

Nisan ayında yayına başlayacak “Tetikçinin oğlu” dizisinde Mehmet karakteriyle 10 yıl sonra tekrar dizi setlerine geri dönecek olan Barış Hayta, yeni şarkısı için de hayli heyecanlı.

Barış Hayta, 'Bana hep sorulan oyunculuk mu? Şarkıcılık mı? sorusuna “Şarkı da söyleyen oyuncuyum “diye cevap veriyorum ve uzun aranın ardından döndüğüm televizyon ekranlarında daha sık olmayı istiyorum' dedi.

Barış Hayta, 'Sevdan' isimli şarkımın yayımlanmasından sonra yüreğime dokunan şarkıları coverlamaya devam etmeyi ve aynı zamanda kendi bestelerimi de yayımlamayı istiyorum' diye konuştu.

Gripin'in Yeni Şarkısı "İçinde Tutma" Çıktı!

Türkiye’de rock müziğin öncü ve köklü temsilcilerinden Gripin, yeni teklisi “İçinde Tutma”yı yapım şirketleri Gripin Yapım etiketiyle 24 Mart’ta yayınlıyor!

Kariyelerinde “Aşk Nerden Nereye”, “Durma Yağmur Durma” ve “Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar” gibi hitlerin yanı sıra yeniden yorumladıkları farklı şarkılarla da kemik bir dinleyici kitlesine sahip olan Gripin, umutla büyüyecek yarınlar için “İçinde Tutma” diyor.

Sözleri Birol Namoğlu’na, bestesi Namoğlu ve Arda İnceoğlu’na ait olan “İçinde Tutma” nın düzenlemesinde Gripin imzası yer alırken, grup mixte Başar Yurtçu, masteringde ise Çağan Tunalı ile çalıştı.

Gripin, “İçinde Tutma”nın video klibi için Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde kamera karşısına geçti. Türkiye’nin ilk dijital sanatlar ve yeni medya müzesi X Media Art Museum by DasDas’da gerçekleştirilen çekimlerde grubun performansının yanı sıra şarkının duygusunu yansıtan oyunculuklar ve özel görseller kullanıldı.

Yapımcı Serkan Tuğcu imzalı OPERASYON ŞAVAŞ ŞEHRİ yakında ekranlarda!

Geçtiğimiz yaz ayında Hatay’da çekimleri yapılan formatı Bekir Gündoğdu’ya ait olan yapımcılığını Serkan Tuğcu’nun üstlendiği yerli ve milli yarışma OPERASYON SAVAŞ ŞEHRİ yakında Tv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Tanıtımı yayınlanan programda Caner Toygar, İsmail Baki Tuncer, İbrahim Yılmaz ve Hasan Yalnızoğlu gibi pek çok ünlü isim yer alıyor.

32 bölümden oluşan yarışma da kazanan yarışmacının kim olacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Yarışmanın Hatay’da çekilmiş olması da izleyiciler için duygu dolu anlara sahne olacak.

Murat Hançer Wood Show Dubai Fuarı'nda ülkemizi temsil etti!

Son dönemlerin başarılı iş insanlarından Yük. Mak. Müh. Murat HANÇER 07-09 Mart 2023 tarihinde Dubai World Trade Centre - Dubai Ahşap ve Ahşap Sanayi Fuarında tüm dünya ülkelerinin katılmış olduğu fuar alanında ülkemizi ve kendi tasarımları olan ağaç işleme makinalarının tanıtımını yapmıştır. Ülkemiz ve firmamızın sektördeki hak ettiği yeri kazanması için çalışmalarına aralıksız devam edeceği sözünü vermiş, WoodShow Duabi fuarı için hazırlamış olduğu ürünler hakkında bilgiler aktarmıştır.

"Dubai WoodShow, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki Ahşap ve Ağaç İşleme Makineleri Ticaret Lider Platformu olan fuarda konuşmasına devam ederek ülkemiz ve uluslararası alanlarda yapmış olduğu çalışmalara da yer vermiştir.

Dünyanın ve bölgenin önde gelen üretici ve tedarikçi firmalarıyla ülkenin ve bölgenin en önemli satın alma kuruluşlarıyla bir araya gelen Yük. Mak. Müh. Murat HANÇER, dünyanın her yerinden gelen on binlerce profesyonel ziyaretçiyi de WoodShow fuar alanında ağırlamıştır. 19.’su düzenlenmiş olan fuar, ürün tedarikçileri ile makine ve alet imalatçılarının ürünlerini, en ileri teknolojilerini ve büyük ölçekli makinelerini Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en önemli satın almacı firmalarını ağırlamaktadır.

Şimal’den tedaviyle gelen ‘Sen Ya da Ben’

Şimal, yeni teklisi “Sen Ya da Ben” adlı çalışmasını müzikseverlerle buluşturuyor. Sözü Şimal’e müziği Yılmaz Taner’e ait olan “Sen Ya da Ben”, DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alıyor. Şarkının düzenlemesi Celil Yavuz, klip yönetmenliği ise Halil Güzel imzasını taşıyor.

Yeşil Kasaba&Mor Narpın ödül gecesinde sahne alacak!

Ünlü Gazetecilerden Sedat Sarıkaya'nın gazetecilikteki kariyerinin 10.yılına özel Yalova'nın en kaliteli mekanlarından birisi olan Mawish Beach&Disco'da 4 Temmuz tarihinde düzenleyeceği sunucularının Oksana Kuznetsova ve Şenol İpek olacağı Kırmızı halı sunucularını Nevide Çiçek , İlknur Özkuş ve Sevtap Gül'ün olacağı "Golden Orkide Awards Of The Year " ödül gecesinde kokteyl de ikramlar yapılırken Yeşil Kasaba & Mor Narpın sahne alacak. Gecede geniş repertuvarları ile davetlilerin adeta kulaklarının pasını silerek eğlenceyi zirveye çıkaracak.Yeşil Kasaba&MorNarpın basına yaptığı açıklamada " Ödül gecesinde hem ödül alacağız hemde sahne alacağız .Bu güzel geceyi düzenleyen emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz.Ödül gecesi için şimdiden heyecanlanmaya başladık" diyerek açıklamalarını bitirdiler.