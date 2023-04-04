Sedat SARIKAYA

Zeynep Bastık Avrupa turnesine çıkıyor…

Türk Pop Müziği’nin en sevilen kadın seslerinden Zeynep Bastık, Avrupa turnesine hazırlanıyor.

Avrupa Turnesi’nin ilk konserini 22 Nisan’da Viyana Hallmann Done sahnesinde verecek olan Zeynep Bastık, gurbetçi hayranlarıyla buluşacağı için hayli heyecanlı olduğunu belirtti. Bastık, Avrupa konserlerinin sonrasında ayağının tozuyla 12 Mayıs‘ta, İstanbul‘da Volkswagen Arena konser verecek.

İşte Zeynep Bastık’ın konser takvimi:

22 Nisan – Viyana /Hallmann Done

28 Nisan -Almanya / OberhausenTurbinenhalle

29 Nisan -Hollanda / Utrecht Tivoli Vredenburg

30 Nisan Almanya / Munich Kesselhaus

12 Mayıs İstanbul / Volkswagen Arena

16 Haziran Almanya / Frankfurt Batschkapp

17 Haziran Almaya / Köln E- Werk

Gökhan TÜRKMEN'den sosyal sorumluk projesi 'Elif', depremzede Elif'e şarkı !

30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen İzmir Depreminde, depremin 65. Saatinde enkazdan bir itfaiyecinin parmağına tutunarak umutları arttıran 3 yaşındaki Elif için bestelenmiştir.

Üretmeye ve farkındalık yaratmaya devam eden Gökhan Türkmen’in enstrümantel formundaki yeni teklisi ‘Elif’ Gtr Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda 31 Mart Cuma günü yayında.

Elif’in bestesi Gökhan Türkmen, düzenlemesi ve kompozisyonu Serkan Emre Çiftçi imzası taşıyor. Yeni teklide Türkmen’e; Tunç Çakır, Feryin Kaya, Burak Irmak, Alper Anık gibi başarılı müzisyenler eşlik etti.

Şarkının video klibi Şile’de Murat Joker yönetmenliğinde çekildi. Video klipte, aktivist ve koreograf Dicle Doğan, ‘kaygan ve kırılgan zeminlerin naif güçlü çocuklarıyız’ diye tanımladığı performansıyla yer aldı.

Elif’in tüm geliri 4. ve 5. Orman projesine

Elif, Gökhan Türkmen’in kalbinde hissettiği derin üzüntünün eseri. Elif’in dijital platformlardan elde edilecek tüm geliri Gökhan Türkmen’in Ege Orman Vakfı İşbirliğiyle hazırlıklarına başlanan müzisyen abisi Sami Anık adına 4. Orman projesine ve eş zamanlı 5. orman projesine aktarılıyor.

Hayatla bağlarını koparmayan, doğayla bir arada yaşamaya özen gösteren, insanın verdiği zorlu mücadeleleri şarkıları aracılığı ile aktaran Gökhan Türkmen, bir baba olarak Elif’te derinlerde yaşadıklarını melodiler vasıtasıyla aktardı.

Dicle Doğan hakkında:

Bağımsız koreograf, performans sanatçısı, aktivist. Uzun yıllardır hac yollarında ülkeler arası yürüyerek seyahat ediyor. Bu yerkürede toplamda 4270 km adımlamıştır.

Elif künye

Music: Gökhan Türkmen

Arrangement- Composition- Trumpet: Serkan Emre Çiftçi

Drum- Percussion: Tunç Çakır

Bass: Feryin Kaya

Acoustic Guitar - Lap Steel Guitar: Alper Anık

Piano- Synthesizer: Burak Irmak

Mix- Mastering: Feryin Kaya

GÜLÇİN ERGÜL 1 YILLIK SESSİZLİĞİNİ “DRAMA QUEEN” İLE BOZUYOR

Son iki teklisi “Gökyüzü Çağırdı Aşkı” ve “Birbirimize İyi Gelmiyoruz” ile adından çokça söz ettiren Pop müziğin sevilen ismi Gülçin Ergül, “Drama Queen” isimli yeni teklisini DMC etiketiyle müzikseverlerle buluşturuyor.

Gülçin Ergül'ün “Drama Queen” adlı yeni single çalışmasının sözü ve müziği Gülçin Ergül ile Emre Bayar’a, düzenlemesi ise yurtdışında büyük başarılara imza atmış olan Türk asıllı Alman prodüktör Paix ve LoLo79’a ait.

Aşkla hayatta kalmaya ant içmiş ve “Drama Queen” olmamayı seçen bir kadının hikayesinin anlatıldığı şarkının, klibinin yönetmen koltuğunda ise başarılı yönetmen Murat Joker oturuyor.

Gülçin Ergül'ün yepyeni single çalışması Drama Queen 31 Mart’ta tüm dijital platformlarda yerini aldı.

BORA GENCER’DEN 8+1 ALBÜM

90’lı yılların sevilen sanatçısı Bora Gencer, uzun bir aradan sonra 8+1 adını verdiği arşivlik bir albümle müzikseverlerle buluşuyor.

Albümün çıkış şarkısı olarak Eurovision 2016 birincisi Ukraynalı Jamala’nın söylediği ‘1944’ isimli şarkı, Türkçe versiyonu ‘Karartma’ adıyla yer aldı. Türkçe sözler Şeyda Eşki’ye, müzik Susana Dzhamaladinova’ya ait, düzenlemede ise Selim Çaldıran imzası var.

Etkileyici ve hüzünlü görüntülerden oluşan duygusal klibin yönetmenliğini Turgay Ceylaner yaptı ve klip tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

Albüm sürecinde hem caz müziğinin duayen ismi babası Bozkurt İlham Gencer’in zorlu tedavi süreciyle ilgilenen hem de stüdyo çalışmalarını aksatmayan Bora Gencer romantizm, melankoli, neşe ve aşkın harmanlandığı bu albümde hem geçmişten hem günümüzden esintiler sunuyor.

Ünlü sanatçının, 90'lı yıllarda büyük çıkış yakaladığı “Öptüm Seni Şeker” adlı hit şarkısı, albümde bu kez farklı soundla yer aldı. Albümdeki en büyük sürpriz ise rahmetli Barış Manço'nun “Müsadenizle Çocuklar” adlı şarkısını seslendirmek olduğunu belirten ünlü şarkıcı, kendine has sesiyle ve tarzıyla efsane şarkıyı coverladı. Ayrıca başarılı sanatçı, sözü ve müziği babası İlham Gencer’e ait olan “Bu Dünyada Dost Kalmadı” adlı şarkısına da albümünde yer verdi.

Birçok sürprizi içinde barındıran albümde sanat yaşamında 40. yılını dolduran Gencer, genç popçulara Barış Manço’nun “Müsadenizle Çocuklar” şarkısıyla diss atıyor.

Serkan TUĞCU’nun “Gölgelerin Savaşı” filmi çekimleri tamamlandı.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Serkan TUĞCU’nun yaptığı Kadrosunda pek çok ünlü ismi barındıran Gölgelerin Savaşı filmi çekimleri İstanbul’da tamamlandı. Ümit Acar, Sinan BENGİER, Ferdi Atuner gibi duayen isimleri biraraya getiren proje konusu ile de dikkat çekiyor. Dünyayı yöneten aileler ile vatansever bir birimin mücadelesinde aksiyon dolu sahneler bizleri bekliyor. Filmin cast direktörlüğü yapan Vedat Uçar; Konusu muhteşem filme ilerleyen serilerde pek çok yabancı oyuncu da dahil olacak. dedi. Filmde; geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Gladyatör filminden tanıdığımız Mike MITCHELL de yer almıştı. Filmin Eylül ayında vizyona gireceği öğrenildi.

Simge Harcandıkça ile kendinden söz ettiriyor!

Simge, 'Aşkın Olayım", "Öpücem", "Üzülmedin Mi" gibi şarkılarının da yer aldığı "Ben Bazen" albümü ile Spotify tarihinde "En Çok Dinlenen Türk Kadın Sanatçı Albümü” olurken “Aşkın Olayım" şarkısı ile Spotify'da 100 Milyon streama ulaşıp ve Youtube Music Charts verilerine göre Türkiye Top 100 listesinde ilk sıraya yerleşti.

Tüm dijital platformlarda bugün aynı anda satışa çıkan arka arkaya çıkardığı dinlenme rekorları kıran şarkılarına bir yenisini daha ekleyen Simge, şimdi de “Harcandıkça” adını verdiği yeni şarkısıyla kendinden söz ettiriyor.

Söz ve müziği Onur Özdemir’e düzenlemesi Ozan Bayraşa ’ya ait Simge’nin yeni şarkısı “Harcandıkça”nın klibini ve fotoğraflarını Seçkin Süngüç çekti.