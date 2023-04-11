Sedat SARIKAYA

Ego dizisinin setini ziyaret ettim!

Son dönemlerin en çok izlenen dizilerinden birisi olan Fox tv'de yayınlanan iddialı yapımlardan birisi olan Ego ( Erkeğe Güven Olmaz ) dizisinin İstanbul ilçesi Ümraniye'de çekilen setine dizide rol alan oyuncuları ziyarete gittim.

Ego ( Erkeğe Güven Olmaz ) dizisinin sevilen oyuncuları kendisini farklı şehir ve ilçelerden görmeye gelen sevenleriyle tek tek ilgilendi ve resim çekilmeyi ihmal etmedi. Sosyal medyasında 5 milyon takipçisi olan Melisa Aslı Pamuk güzelliği ile gözleri kamaştırdı.Sosyal medyasında 3.1 milyon takipçisi olan Alperen Duymaz giydiği takım elbise kombini ile yakışıklılığını konuşturdu ve sevenlerine karşı sıcakkanlı davranışı ile tam not aldı. Bende Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'a kendilerini görmek için Kocaeli/Gebze'den 2 saatlik yolu geldiğimi söyleyince oyuncular şaşırdı.Dizide rol alan Başarılı oyuncular ile günün anısına bende resim çekilmeyi ihmal etmedim.

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Simge, Barcelona – Girona maçı öncesi önceki gün Barcelona’ya gitti

'Aşkın Olayım", "Öpücem", "Üzülmedin Mi" gibi şarkılarının yer aldığı "Ben Bazen" albümü ile Spotify tarihinde "En Çok Dinlenen Türk Kadın Sanatçı Albümü” olan, “Aşkın Olayım" şarkısı ile Spotify'da 100 Milyon streama ulaşan yeni teklisi “Harcandıkça” ile birbirinden güçlü kadın seslerini bir araya getiren EQUAL Türkiye listesinin bu ayki kapak yıldızı olan Simge, şimdi de Spotify Camp Nou stadında yeni single’ı “Harcandıkça” ile yer alıyor.

10 Nisan akşamı gerçekleşecek olan Barcelona – Girona maçında stadın içerisinde yer alan geo-targeted ledlerde Spofity logosu ile yeni single tanıtımı yer alacak olan Simge Barselona’ya gitti..

Barselona Futbol Takımının Spotify ile iş birliği kapsamında yeni adı ''Spotify Camp Nou Stadı' olan statta, Barcelona – Girona maçında stadın geo-targeted ledlerinde yer alan ilk Türk sanatçı olan Simge, maçı Spotify Camp Nou stadında canlı olarak izleyecek.

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MİNE AYMAN'IN "ENİKONU SOHBET"ADLI PROGRAMI CRI TÜRK'DE BAŞLIYOR

Başarılı radyo programcısı Mine Ayman, yeni ulusal radyosu CRI Türk'de "Enikonu Sohbet" adlı programına devam ediyor.

13 yaşından beri birçok radyoda program yapan Mine Ayman, uzun zamandır yaptığı konuk programına 52 il ve 60 noktada yayında olan yeni radyosu CRI Türk'de devam ediyor. Çalıştığı birçok radyoda 1000'in üzerinde stüdyo konuğu ağırlayan başarılı radyocu, sevilen konuklarıyla keyifli sohbet etmeye yeni adresinde devam etmeye hazırlanıyor.

17 Nisan Pazartesi başlayacak olan Mine Ayman'la Enikonu Sohbet, her pazartesi 19:00-21:00 saatleri arasında dinleyicilerle buluşacak.

Aynı zamanda astrolog olan Mine Ayman yeni programında; haftalık astroloji yorumlarına, dinleyicilerinden gelen astroloji sorularına ve burca özel şarkılara da yer verecek.

Enikonu Sohbet’in ilk gününde Ferhat Göçer, İkilem, Aydilge ve Betül Demir yayına bağlanıp yeni projelerini anlattılar.

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Murat Hançer , Kuzey Makedonya Başbakanlık Müsteşarı Muhittin Kahveci'yi ziyaret etti!

Kuzey Makedonya Başbakanlık Müsteşarı Muhittin Kahveci ile Murat Hançer arasında ikili ticari ilişkilerimizin güçlendirilmesi ile ilgili yapılan sohbette olumlu gelişmeler sağlanmıştır.

Kendisine Türkiye de yapmış olduğumuz projelerimizi, aktif çalışmalarımızı kardeş ülkemiz olan Kuzey Makedonya bölgesinde açmış olduğumuz şirketimizde sürdürülebilirliğini, faaliyet alanlarımızı ve oluşacak olan farklı iş kollarını da geliştirmek amacıyla çalışmalarımız konusunda görüşlerini almış bulunmaktayız. Kendisini ziyaret etmiş olduğumuz makamında, bize karşı olan ilgi ve alakasından misafir perver liginden dolayı çok teşekkür ederiz.

Özel tasarım ve Projeler, Medikal üretim tesisi, Mekanik tesisat projeleri, Çelik yapı, Ağaç işleme makinaları konusunda oluşan tecrübelerimizi aktarmış olduğumuz görüşmemizde, Kuzey Makedonya için gelecekte oluşacak yeni hedefler üzerinde görüşme sağlanmıştır.

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ECE SEÇKİN YENİLİKÇİ ŞARKISI ‘MASUM’U SEVENLERİNE SUNUYOR!

Müzik listelerinin zirvesinde yer alan, iddialı sahne şovları ve hit şarkılarıyla olduğu kadar pop müziğin içindeki yenilikçi ve yaratıcı duruşuyla da olağanüstü bir imaj sergileyen Ece Seçkin, ‘’Masum’’ adını verdiği yeni teklisini müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Sözü ve müziği Ardy, düzenlemesi Denizkan Boz’a ait olan şarkının mix ve mastering’i ise Buğra Kunt imzası taşıyor.

Masum ile enerjik ve kendinden emin bir havayla karşımıza çıkan Ece Seçkin, bu yeni çalışmasında kendisi gibi benzer sağlık sorunlarını yaşayan kadınların sesi olmayı amaçlıyor.

Şarkısının kapak görselinde alerjik hastalığı sebebiyle oluşan iğne izlerini çiçeklerle kapatan Ece Seçkin, duygu ve düşüncelerini sosyal medya hesabından şu şekilde paylaştı;

‘’Kolumdaki çiçek şu anda hala devam eden tedavimle alakalı bir nüansı temsil ediyor. Alerji hastasıyım. Hayatımın bir dönemini sürekli kollarımdan iğne olarak geçirmek zorundayım ve bu durumla barışık olmayı öğrendim. Klibime her baktığımda bugünkü inancımı ve sabrımı bana hatırlatması için bu tema üzerinden ilerledik.’’

Projenin klip çekimlerinde İdil Dizdar ve Said Dağdeviren’in ortak yönetmenliğinde kameralar karşısına geçen Ece Seçkin, çabalamadan başardığı yalın ve doğal haliyle kariyerine yine gösterişli bir proje ekliyor.

Başarılı pop yıldızı Ece Seçkin’in yeni şarkısı Masum, DMC etiketiyle 7 Nisan Cuma günü itibariyle tüm müzik platformlarında yayınlandı!

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Golden Orkide Awards Of The Year Ödül gecesinde 4 sunucu 3 kırmızı halı muhabiri olacak!

Ödül gecesinde toplamda 120 adet ödül başarılı olan isimlere verilecek.İstanbul Days Guide ,Loca Dergisi , Avrupalı Bayan dergisi , Once Vatan Gazetesi ,Yenicağrı Gazetesi , Form Reklam Mimari (formdaistcom) , Best Life Dergisi , Fırtına Haber gibi bir cok medyanın yanı sıra gecede Ulusal ana akım medyanın da yerini alacağı Ünlü Gazetecilerden Sedat Sarıkaya'nın gazetecilikteki kariyerinin 10.yılına özel Yalova'nın en kaliteli mekanlarından birisi olan Mawish Beach&Disco'da 4 Temmuz tarihinde düzenleyeceği sunucularının Haziran ayında belli olacağı olacağı Kırmızı halı sunucularının Nevide Çiçek , İlknur Özkuş ve Sevtap Gül'ün olacağı "Golden Orkide Awards Of The Year " ödül gecesinde kokteyl de ikramlar yapılırken Yeşil Kasaba & Mor Narpın sahne alacak. Kariyerinde başarılı olan Medya mensupları, Sanatçılar, Oyuncular , İş İnsanlarının ödüllerini alacağı Gecede Mor Narpın, geniş repertuvarları ile davetlilerin adeta kulaklarının pasını silerek eğlenceyi zirveye çıkaracak.Yeşil Kasaba&MorNarpın basına yaptığı açıklamada " Ödül gecesinde hem ödül alacağız hemde sahne alacağız .Bu güzel geceyi düzenleyen emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz.Ödül gecesi için şimdiden heyecanlanmaya başladık" diyerek açıklamalarını bitirdiler.

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Linet'ten bayram hediyesi...

Linet, yine kulakların pasını silecek...

Ünlü sanatçı Linet, 'Söz' isimli yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu...

Hakkı Yalçın ve Ayla Çelik imzalı şarkıda Linet eşsiz yorumu ile kulaklarımızın pasını silecek. Uzun zamandır kendi youtube kanalında birbirinde güzel şarkıları hayranlarıyla paylaşan ancak ülkemizde yaşanılan deprem nedeniyle şarkı paylaşımlarına ara veren Linet, bayram hediyesi olarak 'Söz' isimli şarkısını yayımladı. Şarkının sözünü ve melodisini çok beğendiği için seslendirdiğini belirten Linet, 'Benim kulağıma hoş gelen beni başka diyarlara götüren bu melodiyi hayranlarıma sunmak istedim' diye konuştu.

Bayramda ve sonrasında yoğun konser maratonuna başlayacağını söyleyen Linet, önümüzdeki günlerde sürprizleri olduğunun da müjdesini verdi.