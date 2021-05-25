Sedat SARIKAYA'dan Röportaj Köşesi

Gökçe Kırgız, 14 Yıl Aradan Sonra “Kalbime Gömerim” Dedi..

Son dönemde müzik dünyasının en çok konuştuğu isimlerden biri olan Gökçe Kırgız, kimliğini kazanmak için verdiği hukuksal mücadelenin ardından "Kalbime Gömerim" şarkısını ilk kez seslendirdi.

Son zamanlarda müzik ve magazin dünyasının en çok konuştuğu kişilerden Gökçe Kırgız, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Genç şarkıcı yıllardır yaşadığı olayları ve başından geçenleri programda anlattı.

Gökçe Kırgız 14 yıl önce Türkiye’yi kasıp kavuran “Kalbime Gömerim O Zaman” şarkısını da ilk kez seslendirdi.

Yıllar önce çıkardığı “Kalbime Gömerim O zaman” şarkısı ile bir anda Türkiye’nin gündeminde düşen; ancak o zamanlarda kendini gizleyen Gökçe Kırgız’ın başına gelmeyen kalmamıştı. Önce şarkısını, daha sonra da ismini gerçek adı “Merve Doğan” olan ve müzik piyasasının yakından tanıdığı Gökçe Kırgız Taner’e kaptırmıştı.

MÜCADELEYE DEVAM!

Yıllarca hukuki mücadele veren Gökçe Kırgız, şarkısını ve ismini çalan Merve Doğan’a manevi tazminat davası açarak hukuki mücadelesine devam ediyor. Bir yandan da gerek televizyon kanallarına, gerekse magazin programlarına katılarak mücadelesini anlatıyor.

GÖZLERİ DOLDU

Programda yeni şarkısı “Adını Anmam” başta olmak üzere birçok şarkı seslendiren genç şarkıcı, 14 yıl aradan sonra “Kalbime Gömerim O Zaman” adlı şarkısını da ilk kez seslendirdi. Şarkıyı söylediği anda gözleri dolan ve duygulu anlar yaşayan Gökçe Kırgız, sosyal medyada da beğeni kazandı.

Aynur Aydın: Asılsız İftiralar Kutlamaya Gölge Düşürmekten Başka Bir Niyet Taşımıyor..

Aynur Aydın kendisi hakkında yorum yapan magazincilere yanıt verdi. ''Asılsız iftiralar kutlamaya gölge düşürüyor...''

Aynur Aydın, Söylemezsem Olmaz programında kendisi hakkında yorum yapan magazin yorumcularına imalı göndermede bulundu. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alan Aynur Aydın, sosyal medyaya damga vurmuştu.

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, önceki gün Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamalarında koşarak sahneye çıktı. Aynur Aydın sahneye çıkarken anons yapan spikerin başka bir kişiye ”Seversin” demesi bir hayli konuşulmuştu. Söylemezsem Olmaz programında da konuyla ilgili çeşitli yorumlar yapıldı. Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto’nun yorumculuk yaptığı programda Aynur Aydın hakkında,

”Koşarken midilerinden, budilerinden belli… Çok sevgilisi var diyorlar. Devamlı müstehcen açıklamaları var. Abuk sabuk ne ararsan var Aynur’da”

”Aynur diye birisini biz çok dikkate almıyoruz”

”Böyle önemli bir takımın kutlamalarında Aynur Aydın’ın ne işi var?”

”Türkiye’de bu gecede sahneye çıkabilecek çok değerli sanatçımız var. Yapımcısı Bülent Seyhan demek ki çok iyi bir prodüktör sanatçısını destekliyor.”

”Koskocaman Beşiktaş Aynur Aydın’ı tercih ettiğine göre bir şey var.’‘

ifadelerinin yer aldığı bazı yorumlar yapıldı. Hakkında yapılan yorumlara yanıt veren ünlü şarkıcı, ”Asılsız iftiralar güzel bir kutlamaya gölge düşürmekten başka bir niyet taşımıyor. Üstelik bana ithafen böyle alaycı ve hor gören bir tavır yakışmadı” dedi. Ünlü şarkıcı, açıklamalarında programının ismini vermek istemedi.

Demet Akalın’dan Sinan Akçıl İmzalı Yaz Hiti Geliyor!

Ünlü popçu Demet Akalın, bu "yaz hiti" diye nitelendirdiği, Sinan Akçıl imzası taşıyan bir şarkı çıkaracak. Şarkının çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor.

Bu zamana kadar birçok hit şarkıya imza atan Demet Akalın, yeni şarkısının müjdesini verdi. Son olarak Sıla’nın imzasını taşıyan “Kahır” isimli slow bir şarkı ile müzikseverlerle buluşan Akalın, bu kez Sinan Akçıl şarkısı okuyacak.

“Bi Daha Bi Daha” isimli şarkı için Demet Akalın henüz tarih vermedi; ancak Instagram hikayesinden Sinan Akçıl’ı kast ederek şu notu düştü:

“Adam doğum gününde bana hit şarkı çıkardı. Ağlayacağım, sinirim bozuldu şarkının güzelliğine”