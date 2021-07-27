Sedat SARIKAYA'dan Röportaj Köşesi

Minsk’ten Süperstar Ajda Pekkan rüzgarı geçti

Ajda Pekkan, Egemen Mustafa Şener’in ev sahipliğinde, hafta sonu Belarus Minsk’teki Double Tree By Hilton Otel & Casino’da sahne aldı. Süperstar, böylece pandemi sonrası ilk yurt dışı konserini Belarus’ta gerçekleştirdi.

Cihan Nacar imzalı sahne kostümü ile dikkat çeken Pekkan, yaklaşık iki saat boyunca geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendirdi.

Ajda Pekkan, bu konserde repertuvarına aldığı yeni parçalar ve şarkı seçimiyle de dikkat çekti. Özellikle son günlerde birçok sanatçının seslendirdiği ‘Dünyadan Uzak’ şarkısı büyük beğeni topladı. Konserden bir gün önce Belarus Minsk’e gelen Ajda Pekkan, gündüz kentte alışveriş imkanı da buldu.

Artık küsüp gitmek yok!

80’li ve 90’lı yıllara damga vurmuş Gece Kulüplerinin kraliçesi Serpil Benay, uzun yılların ardından Sezen Aksu imzalı 'Yazık' isimli şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu...

Yapımcı, müzik adamı Aykut Gürel ve iletişimci Özgür Aras'la bir araya gelen Serpil Benay, ilk kez single çıkarttığını belirterek, çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

1982 yılında Köşk Gazinosunda Zeki Müren'in kadrosunda sahne alarak adını duyuran, başta Maksim Gazinosu olmak üzere birçok mekanda solistlik yaparak, “gece kulüpleri kraliçesi” olarak adını neonlara yazdıran 1985’te çıkardığı ilk albümünün ardından sahnelerde olduğu kadar başrol oyuncusu olarak 13 sinema filmi ile Yeşilçam’da da başarısını ispatlayan sonrasında Bodrum‘da yaşamaya başlayan Serpil Benay, 'Bundan sonra müziğe küsüp gitmek yok. Büyük hata yapmışım. Bu muhteşem şarkıyı severek okudum umarım müzik severlerinde hoşuna gider. Meleklerim Sezen Aksu, Aykut Gürel ve Özgür Aras'a teşekkür ederim' diye duygularını dile getirdi.

Serpil Benay yeni projesi için Sefa Gürsoy’un objektiflerine pozlar verirken ve yıllar sonra Erkan Nas’ın kamerasının karşısına geçerek Sezen Aksu imzalı şarkısı için klip çekti.

KARSU ‘SONUNDA’ SAHNEDE

‘Sonunda’ adlı teklisini Temmuz ayı başında müzikseverlerin beğenisine sunan Karsu yeni şarkısını ilk kez seslendireceği konserleri ile kulakların pasını silecek...

Pandemi sürecinde canlı yayınlar yaparak Amsterdam’daki evinden instagram ve youtube üzerinden konserler veren Karsu uzun bir aradan sonra müzikseverlerle sahnede tekrar buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

21 Ağustos’ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda, 22 Ağustos’ta Borum Antik Tiyatro’da iki gün üst üste sahnede olacak olan şarkıcı Avrupa’nın önemli tonmaisterleri arasında gösterilen Julio Hernandez ve dünyanın dört bir yanından en yetenekli müzisyenlerden oluşan uluslararası orkestrasıyla konser verecek.

Kalben’in sözlerini yazdığı Karsu’nun Mart Jeninga ile birlikte bestelediği ‘Sonunda’ isimli şarkısını sahnede ilk kez seslendirecek.

Karsu sonrasında sırasıyla 17 Eylül’de Urla Caz Festivali’nde, 18 Eylül’de Bursa Açıkhava Tiyatrosu’nda, 20 Eylül IKSV Caz Festivali kapsamında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda( Karsu- Plays Atlantic Records) 15 Eylül’de Antalya Akra Caz Festivali’nde sahne alacak.

Mavish Club Beach’da Hande Yener coşkusu

Yalova'da Mavish Club Beach'da Hande Yener'den müzik ziyafeti vardı. Konser alanını hınca hınç dolduran sevenleri Yener şarkıları ile konser boyunca tek bir ağızdan büyük bir coşkuyla eşlik ettiler.

Hande Yener ve dansçılarının sahne şıklığı ve kıyafet uyumları dikkatlerden kaçmadı. Sevilen şarkılarının bir çoğunu sahnede seslendiren Yener konser öncesi, konser esnası ve konser sonrasında sevenlerine sıcak kanlı davranması ve sevenlerinin fotoğraf çekilme taleplerini geri çevirmemesi dikkatlerden kaçmadı.





Deniz Seki Coşkusu!

Sesiyle olduğu kadar yazıp bestelediği şarkılarıyla ve güzelliği ile de hafızalarımıza kazınan aşk şarkılarının efsane ismi Deniz Seki geçtiğimiz akşamda Çeşme'de Hayal Kahvesi sahnesinde sevenleriyle buluştu.Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu imzalı harika kıyafeti ile sahneye çıkan Deniz Seki dünden bugüne hit olmuş bütün şarkılarıyla sevenlerini coşturdu.

Hülya Yanıkdağ ve Hevin Cümsen farkı ile 3. Altın kalite ödül töreni geliyor

Geçtiğimiz günlerde 2.si yapılan ve Yılın En iyi Kurumsal İletişim Direktörü Tgrt haberden Sait İnanç, Yılın En İyi Erkek Sanatçısı Ersan Er, Yılın En İyi Karadeniz Sanatçısı Ekin Uzunlar, Yılın En İyi Sahne Performans Ödülü Nilay Dorsa'nın seçildiği ve Yılın En Güvenilir Sanatçısı Ödülünün de Yılmaz Morgül'e verildiği Altın Kalite Ödül Törenlerinin 3.sü için yer ve tarih belli oldu.

30 Temmuz'da Dedeman Otel'de Ece Gürsel ve Şenol İpek sunumu ile yapılması planlanan muhteşem gecede haber ve sanat dünyasını iş dünyası ile buluşturan başarılı program yapımcısı ve organizatörler Hülya Yanıkdağ ile Hevin Cümsen'in organizasyon sahipliğinde yine en kaliteliler ödüllerine kavuşacak. "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" konsepti ile yapılacak bu muhteşem ödül töreni yine çok konuşulacak. Başarılı Gazeteciler Sedat Sarıkaya ve Mustafa Özen'in de ödüllerini alacağı gecede NumberoneTürk TV ve Numberone FM'in bu yıl ki başarılarından dolayı ödüllerini alacağı gecede Numberone Fm'den Mert Hakan'da radyo programı Morning Show ile ödülünü alacak. Sanatçılardan ise Murat Başaran, Gökçe Kırgız, Aydilge, Umut Akyürek gibi isimler de olacak. Şimdi gözler daha önce yaptığı Altın Kalite Ödül Törenleri ile çok konuşulan başarılı organizasyonların aranan isimleri Hülya Yanıkdağ ve Hevin Cümsen'de.

TİKTOK FENOMENİ AYDAS’DAN YENİ ŞARKI “TIRO VIRO”

Tıktok’ta çektiği videolar yüz binler izlenen Tiktok’ta 9.4 milyon, İnstagram’da ise 750.000 ' e yakın takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni “AYDAS” yeni şarkısı “TIRO VIRO”yu dinleyicilerle buluşturdu.

10 günde 1.5 milyon izlenmeye yaklaşan şarkının sözü ve müziği Burak Polat’a aitken düzenlemesi ise Semih Gönder imzası taşıyor. Şarkının mix ' ini Semih Gönder, mastering’ini ise Emre Kıral yaparken klip yönetmenliğini Enes Bilal Taşçı’nın yaptığı projenin koordinatörlüğünü ise Bilal Menteş üstlendi.

Dark’n dark Müzik etiketiyle 16 Temmuz Cuma günü yayınlanan şarkı tüm dijital platformlarda klibiyle de Netd Müzik’te yerini aldı.

Pr Danısmanı: Evin Alasan