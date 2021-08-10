Sedat SARIKAYA'dan Röportaj Köşesi

Seda Sayan: "Fotoğraflarla oynamayı seviyorum "

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sayan, "Yatırım için mi bakıyorsunuz?” sorusuna, “Yatırım için takı almam; ya beğendiğimi alırım ya da değişim yaparım" yanıtını verdi.

Sosyal medyadaki hesaplarında yaptığı photoshop'larla çok konuşulan Sayan, "Fotoğraflarla oynamayı seviyorum. Bazen gülmek için yapıyorum. Gülmek için yaptıklarıma bazı sazanlar hemen atlıyorlar" diyerek, bu yöndeki eleştirileri çok umursamadığından bahsetti.

***

Elit Medya fark yaratıyor

Son dönemlerde yaptığı ödül organizasyonları ile adından oldukça söz ettiren Kader İkizler'in yönetim kurulu başkanı olduğu Elit Medya yenilikçi, çözümlenebilir hizmetleriyle Türkiye'de medya sektöründe hizmet veren bir kuruluş olarak biliniyor. Son dūzenlemiş oldukları " Yılın Marka Ödüllerine ünlüler akın etti. Reklam ve pr çalışmaları, Ulusal ve uluslararası Tv program çalışmaları, kurumsal kimlik çalışmaları ve sosyal medya hizmetleriyle Elit Medya ilgi odağında olmayı her zaman başarıyor.

***

En iyi gelinlik markası ödülü Karmen Aksu firmasının oldu

Hülya Yanıkdağ ve Hevin Cümsen'in İstanbul Gayrettepe'de yer alan Dedeman Otel'de Geleneksel olarak düzenledikleri 3.Altın Kalite ödül törenine ünlüler akın etti.Ünlülerin yanı sıra alanında başarılı firma sahipleri de ödüllerini gecede alma heyecanı yaşadılar.

3’ncüsü gerçekleştirilen Altın Kalite ödül Töreninde gelinlik markası Karmen Aksu En iyi gelinlik markası ödülüne layık görüldü. Bu ödüllerini Selma Doğan gecenin sunucuları Şenol İpek ve Ece Gürsel'in ellerinden teslim aldı.

****

Tarkan'dan yangın bölgelerine servet değerinde yardım!

Onur Akay, Tarkan'ın yaptığı gizli yardımları açıkladı.

Megastar Tarkan'ın yangın bölgelerine servet değerinde yardım yaptığı ortaya çıktı. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Tarkan'ın 2 yıldır yaptığı gizli yardımları açıkladı. Herkese örnek olsun diye yazdım diyen Onur Akay, "MSG üyesi olan Megastar Tarkan, 2020 yılında payına düşen telif gelirlerini almayıp, pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlere dağıtılmasını ve

MSG’den bu yardımın gizli tutulmasını istemişti. Müzisyenlere 100 bin liraya yakın bir yardım yapıldı. Tarkan şimdi de deprem bölgelerine gizli bir yardım yaptı ve 500 bin lira ayırdığını öğrendim. Bu gizli yardımları da örnek olsun diye açıkladım. Helal olsun Tarkan'a..." ifadelerini kullandı.

***

Gülşen rüzgarı Hotel Del Lago Saraçoğlu sahnesinde esecek

Sakarya'da Gülşen rüzgarının esmesine sayılı günler kaldı. Başarılı Sanatçı Gülşen Youtubede izlenme sayısı milyonları aşan şarkılarını sevenlerine sahnesinde tek tek söyleyecek.

Giyimi ve sahnesi ile son zamanların en fazla konuşulan pop müziğin bayan mega starlarından birisi olan Gülşen yaz sezonunda konserlerine devam ediyor. 14 Ağustos günü Hotel Del Lago Saraçoğlu'da sevenlerine muhteşem bir müzik şovu yapacak. Konser gününde sevenleri ile buluşacak olmanın heyecanı ile bekliyor. Konser Repertuvarı oldukça geniş olan Gülşen sahnede sevenlerine unutulmaz anlar yaşatacak . Konser için detaylı bilgileri 0532 672 61 61 nolu numaradan alabilirsiniz .Bu enfes Gülşen sahnesini kaçırmamanız tavsiye edilir.

***

Radyo Ömür ile bir Ömür

2016 yılında kurulan başarı ile yayınlarına devam eden 96.6 Radyo Ömür kalitesini artırarak yoluna devam ediyor.Dinleyici kitlesi her geçen gün artarken radyo programlarına aldıkları sanatçı konukları ile de daha dikkat çekiyor. Her kesimin şarkı isteğini çalabilecek bir radyo olmanın heyecanı ile uzun yıllar Radyo Ömür yayınlarına büyük bir şevk ile devam edecek.

***

GÜLNUR GÖKÇE'NİN EĞLENCELİ VE RENKLİ YENİ TEKLİSİ

BENİ ÇILDIRTIYOR GEÇTİĞİMİZ CUMA GÜNÜ YAYINDA

Müzik prodüktörlüğünü ve aynı zamanda aranjörlüğünü Temel Zümrüt’ün yaptığı Gülnur Gökçe'nin Garaj Müzik etiketli yeni teklisi “Beni Çıldırtıyor” Geçtiğimiz Cuma günü tüm dijital platformlarda yayımlandı.

Sözü ve müziği Süleyman Yüksel'e rap kısmını Tetik'in yazdığı şarkının mix ve mastering’i Özgür Yurtoğlu’na ait.

Beni çıldırtıyor; farklı tınıların harmanlandığı kendine has değişik bir kimyası olan enerjik bir şarkı. Gülnur Gökçe'den duymaya alışık olduğumuz bol vokallerin ve süslerin olduğu dinamik bir şarkı. Rap bölümündeki eğlenceli sözleri ve özel sesi ise şarkıya bambaşka bir ruh kattı.

2 günde 8 dansçı eşliğinde çekilen video klibin yönetmenliğini Süleyman Yüksel üstlendi.

Vertical (dikey) formatta çekilen klip aslında tek gibi görünse de 3 ayrı klip olarak tasarlandı. Özellikle dansçıların eşlik ettiği orta bölüm de tiktok ve reels videoları gibi dinleyicilerin eşlik edebilmesi için özel bir koreografi ile kurgulandı. Böylece müzik severler kendi videolarını çekip bu platformlarda paylaşabilecekler.

Gülnur “Beni Çıldırtıyor” ‘un peşinden kısa süre de yeni şarkılarının da çıkacağını, önümüzdeki dönemde hız kesmeden dinleyicileri ile bir arada olacaklarının sinyalini veriyor.

***

EMRE KAYA’DAN ANLAMLI DESTEK

Antalya’nın Manavgat ilçesi ve çevresinde başlayıp Marmaris Bodrum Adana Mersin ve daha birçok yeri etkisi altına alan ve can kayıpları ve pek çok hayvanın telef ve hektarlarca ormanın yok olmasına sebep olan yangınları söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürerken olaya bir destek de pop müziğin başarılı ismi Emre Kaya ' dan geldi.

Kaya sosyal medyada yaptığı paylaşımına " İhtiyacı olan bölgeler bana DM ' den ulaşabilirsiniz. Yangın söndürme cihazlarına mobil dolum merkezleri kurduruyorum. Gece olmadan harekete geçelim ki daha fazla yer yanmasın. " notunu düştü.

***

Beybida İle Lavanta Bahçelerinde Doğuma Hazırlık Eğitimi

Anne Bebek Eğitim ve Haber Portalı www.beybida.com, doktorları, hemşireleri ve alanında uzman eğitmen kadrosu ile Lavanta Aşkı’nın ev sahipliğinde doğuma hazırlık eğitimi etkinliği düzenledi.

Gebelik dönemi ve doğum yöntemleri hakkında çok detaylı bir eğitim veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Deniz Yıldıran Sarıcı tüm katılımcıların sorularını içtenlikle yanıtladı.

Beybida.com’un doğum koçu Sinem Uzan hamilelik dönemi ve doğum anında bir doula desteğinin anne ve bebek için önemini katılımcılar ile paylaştı.

Yenidoğan bebek bakımı ve emzirme eğitimi veren Anne Bebek Eğitim Hemşiresi Tuğçe Atak, bebek bakımı ve emzirme sürecindeki önemli püf noktaları bebek bekleyen katılımcılar ile paylaştı. Babalarında bebek bakımına yardımcı olması gerektiğini vurgulayan Tuğçe Atak, etkinlik esnasında babalara bebek bezi değiştirme yarışması düzenledi. Renkli görüntülere tanık olunan etkinlikte sponsor markaların katılımcılara hediyeleri oldu.

Nefes Terapisti ve Yoga Eğitmeni Nilay İnanca, anne adaylarına doğumu kolaylaştırması için nefes teknikleri eğitimi verdi. Lavantaların şahane kokusuna gün batımı bulaşmışken nefes egzersizlerinin ardından doğum korkularından arınmak için meditasyon ile günü taçlandırdı.

Fotoğraf sanatçısı Nilay Yıldırım ise etkinlik esnasında tüm anları ölümsüzleştirdi.

Beybida.com Yayın Yönetmeni Özlem Salcı’nın organize ettiği etkinliğe ilgi oldukça büyüktü. Etkinliğe; Hipp, Önlem Bebek Bezi, Owli, Mochi, İşbir Yatak, Findia, Doğadan ve Galeteria Bonacci gibi çok değerli anne- bebek dostu markalar destek verdi.

“Doğuma Hazırlık Eğitimi 2’’ için hazırlanan Beybida.com ekibi, bir sonraki etkinlik tarihini Ağustos ayı içinde gerçekleştirmeyi planlıyor.

***

Somer Sivrioğlu: Kız arkadaşımla yürüyüş yapalım dedik.

Tv 8'de yayınlanan efsane Yemek yarışması 'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri jürilerinden Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz günlerde kız arkadaşıyla İstanbul Arnavutköy’de yürüyüş yaparken görüntülendi.

36 derece yaz sıcağına rağmen yürüyüşü eksik etmeyen ünlü master şef, yanındaki bayanı soran gazetecilere, “Kendisi kız arkadaşım. Bugün yürüyüş yapalım dedik” açıklamasını yaptı.

Ülkemizde çıkan orman yangınları sebebiyle üzgün olduğunu ifade eden Sivrioğlu, “Annemler Bodrum’da. Çok şükür iyiler. Annem Koah hastası olduğu için biraz etkilendi” diye bahsetti.