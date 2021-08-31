Sedat SARIKAYA

Manga Kartal'da coşturdu!

Türkiye'de sevilen Rock gruplarından Manga Kartal Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Zafer ve Barış Haftası konserlerinde sahne aldı.

Konser alanını daha konser başlamadan önce dolduran, daha çok genç ağırlıklı Manga severler konser süresi boyunca oldukça coşkuluydular. Konser başlamadan önce seyircilere tehlikeli yerlerde konseri izlememeleri konusunda uyarılar yapıldı. Basın camiasından da katılımın yoğun olduğu konserde coşku hat safhadaydı.

Sahneye çıkar çıkmaz sevenlerinin yoğun tezahüratları ile karşılaşan Manga grubu konsere "Işıkları söndürseler bile" adlı şarkıları ile başladı. Konserlerinde "Dünyanın sonuna doğmuşum ","Dursun Zaman", "Beni Benimle Bırak", "Yine Yeniden Sev", "Bitti Rüya "ve Eurovision yarışmasında söyledikleri "We Could Be The Same"adlı şarkılarına yer verdiler. Konserde Kartal Belediyesi Başkanı "Eğleniyormuyuz İstanbul diye sorarak seyircileri çoşturan Sayın Gökhan Yüksel seyircilerden "Evet "cevabını aldı bunun üzerine Kartal Belediyesi Başkanı mini konuşmasında Bir çok olumsuzluğa rağmen Pandemi' ye, Sele, Yangınlara rağmen umut burada, umut bu gençlikte bu umudu, bu gençliği Kartal'dan İstanbul'a sonra tüm Türkiye'ye yolluyormuyuz. Çünkü biz genciz, geleceğiz arkadaşlar. 2001 yılından beri değişmeyen, hep genç kalan Manga ekibine saygılarımı sunuyorum. 34 Yaşındayım bizim jenerasyonu aldı götürdü, yeni jenerasyon geliyor. Daha kaç jenerasyon yetiştireceksiniz bilmiyorum. Hepinizi canı gönülden kutluyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı konserlerimiz devam edecek arkadaşlar. Bu zaferler, kutlanmaya değer. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını Şükran ve minnetle anıyorum. Bu gençler; bu bayrağı daha ileriye götürecek hiç merak etmeyin daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Enerjiniz yüzünden internetimiz çöktü canlı yayın yapamıyoruz. İyi ki varsınız enerjiniz çok yüksek diyerek Manga grubunun solisti Ferman Akgüle plaket takdim edildi. Konserin sunuculuğunu Numberonetürk Tv/Fm medya grubundan Dj Kadir Çetin üstlendi, şıklığı ile konserde dikkatleri üzerine çekti.

Serkan Kaya Kuruçeşme'de sevenlerine boğazda Arabesk resitali yaşattı!

Ünlü Arabesk sanatçısı Serkan Kaya, Poll Production organizasyonu ile Paraf Kuruçeşme'de sahne aldı.Sevenlerine boğazda Arabesk şovu sunan Serkan Kaya, orman yangınları ile ilgili ''Ülkemiz için her zaman elimizden geleni yapacağız. Ağaçlarımız yandıysa fidanlar dikeceğiz, evlerimiz yıkıldıysa yeni evler yapacağız'' dedi.

Unutulmazları arasında yer alan "Kara Gözlüm" şarkısıyla sahneye çıkan Kaya, "O kadar güzel gözüküyorsunuz ki çiçek gibisiniz. Hepiniz hoş geldiniz" diye söyleyerek konserine başladı. "Sevemiyorum", "Mesele", "Kalakaldım" ,"Zor Bela" gibi sevenlerinin müzik listelerinden düşmeyen arabesk parçalarını seslendiren Kaya, sevenlerine harika bir müzik dinletisi yaşattı.

İrem Derici Babasıyla şarkı söyledi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 8 Kasım Stadyumu'nda geliri bölgesel Amatör lig takımlarından Lüleburgazspor yararına kullanılmak üzere İrem Derici konseri düzenlendi.Sedat Sarıkaya'nın Ekibinden Gazeteci Buğra Kaya'da konseri an ve an takip etti onunda kalemine konserden yansıyanlar oldu.Konserde En fazla dikkat çeken olaylardan birisi Irem Derici'nin Babası Hulusi Derici ile sahnede şarkı söylemesi oldu.

Sevilen Sanatçılardan Derici, “Nabza Göre Şerbet, Tektaş, Dantel, Evlenmene Bak, Yazsın Bana, Kalbimin Tek Sahibine, Affeder mi Aşk Bizi, Aşkımız Olay Olacak” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.Geceye damgasını vuran bir diğer şov ise Irem Derici'nin sahnesinde Babası Hulusi Derici ile" Öyle Sarhoş Olsam ki " adlı şarkıyı da seslendirmiş olmasıydı.Derici konserinde sevenlerine "Lüleburgazı çok sevdiğini ve her geldiğinde kendisini Lüleburgaza yakın hissettiğini belirtip burdan ev alırsam şaşırmayın " diye bahsetti.

Lüleburgazspor Kulübü Başkanı Yılmaz Canpolat, konser sırasında sahneye çıkarak İrem Derici’ye Lüleburgazspor atkısı ve forması takdim etti. Derici, Başkan Canpolat’a teşekkür ederek kendisi için bunun çok değerli olduğunu dile getirdi. Derici, konsere Lüleburgazspor atkısıyla devam etti.

Feridun Düzağaç Sevenlerini konserinde Rock'a doyurdu.

Başarılı Rock Sanatçılarından Feridun Düzağaç Lüleburgazspor için sahnede Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Stadyumu'nda geliri Bölgesel Amatör Lig takımlarından Lüleburgazspor yararına kullanılmak üzere Feridun Düzağaç konseri düzenlendi.Sedat Sarıkaya'nın Ekibinden Gazeteci Buğra Kaya'da konseri an ve an takip etti onunda kalemine konserden yansıyanlar oldu.

8 Kasım Stadyumu’nun kapısının açılmasıyla Lüleburgazlı müzikseverler stada akın etti. Konser saatine doğru stadı dolduran taraftarlar, konseri beklemeye başladı. Serkan Lama’nın sunuculuğunu yaptığı gecede ilk sahneyi Feridun Düzağaç alarak Lüleburgazspor taraftarlarıyla buluştu.Feridun Düzağaç; “FD, Dipteyim Sondayım Depresyondayım, Beni Bırakma” gibi sevilen şarkılarını Lüleburgazlılarla buluşturdu.

Feridun Düzağaç; Lüleburgazspor’un Beşiktaş ve Fenerbahçe’yi Türkiye Kupası’ndan elediği zamanları hatırladığını söyleyerek kulübün eski, ihtişamlı zamanlarına dönmesini diledi. Lüleburgazspor Kulübü Başkanı Yılmaz Canpolat, konser sonunda sahneye gelerek Feridun Düzağaç’a Lüleburgazspor forması takdim etti. Başkan Canpolat; “ Feridun abiyle Beşiktaş maçlarına giderdik. İnşallah Lüleburgazspor’un şampiyonluğunda da gelip konser verir” dedi.

Gülben Ergen’le 30 Ağustos

Kutlaması! Alaçatı’yı Coşturdu!

30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Pek çok mekanda ünlü isimler sahne alırken Şerefe Alaçatı’ da Gülben Ergen rüzgarı esti. ” Bayraklarınızı alın gelin.” diyen Gülben Ergen’le Şerefe Alaçatı sahnesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sevenleriyle birlikte kutladı. Zafer Bayramı’nı kutlamaya gelen misafirler, Gülben Ergen’le hem bayram coşkusunu yaşadı hem de kurtlarını döktü.

Hançerli Gülben!

Gülben Ergen dün akşam yoğun istek üzerine 3.kez sahne aldığı Şerefe Alaçatı ‘da hem sahne performansı hem de güzelliği ile büyüledi. Ergen ‘in Gülşah Saraçoğlu imzalı elbisesindeki hançer detayı dikkat çekti. Gülşah Saraçoğlu siyah arkası hançer detaylı elbise hakkında sosyal medya paylaşımında” Nasıl ki Sezen Aksu yaşanmışlıklarını şarkılarına döküyorsa, ben de bu elbiseme döktüm… Sırtımdan bıçaklayanlara gelsin” ifadelerini kullandı.

ATHENA'DAN DENİZLİ’DE ROCK RESİTALİ

Rock Gruplarından Athena, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu için Denizli Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi Açık Otoparkı’nda sahne aldı.50 bin kişinin katılım sağladığı konserde Fener alayı sonrası saat 21:00’de sahneye çıkan grup, ‘Bak Takılmana’ ile kutlamaların coşkusunu başlattı. Sahne performansı ile farkını her zaman ortaya koyan Athena "Ben Böyleyim", "Yaşamak Var ya ", "Beyoğlu" gibi hit olmuş şarkılarını sahnede seslendirdi.