Sedat SARIKAYA

CAROLINE FT. SUAT AYDOĞAN’DAN BAMBAŞKA BİR “TA UZAK YOLLARDAN” YORUMU

10 Günde 1 Milyon izlenmeyi aşan şarkının klibi de çok beğenildi.

Birçok sevilen şarkının söz ve bestecisi olan aynı zamanda televizyon ve radyo programıyla da adından söz ettiren Caroline, yeni single çalışmasında Suat Aydoğan ile çalıştı ve “Ta Uzak Yollardan” ile müzikseverlerle yeniden buluştu.

1982 yılında Nilüfer’in yorumladığı sözleri Ülkü Aker’e ait olan “Ta Uzak Yollardan” isimli şarkı Suat Aydoğan’ın yepyeni Orient düzenlemesi ile dinleyenleri günümüzden 80’lere götürüyor. Şarkının canlı enstrüman kayıtları için 16 müzisyen buluştu ve ortaya çok özel bir sound çıktı.

Caroline, “Ta Uzak Yollardan” single’ının kapak fotoğrafı ve video klibi için Kadriye Gündüz ve Mutlu Genç’in styling’i ile objektif karşısına geçti. Single’ın kapak tasarımı Ahmet Terzioğlu tarafından hazırlandı.

Ossi Müzik etiketiyle Hakan Eren’in yapımcılığında, Caroline Yılmaz’ın prodüktörlüğünde, Pelin Kakırman’ın proje koordinatörlüğünde yayınlanan “Ta Uzak Yollardan” single’ının mix’i Serdar Ağırlı, mastering’i Serdar Ağırlı ve Suat Aydoğan tarafından yapıldı.

Caroline feat Suat Aydoğan “Ta Uzak Yollardan” ın video klibi Eren Yıldız’ın görüntü yönetmenliğinde, Derya Çapacı Yıldız’ın yönetmenliğinde Şile’de çekildi. Eski Türk filmleri tadında çekilen video klibin sanat yönetmenliğini Burak Uslu yaptı. Video klipte birlikte kamera karşısına geçen Caroline ve Suat Aydoğan’a, Oryantaller Derneği dansçıları eşlik ettiler. Caroline feat Suat Aydoğan “Ta Uzak Yollardan” tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

DEMET BOSTANCI’YI YİNE SALLADI !

Demet Akalın dün akşam verdiği Bostancı Gösteri Merkezi konseriyle rakiplerine bir kez daha fark attı. Konserindeki sürprizleriyle hayranlarını sevince boğan Demet Akalın performansıyla da yine ayakta alkışlandı.

Bugüne kadar yaptığı şarkılarla her defasında dinlenme ve satış rekorları kıran Pop Müziğin kraliçesi Demet Akalın dün akşam Bostancı Gösteri Merkezi sahnesindeydi. Her yıl geleneksel hale getirdiği kış konserleri serisinde Bostancı Gösteri Merkezi sahnesinde hayranlarıyla buluşarak günler öncesinden tükenen biletleriyle rakiplerine bir kez daha fark atan Demet Akalın, performansı ve sürprizleriyle yine unutulmaz bir geceye imza attı.

Demet Akalın’ın Bostancı Gösteri Merkezi’ni hınca hınç dolduran İstanbullu müzikseverler için yaptığı ilk sürpriz Tolgahan Dans Okulu öğrencileri ve 2021 Dans Federasyonu Türkiye HipHop Şampiyonaları’nın yaptıkları dans şovları gecenin unutulmaz anları arasına girdi.

Dolce Gabbana’nın defile kreasyonundan seçtiği kıyafeti ve çizmeleri ile beğeni toplayan Demet Akalın konserinde dünden bugüne kadar hit olmuş şarkılarını söyledi.

Gülben Ergen'in yeni sahne imajı büyüledi!

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen hafta sonu İstanbul Nossa Costa ‘da sahneye çıktı. Güzel şarkıcı sahnesinde kıpır kıpır enerjisiyle sevenlerine unutulmaz eğlenceli dakikalar yaşattı. İmajını yenileyen Gülben Ergen gelen konuklardan tam not aldı…

Konserinde sahneye değişen saç şekli ile çıkan Gülben Ergen, yeni imajıyla konuklardan tam not aldı. Sanatçının yeni imajını çok beğenen dinleyiciler Gülben Ergen’i tezahürat ve alkış yağmuruna tuttu. Gülşah Saraçoğlu tasarımı kıyafetiyle sevenlerinin karşısına çıkan Gülben Ergen dünden bugüne hit olmuş şarkılarını Taşkın Sabah Orkestrası eşliğinde söyledi.

Simge Kırmızı Tulumu ile göz doldurdu!

Simge ‘Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ kapsamında Galata Kulesi önünde konser verdi.

Sahne’de kendini dinlemeye gelen 10 binden fazla seveni ile şarkı aralarında sohbet eden Simge ‘Sonbahar, değişim ve dönüşümünü tamamlarken, insanı birçok aktiviteye davet etmekte… Kasım ayı aşk ve umut çoğu insanlar için… Kasım’da aşk başkadır. Aşıksanız tadını çıkarın…’ diyerek temenni de bulundu.

Simge sahnede sevilen şarkılarını bir bir canlı söyledi.Şarkılarıyla aldığı alkışlar kadar kırmızı tulumu ile göz doldurdu!

EMİR CAN'DAN ONUR CAN ŞARKISI!

"Kor", "Beyaz Skandalım", "Nalan" gibi şarkılarla milyonların beğenisini kazanan başarılı şarkıcı Emir Can İğrek, bu kez, 2018 yılında hayatını kaybeden arkadaşı Onur Can Özcan'ın "İntihaşk" adlı şarkısına hayat verdi.

21 yıllık yaşamında hit şarkılara imza atan Özcan'a saygı için yapılan "Söz Müzik Onur Can Özcan" albümünün üçüncü teklisini seslendiren İğrek, merhum arkadaşı ve yorumladığı şarkıyla ilgili "Onur Can'la birlikte hayaller kurduk, aynı yollardan geçtik. Bütün şarkılarıyla gurur duyuyorum. Ona ait olan ölümsüz bir şarkıyı seslendirdiğim için mutluyum." dedi. Şarkının düzenlemesini Yiğit Avcı yaptı. 'İntihaşk' bugün Wovie etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

GÖKÇE’DEN YENİ ŞARKI ‘HOŞGELDİN CANIM’

Gökçe, dünyayı saran Pandemi döneminin çalışkan isimlerinden biri olarak üretmeye hız kesemden devam ediyor.

‘Aksiyondayım’, ‘Eyvallah’, ‘Kader Utansın’, ‘Gel Çiçek Açalım’ sonrası en yeni Gökçe şarkısı ‘Hoşgeldin Canım’ Pasaj Müzik etiketiyle 12 Kasım Cuma günü tüm dijital platformlarda yayında.

Gökçe, sözü ve müziği kendisine ait Hoşgeldin Canım’ın düzenlemesinde Poyraz Kılıç ve babası Ünsal Dinçer ile çalıştı.

Peşi sıra şarkılar yayımlayan Gökçe’nin yeni single’ı ‘Hoşgeldin Canım’ın video klibini İdil Dizdar ve Said Dağdeviren çekti.

Uluslararası iş ve kariyer ödülleri geliyor!

Son yılların en ihtişamlı organizasyonlarından birisi olmaya hazırlanan muhteşem ödül töreni İstanbul Mecidiyeköy'de yer alan Profilo Kültür Merkezin de 11 Ocak tarihinde adından başarıları ile söz ettiren Hevin Cümsen organizatörlüğünde ünlü sunucular Şenol İpek ve Özlem Demir sunumu ile Uluslararası iş ve kariyer ödülleri gerçekleşecek.

Sanat,cemiyet ve İş hayatından hayatından bir çok önemli ismi ödül alma heyecanını yaşayacak.Sanatçılar birer de muhteşem gece de şarkılarını seslendirecek.Gecede Süpriz bir sanatçının 3 şarkılık mini bir konserinin olması da bekleniyor.

200 tl üzeri konser izleme fiyatı olmamalı

Konser bilet fiyatlarına değinmeden geçemeyeceğim tabiki de açık hava sahnelerinde veya mekanlarda 500 -1000 tl üzeri sahne konser biletleri satılıyor sanatçıyı yakından göremeyeceksek neden yüksek bedel ödeyelim değil mi devletimizin bu bilet satış konusu hakkında taban fiyatı belirlemesi gereklidir diye düşünüyorum çünkü Asgari ücretli de önlerinden izlesin konseri yakından takip etsin diye hep söylerim.Bunlar düzelirse Asgari Ücretli de sevdikleriyle önlerden konserini izler. Basın olarak gittiğimiz de 2 şarkılık konser fotoğraf çekim izni verilmesi ve böyle etkinliklerde ilk ulusallara haber verilmesi her gazetenin kendine has kitlesi vardır bunlar hoş olmayan durumlar tabii kide.

Murat Kekilli Galata Kulesi önünde unutulmaz konser verdi!

Sevilen Rock sanatçılarından Murat Kekilli İstanbul'da ‘Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ kapsamında festivalin son gününde Galata Kulesi önünde konser verdi.

"Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" etkinliklerinde son günde Murat Kekilli konserini Soguğa aldırış etmeden izlemeye gelen binlerce seveni ile Kekilli sahnede şarkılarını söylerken şarkı aralarında sevenleriyle sohbet etmeyi ihmal etmedi.Sevenleri "Bu Akşam Ölürüm" adlı şarkısında cep telefonu ışıkları ile Kekilli'ye eşlik ettiler ve muhteşem bir görüntü oluşturdular.Ünlü Rock sanatçısı unutulmaz konserinde "Unutamam Seni","Gel Öpem Seni","Bu Akşam Ölürüm","Karagözlüm" gibi unutulmaz efsaneleşmiş şarkılarını sevenlerinin coşkusu ile tek ağızdan seslendirdi.

Konseri izlemeye gelenler Galata kulesinin muhteşem manzarası ile Kekilli konserinden önce bol bol fotoğraf çekildi.