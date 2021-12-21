Sedat SARIKAYA

İrem Derici'ye konser öncesi sevenlerinden sürpriz!

Sevilen şarkıcılardan İrem Derici, İstanbul/Şişli'de yer alan Fine Bomonti sahnesinde şarkılarını kendisini izlemeye gelenlere bitmeyen enerjisi ile söyledi.

İrem Derici'nin Fine Bomonti sahnesinden önce soğuk havaya aldırış etmeden gelen İrem Derici Fan Club İrem Derici'nin Genco Ecer ile birlikte çıkardığı "Konu O Olunca" şarkısının klibinin kutlaması için aldıkları pastanın mumunu İrem Derici gelmeden sürpriz olarak hazırladı. Derici geldiğinde ise tatlı bir şaşkınlıkla pastayı üfleyip sevenleriyle birlikte kısada olsa kutlamış oldu.Sevenleriyle sahneye çıkmasına az bir zaman kala tek tek ilgilenip fotoğraf çekilip sahnesine çıktı. Gazetemiz yazarı Sedat Sarıkaya yine güzel sanatçı ile özlem giderdi ve İrem Derici'yi kapak sanatçısı yaptırdıği dergileri hediye olarak verince İrem Derici şaşırdı ve "Vayyy" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Fine Bomonti Sahnesinde "Ateşini Yolla Bana ","Hovarda","Gir Kanıma "gibi şarkılarını seslendirirken izleyicilerden sahne performansı ile yine tam not aldı.

Turne sonrası yeni şarkı yolda...

Rap müziğin başarılı ismi Batuflex, binlerce kişinin yoğun ilgisi ile karşılaştığı Türkiye turnesini tamamladı ve ünlü rapçi yeni şarkısı 'Hong Kong'un müjdesini verdi...

Yaptığı şarkılarla dijital platformlarda dinlenmelerde milyon barajını aşan Rap müziğin sevilen ismi Batuflex, 'Dalga' isimli şarkısı 22 milyon dinlenme rakamını aşarak, şu günlerde çıtasını yükselterek, kariyerinde başarılarına imza atmaya devam ediyor... Rap müziğine 6 yaşında başlayan Batuflex, yeni şarkısı 'Hong Kong'un müzikseverlerle buluşacağını söyledi. 2022 Türkiye turnesinin hazırlıklarına başlayan Batuflex, şarkıları olduğu kadar 'Batuflex traş' imajıyla gençler arasında da saçlarıyla moda akımı yaratıyor.

Batuflex'in yeni şarkısı 'Hong Kong' 24 Aralık'ta tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak.

Kişiye özel kodlama bileklik ödül getirdi

Doğal taştan üretilen kişiye özel kodlama bileklik ve çeşit çeşit aksesuarlar yapan Şifamtaş firması, "Yılın En İyi Doğaltaş Firması" ödülüne layık görüldü.

Ruhsal ve fiziksel problemlere iyi geldiğine inanılan doğal taşları aksesuar olarak tüketiciyle buluşturan Şifamtaş, Türkiye'de başarılı olan firmaların belirlendiği Hülya Yanıkdağ ve İlker Bekar organizatörlügünde yapılan 5. Uluslararası Altın Kalite Ödülleri'nde, ödüle layık görüldü. Firmanın doğal taş uzmanı imtiyaz sahibi Burcu İlhan, ödül törenine eşi Abdüssamet İlhan ile birlikte katıldı. Çok sayıda ünlü isimin katıldığı, Mazhar Alanson'un konser verdiği gala gecesinde Burcu İlhan ödülünü, Tuğba Özay ve Şenol İpek'in elinden aldı.

Crazy Prodüksiyon organizasyon şirketi tarafından düzenlenen etkinliğe Atiye Deniz, Berdan Mardini, Murat Yıldırım, Ayçam, Ebru Keskin, Taladro, Hülya Polat, Görkem Sevindik, Mert Öcal, Aslıhan Karalar, gibi ünlü isimler katıldı. Kırmızı halıda Ece Gürsel yaptığı röportajlar ile dikkat çekti

47 ülkeye ihraç yapan firmaya "Yılın En İyi Medikal Firması" ödülü!

Pandemi döneminde ürettiği koruyucu ürünleri Dünya'ya ihraç eden firmalar arasında yer alan Mirbey Group, "Yılın En İyi Medikal Firması" ödülüne layık görüldü.

5. Uluslararası Altın Kalite Ödül Töreni, "Kadına Şiddete Hayır" sloganıyla Crazy Production Organizasyon şirketi tarafından İstanbul'da bir otelde düzenlendi. Sunuculuğunu Şenol İpek ve Tuğba Özay'ın yaptığı ödül töreninde "Yılın En İyi Medikal Firması" ödülü, Mirbey Group Yönetim Kurulu Başkanı Mirza Parlakyiğit'e teslim edildi. Parlakyiğit, ödülünü Şenol İpek'in elinden aldı.

47 ülkeye ihracat yapan, binlerce kişiye de istihdam sağlayan Mirbey Group International şirketi, pandemi döneminde ürettiği maske, tulum, cerrahi önlük vb. gibi koruyucu ürünleri Dünya'ya ihraç eden firmalar arasında yer almıştı. Şirketin 15 farklı gruptan oluştuğunu belirten Mirza Parlakyiğit, "Bundan sonraki sürecin daha sancılı geçmemesi ve zarar vermemesi için lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim" dedi.

Gecede Atiye Deniz,Berdan Mardini,Murat Yıldırım,Ayçam,Ebru Keskin,Taladro,Hülya Polat,Görkem Sevindik,Mert Öcal,Aslıhan Karalar,Mazhar Alanson gibi ünlü isimler katıldı ve ödüllerini aldı.

Yılın Son Gökhan Türkmen Konseri Günler Öncesinden Sold Out Oldu

Gökhan Türkmen, yılın son performansını geçtiğimiz akşam IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde gerçekleştirdi. Geçtiğimiz ay sold out olan IF Performance Hall Beşiktaş konserinin ardından hayranlarının konserine yoğun ilgi gösterdiği Gökhan Türkmen orkestrası ile yılı keyifle kapattı. Sahnede son derece enerjik bir Gökhan Türkmen ile eğlenen sevenleri, yine sold out olan bir performans gecesinin canlı şahidi oldular.

En son yayımladığı disco funk albümü ‘7’den ‘Heyecan’, ‘Falan Filan’, ‘Çürük’ gibi şarkılarının yanı sıra ‘Sen İstanbul’sun’, ‘Çatı Katı’, ‘Lafügüzaf’, ' Aşk Lazım', ‘Taş’ gibi en sevilen şarkılarını da söyleyerek gene hafızalarda iz bırakan bir performansa imza attı

Bugüne kadar pek çok hit şarkı ve albüm yayımlayan Türkmen, son dönemde peşi sıra yayımladığı şarkılarla ve albümlerle kendi kuşağına ilham olan işlere imza atmaya devam ediyor.

Gökhan Türkmen, etkileyici performansıyla izleyicileriyle buluşmaya 2022 yılında da devam edecek.

Linet ’ten iddialı gece!

Linet şarkılarıyla Jolly Joker Private’ı ayağa kaldırdı…

CVK Park Bosphorus Hotel’in terasında yer alan lezzet ve canlı müziğin adresi Jolly Joker Private, Türk müziğinin güçlü ismi Linet’i ağırladı. Günler öncesinden rezervasyonları dolan gecede misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatan Linet, sahne performansıyla da herkesi büyüledi.

Boğazın eşsiz manzarasında yeni ambiyansında yemek ve müzik ziyafetini bir arada sunan ünlü iletişimci Özgür Aras’ın Marka Elçiliği yaptığı Jolly Joker Private, Aralık ayı boyunca birçok ünlü ismi ağırlamaya ve adından söz ettirmeye devam edecek.

Gülben hız kesmiyor!

Yılbaşı akşamı Ankara Günay Restaurant sahnesinde sevenleriyle 2022’yi karşılayacak olan Gülben Ergen konser maratonuna hız kemeden devam ediyor. Önceki akşam rezervasyonları günler öncesinden tükene konseri için Konya Dedeman Otelinde sahneye çıkan Gülben Ergen neşeli ve enerjik tavırlarıyla da kendisini izleyenlerden bol bol alkış alırken Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafeti ile göz doldurdu.

Çok güzel geçen konserinin ardından izleyicilerine teşekkür eden Gülben Ergen Konya’dan Antalya ‘ya geçerek bir güzellik merkezinin açılışını yapmaya giderken, hafta başı uzun zamandır üzerinde çalıştığı, kendi adının baş ve son harflerini verdiği kısa sürede yaptığı satışlarla dikkat çeken markası GN Natural’ın dijital mecralarda yayınlanacak yeni reklam kampanyası için kamera karşına geçecek.

Simge Yılbaşı’nda rakiplerine fark attı!

'Mış Mış', 'Üzülmedin Mi?', 'Prens & Prenses', 'Yankı', 'Ben Bazen', 'Öpücem', 'Sevmek Yüzünden' şarkılarıyla müzikseverlerin kalbinde ayrı bir yeri olan Simge, yılbaşında rakiplerine fark atacak... 2022‘ye rakiplerini geride bırakacak olan ve iki mekânda sahne alarak girecek olan Simge yeni yılı İstanbul’da karşılayacak.

31 Aralık Cuma gecesi ilk önce Anadolu Yakasında Doubletree by Hilton Ataşehir Hotel ‘de “2022 Yılbaşı Gazinosu’nda” sahne alacak olan Simge, ardından Avrupa Yakasında Sahne İstanbul ‘da “Yılbaşı Özel” programıyla sevenleriyle 12’ye girecek. İki ayrı konseri için Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafet giyecek olan güzel sanatçı kulaklara olduğu kadar gözlere de hitap edecek.

Orkestrası ile bugüne kadar hit olmuş şarkıların yanı sıra sahne de söylemekten keyif aldığı şarkılardan oluşan yenilenmiş repertuvarı ile sahne de olacak Simge, '2021‘i keyifle uğurlayıp gelen her iki mekânda da dinleyicilerimle 2022‘yi eğlenerek karşılayacağız” dedi.

Yılbaşı’nda iki konseri ile sevenlerine şarkı söyleyecek olan ve 2021 yazını en çok konser veren ismi olan Simge, 2022’de de rakiplerine fark atacağının sinyalini vermiş oldu.