Sedat SARIKAYA

Ülkeyi İrem Derici yönetsin sorusuna İrem Derici " Bir daha düşün "diyerek esprisini patlattı!

Magazin gazetecisi Sedat Sarıkaya'nın özel haberine göre Her yaptığı gündem olan güzeller güzeli sevilen sanatçılardan İrem Derici Twitter deki hesabından takipçilerinin merak ettiği sorularını yanıtladı. Derici bir takipçisinin "Allah herkese İrem Derici şansından versin" yazmasına "Hangi şans o babacım söyle bende bileyim" diyerek takipçisinin yazdığını alıntılayıp cevapladı.

Sosyal medya hesabına bir başka takipçisinin "Ülkeyi İrem Derici yönetsin" diye yazmasına "Bir daha düşün " diyerek esprisini patlattı. Diğer bir takipçisinin "İrem Derici boşta mı şu an? " sorusuna takipçinin sorusunu alıntılayıp "Değil "cevabını verdi ve sosyal medya da sevenleriyle etkileşime ve konuşmaya fırsat buldukça devam etti.

Atiye'nin gençlik iksiri

Dans, beslenme ve üretim...

Atiye üç yıl aranın ardından yayımladığı Ses Seda Yok şarkısı ile dijital dünyada ve radyo listelerinde en çok çalınanlar arasında kısa sürede yer alarak, büyük yarışın ortağı oldu. Dünya müziğini harmanladığı, kayıtları Türkiye, Yunanistan, Londra gibi şehirlerde yapılan yeni albümünü yayımlamadan 2 single daha yayınlamayı planlayan Atiye, bu kadar genç ve fit görünmesinin sebebini açıkladı : ' Her gün dans ediyorum, beslenmeme dikkat ediyorum. ve şeker dahil, meyveyi de yaşamından çıkardım'

Kral ve Kraliçe yorumuna nokta koydu

Ayrıca genç sanatçı pop müziğin kral ve kraliçe kısmına da bir açıklık getirdi: ' herkes üretim yaptığı sürece kral ve kraliçedir. Son karar halkındır. Tacı kime isterse verir' açıklamasını yaptı.

K2 Müziğin yepyeni Projesi Zanna - Pinokyo yeni yılda sizlerle!!

Pinokyo bir masal kahramanından ilham alınarak eski bir alışkanlık olan yalancılığı esprili şekilde sorguluyor. Sözleri ve müziği Zanna'ya düzenlemesi Kaan Gökman'a ait olan Pinokyo Afro beat melodilerin tropical dokunuşlarla harmanlandığı , dünya müziğinden esintiler barındırırken, vokal stilinde ise dinleyiciye hem etnik hem modern bir ruh sunuyor.

Kaan Gökman yönetmenliğinde çekilen klipte Zanna'ya renkli arabalarıyla drift pilotları, drone ve hareketli kamera efektleri eşlik etmekte , kreatif açıdan ise enerjik renk tonlarının, ritimle olan uyumu anlatılmaktadır. İkonik saç stillerinin ön planda tutulduğu ve metal ışıltılı makyajlarla buluştuğu bir doz maskülen ve salaş 2022 İstanbul sokak stilinin star öğelerle desteklendiği klibin stil danışmanlığını ise Zanna üstlendi.

EBRU ELVER’İN YEPYENİ SINGLE’I

“BENİM YOLUM” YAYINDA!

Şarkılarıyla milyonların kalbini fetheden Türk Pop Müziğinin son yıllardaki en üretken isimlerinden EBRU ELVER, sevenlerini bu defa “Benim Yolum” adını verdiği yeni şarkısı ile selamlıyor. Söz yazarı ve besteci EBRU ELVER, her projesinde olduğu gibi geleneği bozmadı ve bu şarkısının da prodüktörlüğünü kendi yaptı.

Fotoğraflar ve video klip sanatçı Halil Güzel’e ait.

Sözü, müziği ve düzenlemesi kendine ait olan “Benim Yolum”u müzik severlere sürpriz olarak armağan eden Ebru Elver, tüm günlerini stüdyo ‘da üretimle geçirmeye devam ediyor.

Ebru Elver ’in “Benim Yolum” adını verdiği trap, rap tarzındaki yeni single, Avrupa Müzik markasıyla 7 Ocak Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini aldı. Video klip ise MuzikPlay kanalında yayında.

TÜRKİYE’DE BİR İLK; ROMAN VE ALBÜM AYNI ANDA ÇIKIYOR!

Sanatçı Kalben, doğum günü olan 17 Ocak’ta hem kendine hem okurlara ve hem de dinleyicilerine büyük bir hediye veriyor. ‘Eski Dünyanın Yangını’ adını taşıyan ilk romanı ve aynı adla piyasaya süreceği albümü ile hayranlarının gönüllerini şenlendirecek… Albümün çıkış parçası ‘Kaybolmuş’, 7 Ocak’ta Kalben hayranları ile buluşuyor.Karantina döneminde tüm enerjisini romanını bitirmeye ve şarkılarını tamamlamaya harcayan Kalben, 13 Şarkılık ‘Eski Dünyanın Yangını’ albümündeki tüm şarkıların söz ve müziğine imzasını attı. ‘Eski Dünyanın Yangını adını taşıyan romanını ve albümünü aynı anda çıkartarak Türkiye’de bir ilke imza atan Kalben, ‘‘Annelerinin küskün ve hüzünlü gölgesinde yeryüzüne kök salmaya çalışırken birbirine yaren olan iki yalnız çocuğun hikayesi bu. Hepimizin kendi hayatında mücadeleleri var ve dertlerimiz, isteklerimiz ortak. O yüzden hem albümde hem de romanda, aslında benim tanıdığım gördüğüm , albümlerde dinlediğim, gazetelerde gördüğüm, okuduğum tüm kadınların kimi zaman kalbimize, kimi zaman da mezar taşına yazdığımız unutmak istemediğim herkesin izi var. Bu eserler artık, okurlara ve dinleyicilere emanet’’ dedi.

Kitabı annesine ve tüm annelere ithafen yazdı!

Sanatçı Kalben annesi Seda Hanım başta olmak üzere tüm annelere ithafen yazdığı ilk romanında büyüyen iki kadının (Kantante ile Koda) hikâyesini anlatıyor ve erkek egemen dünyada hayatta kalmaya çalışan kadınların mücadeleleri, hayalleri, sevme ve sevilme biçimleri üzerinde duruyor. 10 Ocak’tan itibaren, online satışa açılan kitapta Kalben, içinde saya saya bitiremeyeceği kadar kadının olduğunu ve tüm o kadınları onurlandırmak için bu romanı kaleme aldığını belirtiyor.

NEŞE SEÇİL “AŞKINDAN ÖLSEM”

Ferhat Göçer’le birlikte seslendirdiği “Sorarlarsa” isimli şarkısı milyonlarca dinlenen Neşe Seçil’e, yeni şarkısı ‘Aşkından Ölsem’de bu kez Ferhat Göçer vokal yaptı.

“Senin Ardında” isimli ilk teklisinden sonra Ferhat Göçer’le birlikte seslendirdiği “Sorarlarsa” isimli şarkısıyla müzik dünyasında ismini duyuran Neşe Seçil, yeni şarkısı “Aşkından Ölsem” ile tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

Şarkının sözleri Neşe Seçil’e, bestesi ise Süleyman Belde ve Neşe Seçil’e ait. Bahçekat Stüdyo’da kayda alınan şarkının düzenlemesi “Senin Ardında” ve “Sorarlarsa” şarkılarında olduğu gibi yine Oya Erkaya tarafından yapıldı.

Biten bir aşkın ardından, ‘hüzünlü ama kararlı bir vazgeçişi’ anlatan şarkının klibini Serkan Ayman ve Yekta İsmail Gök çekti.

‘Her şeyin bir zamanı var lafına çok inanırım. Hayatımın şu noktasında bir şeyleri ispat etmek için değil, beni mutlu ettiği için üretiyorum ve söylüyorum. Dinlerken mutlu olanlar da var ise ne mutlu bize’ diyen Neşe Seçil, Galatasaray Üniversitesi İletişim fakültesi mezunu ve iki kız çocuk annesi.

Uğur Çit "Ruh İkizim" adlı şarkısıyla 1 milyon izlenmeyi geçti!

30 Aralık 2021 tarihinde "Ruh ikizim" isimli şarkısını sevenleriyle buluşturan Uğur Çit, yeni şarkısının Youtube de 4 gün gibi rekor bir sürede 1 milyon izlenmeyi geçmesinin heyecanını ve gururunu yaşıyor. "Ruh İkizim " adlı Şarkı Youtube platformunda Netd müzik kanalında 11 Bin beğeni ve 572 yorum ile şarkıyı dinleyenler ve sevenlerinden büyük bir destek almıştır.

Uğur Çit "Ruh İkizim" şarkısıyla büyük ses getirecek!

"Ruh İkizim" adlı şarkısı ile müzik camiasında büyük ses getirmeyi hedefleyen sevilen sanatçılardan Uğur Çit söz yazarlığı ve bestecilik de yapmaktadır.Mesam'a kayıtlı onlarca hitleşmiş bestesi bulunmaktadır. Üniversitede Dr.Öğretim görevlisi olarak da çalışan ana branşı Keman ve solistlik olan Uğur Çit görenlere adeta on parmağında on marifet var dedirtiyor.

4 yaşından beri müzik ile uğraşan başarılı sanatçı Uğur Çit Yurt içi ve yurt dışında onlarca konsere katılmıştır ve başarıları giderek artınca 2 adet ödül kazanmıştır.Sözü ve müziği Uğur Çit'e ait olan "Ruh İkizim " adlı eser Net d etiketi ile Tüm müzik platformlarında yayınlanmıştır.

Serap Altınok Ustalarla Geliyor!

Bülent ERSOY Orhan GENCEBAY Ebru GÜNDEŞ ve Armağan Çağlayan’ın Jüri Olduğu Dönemde, Popstar Alaturka Programından Tanıdığımız Serap ALTINOK, Bu Günlerde Albüm Heyecanı Yaşıyor.

Dinç Müzik Etiketi İle Ardı Ardına Tekli Çalışmalara İmza Atan Serap ALTINOK, Eserlerde Çalıştığı Birbirinden Değerli Ustalarla, Camiada Ne Kadar İddialı Olduğunu da Gösteriyor.

Söz ve Müziği Selami ŞAHİN’e Ait Dayan Ey Yüreğim İsimli Şarkıyı Geçtiğimiz Yılın Başında Tüm Platformlarda Yayınlayan ALTINOK, Ardından Sırası İle Sözleri Ahmet Selçuk İlkan Müziği Ferdi Tayfur’a’ Ait Bizim Sokaklar, Sözleri Ahmet Selçuk İlkan, Müziği Selami Şahin’e Ait, Bittin Sen, Bahar Ateş İmzalı Bak Şimdi, Sözleri Vural Şahin’e Müziği Mustafa Keser’e Ait Üzüm Gözlüm Şarkılarını, Kendine Has Yorumu ve Tarzı İle, Müzikseverlerle Buluşturdu..

Bu Günlerde Avrupa Projelerine Hazırlanan Serap Altınok’un Ayrıca Kendisine Ait Eserleri de Bulunmaktadır.

Müzik Kariyerinde, TRT Ses Yarışması Birinciliği ve Konservatuar Eğitimi de Bulunan Altınok’un Sıradaki Tekli Çalışması İse, Bir Orhan Gencebay Şarkısı Olacak.

Ebru Yaşar : Tarifsiz bir acı yaşadım!

Otomobilinden inerken düşüp diz kapağını kıran sevilen şarkıcı Ebru Yaşar, ameliyat oldu. Geçirdiği operasyon sonrası sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendiren ünlü sanatçı, "Kırılan dizim için yapılan ameliyatım başarı geçmiş. Tarifsiz bir acı yaşadım ama daha iyiyim. " dedi

"Arayan, mesaj atan tüm dostlarıma teşekkür ederim."

Ameliyat sonrası yeni bir paylaşımda bulunan Yaşar, sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri aktardı:

Sevenlerim, dostlarım; kırılan dizim için yapılan ameliyatım başarı geçmiş. Arayan, mesaj atan tüm dostlarıma teşekkür ederim. Tarifsiz bir acı yaşadım ama daha iyiyim. Bu vesileyle katılmak üzere söz verdiğim tüm organizasyonlarım için de üzgünüm. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere...