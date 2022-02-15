Sedat SARIKAYA

İnna ile fotoğraf çekilmeye niyet Buray ile fotoğraf çekilmeye kısmet!

Dünyaca Ünlü İnna İstanbul'da yer alan Ora Arena'da bir konser verdi konser yaklaşık 2 saat sürdü.Daha önceden konseri düzenleyen yetkililere ulaşılamadığı için gazeteci Sarıkaya konser alanına gitti.3 yıldir Yeniçağri gazetesinde yazan Sarıkaya, Konser çıkışı İnna ile fotograf cektirip İnna'nın açıklamalarından video çekmek için Gebzeli magazin gazetecisi Sedat Sarıkaya'da konser alanındaydı.

İnna girişte Sarıkaya'ya konsere gireceği için "Sorry " diyerek cevap verdi ve konser alanına girdi. Çıkısta sadece 2 kişinin fotoğraf almaması için özel korumaların yaptıklarına anlam verilemedi.

Kıpkırmızı Gülben!

Gülben Ergen, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde İstanbul'da sahne aldı.

Gülben Ergen, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde İstanbul Nossa Costa’da sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, dinleyicilerinden büyük alkış aldı.

Dinleyicilerden de büyük alkış alan ünlü sanatçı, yaklaşık 2 saat sahnede kalırken, birçok şarkısına konuklar da eşlik ederek geceye renk kattı.

Azerbaycan ‘dan, İran ‘dan, Bulgaristan’dan, Danimarka’dan gelen hayranlarıyla İstanbul Nossa Costa ‘da günler öncesinden tüm rezervasyonlarını dolduran Gülben Ergen Tolga Çam imzalı kırmızı elbisesiyle göz doldurdu.

Simge’den AŞK Turnesi

Simge, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel hazırladığı “Şarkılar aşk için!” konseptinden oluşan 3 gecelik turnesini Türkiye’nin en büyük ve yaygın konser mekanları ağı Jolly Joker’lerde gerçekleştirdi.

Simge’nin Jolly Joker mekanlarına özel çıktığı aşk konseptli 3 gecelik turnenin ilk ayağı eşsiz lezzetleri ve boğaz manzarasıyla yılın popüler mekanı Jolly Joker Private oldu. Jolly Joker Bursa ve Jolly Joker Ankara ‘da da şarkılarını aşk için söyleyen sanatçı güler yüzü ve sahne şovu ile yine herkesi kendine hayran bıraktı.

İstanbul, Bursa ve Ankara konserlerinin rezervasyonları günler öncesinden tükenen Simge önceki gece turnesinin son ayağı olan Jolly Joker Ankara ‘da kendini izlemeye gelen dinleyicilerine “Eminim sevdiklerinize en güzel, en anlamlı sözleri söylediniz bugün. Bu bugünle sınırlı kalmasın olur mu?” diyerek seslendi.

ALEYNA SÜRPRİZLERİNE DEVAM EDİYOR...

Son dönemin en çok konuşulan ismi Aleyna Tilki önceki akşam Sevgililer Gününe özel Kıbrıs Nuh’un Gemisi Otel’de tüm sevenler için romantik şarkılar seslendirdi.

Söylediği ‘Real Love’ şarkısıyla 36 ülkenin müzik listelerinde üst sıradan girerek adını dünyada da duyurmaya başlayan Aleyna Tilki, sürprizlerine devam ediyor.

Aleyna Tilki, Mart ayında İsveçli grup Jubel ile çıkaracağı yeni şarkısının klip ve fotoğraf çekimlerini geçtiğimiz hafta İstanbul'da tamamladı.

Aleyna Tilki, Kıbrıs Nuh’un Gemisi Otel’i konserinin ardından ilk önce Londra’ya ardından da Amerika’ya şarkısının tanıtımı için gidiyor. Mart ayının ikinci haftası arka arkaya vereceği konserler için Türkiye ‘ye dönecek.

Kıbrıs sahnelerini çok sevdiğini belirten Aleyna, “Ben çok seviyorum. Çünkü 30 yaş üstü kitle fazla oluyor. Hani kendi jenerasyonumun pop starı olarak. Her yaş kitlesinde varmışım gibi hissettiriyor. Gerçekten bu yaş kitlesine kendimi dinlettire bilmek çok güzel. Bakıyorum köşede 60 yaşında birisi dans ediyor. Bu bana kendimi zamansız hissettiriyor, çok iyi hissettiriyor. Hep heyecanlanıyorum Kıbrıs sahnelerinde” dedi…

Sahne çalışmalarına bir süre ara verdikten sonra son dönem de hızlandırdığı hatırlatan Tilki, “Bir ara insan olduğumu hatırladım. Bir ara benim de hiç sahneye çıkmama hakkım, evde yatma hakkım, şarkı çıkarmam hakkım, hatta istediğimi yapma hakkım. Hani insanım ya haklarım olduğunu düşündüm. Üzülmeye hakkım, kaygılanmak hakkım, bunların hepsini kendimi hak tanıdım. Ve bu beni çok canlandırdı. Çünkü buna ihtiyacım vardı. Biraz kafamı yastığa koyduğumda düşünmeye üzülme ye beklemeye kaygılanmaya ve çok iyi oldu gerçekten. O yüzden hatta üzüntüden kimse kaçmasın diye hep söylerim. Çünkü insanı çok canlandıran bir şey. Kendi tercihimdi. Şimdi yine kendi tercim ile canlandım için geri geldim diyebilirim” dedi.

Rekor Bendedir!

Sahneye 10 dakikada hazırlandığını belirten Aleyna Tilki, “Uyuyordum kapıyı çaldılar. Hadi Aleyna giyin. Yatakta giyindim. Birazda hastayım zehirlenmiştim. Yatakta kendim giyindim. Makyaj çok fazla yapmıyorum. Eminin bu konuda rekor ben de. Dizi setinde de çok çabuk 5 dakikada hazırlanırdım. Rekor bendedir kesin. “ dedi.

Herkes Görsün Diye Paylaşıyorum!

Sahne şovlarıyla çok konuşulmaya başlayan Tilki, “Gerçekten sahnelerimi herkes çok beğeniyor. Hani eskiden de çok şey yapıyordum ama şimdi daha çok göstermeye karar verdim sosyal medyada. Şimdi tüm insanlar görsün istiyorum sosyal medyada. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Hem yabancı hem Türkçe hem pop hem rock, hem arabeks, hem caz hepsini söylüyorum sahnede ve bunları herkesin bilmesini istiyorum diye bol bol paylaşıyorum. “ dedi…

Hayatımda İnsan Biri Yok!

Adı son dönemde birçok isim ile aşk dedikodularına karışan Tilki, 14 Şubat Sevgililer günü sorusuna, “Hayatımda biri derken insan biri yok. Ama ben hep aşığım. Gerçekten aşk kadınıyım. Doğayla aşk yaşıyorum. Beni yaratanla aşk yaşıyorum. Şarkılarınla aşk yaşıyorum. Yeni bir IP yapıyorum. Bir yabancı bir Türkçe albüm, bir IP Türkçe yapıyorum. Onlarla aşk yaşıyorum iş arkadaşların aşk yaşıyorum. Özellikle doğa ve hayvanlarla aşk yaşıyorum. Ama insan olarak hani böyle milletin düşündü aşk tarzında bir ilişkim şu anda yok şu an yok. Doğanın bir parçası olan ve içimdeki sanatın bir parçası ilham olan bir insan eğer bir gün karşıma çıkarsa ya da hani benim vaktim olursa ona da aşık olurum” dedi..

MELİS KAR – KİM SEVER?

“Kibir” ile yakaladığı başarıyı “Kadın” ile devam ettiren Melis Kar, yeni şarkısı “Kim Sever?” ile müzikseverler ile buluşuyor. Sözü ve müziği Kar’a ait “Kim Sever?” için Kar : “ İlişkilerde geçmişe takılıp kalmanın yarattığı çelişkiyi ve özlemi betimliyor” diyor. Düzenlemesi Fırat Haznedaroğlu’na ait olan şarkıda canlı enstrüman çalımlarıyla da hüznün en derin hissi dinleyene geçiyor.

Supervizörlüğünü Melisa Avuncan’ın üstlendiği “Kim Sever?”in klibi ise Ecem Gündoğdu’ya emanet.

SEVGİLİLERE 'SONSUZA DEK' SÜRPRİZİ!

Türk müziğinin iki dev ismi Ebru Gündeş ve Murat Boz 'Sonsuza Dek'le 2022'ye damga vurmaya hazır.

Muhteşem bir düetle bir araya gelen Ebru Gündeş ve Murat Boz 14 Şubat 'Sevgililer Günü' öncesi müzikseverlerle buluşturdukları 'Sonsuza Dek'le aşıklara tercüman oldu.

5 YIL ARADAN SONRA YENİDEN!

2017 yılında birlikte seslendirdikleri 'Gün Ağardı'yla tüm platformlarda zirveyi yakalayan Gündeş ve Boz, 5 yıl aradan sonra yine bir düetle hayranlarıyla buluştu. Söz ve müziğine Nezih Üçler'in imza attığı şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. 'Sonsuza Dek'in klip çekimlerinde yönetmen koltuğunda Gülşen Aybaba oturdu.

15 saat süren çekimlerde iki yıldız isim, Kemerburgaz'da bir villada kamera karşısına geçti. 'Sonsuza Dek' bugün(11.02.2022) Blue Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.