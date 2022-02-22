Sedat SARIKAYA

İrem Derici: Gözlüğüm 99.9 TL kürkum sahte!

Başarılı şarkıcılardan İrem Derici, Geçtiğimiz gün Karfest etkinliğinde konser verdi. Festivale uygun beyazlar içinse sahneye çıkan Derici, geçen hafta aynı festivalde konser veren ve pahalı gözlük ve kıyafetiyle gündem olan Demet Akalın’a göndermede bulundu. “Ben kazandığımı işime yatırıyorum” diyen Derici “Gözlüğüm 99 .9 TL kürküm sahte” dedi.

“Cem Belevi ile aşk iddialarını sorduğumuzda ise güzel şarkıcı, “Daha ne yapayım karlara sevdiğimi mi yazayım. Gerçekten çok seviyorum” diyerek aşkını haykırdı. Oldukça kilo veren ve düzgün fiziği ile düşman çatlatan ünlü şarkıcı,” Sadece aşık olunca kilo veriyorum. 38 beden oldum. Çünkü aşığım” dedi. “Seni üzen ölsün” diye bağıran bir seyirciye Derici, “Gebersin aşkım çok haklısın” diyerek hayranlarıyla şakalaştı.

SÜRPRİZ HEDİYE

İzleyicilere eşsiz bir müzik şöleni yaşatan Derici, şarkılarının yanı sıra dansıyla da adından söz ettirdi. Güzel popçuya, iki kadın iki erkek dansçı eşlik etti. Yeşil Nesil Atölyeleri konserin finalinde sürpriz yaparak İrem Derici’ye kendisine ait bir fotoğrafı hediye etti.

Ece Seçkin'in Karadağ tatilinin nedeni 2 milyon euroluk ev!

Geçtiğimiz günlerde eşi Çağrı Terlemez ile Karadağ'a giden Ece Seçkin'in seyahatinin sebebi ortaya çıktı. Seçkin'in, Kotor şehrinden ev almak istediği öğrenildi.

Karadağ'a hayran olduğunu ifade eden 30 yaşındaki şarkıcının, internetten bakıp beğendiği evleri yerinde görmek istediği öğrenildi. 2 milyon euro değerindeki bir eve aşık olduğunu dile getiren Ece Seçkin, bu bölgede malikane satın alabilmek için harıl harıl çalışmak istediğini ifade etti.

DERİN ECE!

Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde de tatilde konakladığı otelin balkonunda verdiği iddialı pozunu yayınlamıştı.

GÜLBEN ERGEN'DEN TARKAN'A DESTEK

Tarkan'ın yeni şarkısı gündemdeki yerini korurken, konuya ilişkin bir paylaşım da şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen'den geldi. Sosyal medya hesabından #Geççek etiketiyle bir paylaşımda bulunan Ergen, iktidar kanadından hedef alınan Tarkan'a destek verdi.

Ergen, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Özetle herkes Tarkan’ı ve müziğini konuşuyor. Üretim ve Müzik konuşuluyor. Beğeneni, eleştireni hepsi haftaya ezberlemiş olur.

Rock yıldızı Barış Gülay yeni şarkısı "Kafanın İçinde"ile bomba gibi döndü!

Zaman&Mekan şarkısıyla ödüle doymayarak yurt dışında da sesini duyuran Barış Gülay'ın yeni şarkısına Rock dinleyicilerinden tam not geldi! Klibi çok beğenilen şarkısı KAFANIN İÇİNDE 25 Şubat'ta yayına girdi.

Tüm söz ve müziklerini kendi yazan Rock Star Barış Gülay, Kafanın İçinde tekli albümünün müzik direktörlüğünü de kendi üstlendi. Pandemide üretmekten hiç vazgeçmeyen başarılı Rock Star, bir yıla iki albüm, iki klip sığdırdı. Yeni şarkısı Kafanın İçinde ile medyada sıkça yer alan Barış Gülay'ın fotoğrafları büyük beğeni topladı. Yaz sonunda 5 şarkılık yeni albümü BAŞKA BAHAR için şimdiden stüdyoya girdiğini açıklayan ödüllü Rock Star, "Pandemi sürecinde üretmek her açıdan zor. İkinci kez ağır bir hastalık süreci atlattık ama yılmak yok, üretmeye devam dedim. Müzik direktörlüğünü de kendim yaptım.Aksilik olmazsa BAŞKA BAHAR da Eylül sonu gibi raflarda yerini alacak. Dinleyen, seven, mesaj ve yorumlarıyla her zaman destek olan güzel dostlarıma buradan kucak dolusu sevgiler." şeklinde konuştu. Açıklamalarını "Bu süreçte bir de akustik albüm planım var. Onu da araya sıkıştırabilirsem ne mutlu." şeklinde bitirdi. Barış Gülay, Mustafa Berru , Derin Lena ve Emir Ali Kodalak isimli üç çocuk annesi. Her seferinde anneliğiyle birlikte sürekli üretim sürecini bir araya başarıyla sığdıran sanatçı üç üniversite okudu ve yazarlık da yapıyor.

Sanatçı Yaprak kadın girişimci olarak Türkiye'de yapacağı çalışmaların heyecanını yaşıyor!

Sosyal Medyada sevenleri tarafından çok sevilip paylaşılan "Kapatın Işıkları" şarkısından sonra yeni şarkısının üzerinde titizlikle çalışan Yaprak, yeni şarkısını sevenleriyle buluşturacak olmanın heyecanı ile tatlı bir telaş yaşıyor.

İngilizce ve Türkçe şarkılar yazıp söyleyen sevilen sanatçılardan Yaprak, müzik camiasında dikkatleri üzerine çekmeyi her zaman başarıyor. Bir yandan da müzik dışındaki diğer önemli projelerinde çalışmalar yapıyor. Türkiye'de devrim niteliğindeki uygulama olan Ayağına Sağlık'ın kurucusu olarak bu uygulamayla halkı ve sağlıkçıları sadece bir tık ile bir araya getirdiklerinin müjdesini verdi. En son çıkardığı "Kapatın Işıkları" teklisinin ardından yeni şarkısının hazırlıklarını yapan Yaprak, aynı zamanda teknoloji ve sağlık sektöründe kadın girişimci olarak Türkiye'de yapacağı çalışmaların heyecanını yaşıyor.

Hatiç sahnelerine devam ediyor!

Ünlü ve sevilen Sanatçılardan Hatiç, Kocaeli'de yer alan mekanlardan biri olan Elalem sahnesinde sevenlerine müzik ziyafeti yaşatmaya devam ediyor.

Sahnede 4 saat müzik keyfi!

Ünlü Sanatçı Hatiç her Cuma günü Elalemde sahne alıyor.Kendisini izlemeye gelen sevenlerine özel seçtiği muhteşem şarkılardan oluşan repertuvarı ile izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatıyor.Geçtiğimiz günlerde bir konserinde 4 saate yakın sahnede kalan Hatiç sahnede kalma rekorunu her sahnesinde yineliyor.Çok yakında birde yeni Single şarkı projesinin olduğunu müjdeleyen Hatiç sahnelerine tüm hızı ile devam edeceğini vurguladı.

Sinan Akçıl ve dostları eğlenceli saatler yaşatacak...

Yorumcu Erkan Petekkaya !!!

Besteci, müzisyen, söz yazarı ve şarkıcı Sinan Akçıl'ın Merzigo Müzik etiketiyle YouTube için hazırladığı yeni projesi “Sinan Akçil ve Dostları Akustik” büyük ses getirdi.

Youtube'da Merzigo Müzik tarafından hazırlanan Deniz Toprak, Erkan Petekkaya, Fettah Can, Merve Büyükçınar, Naide Babaşlı, Serdar Ortaç gibi birçok ünlü ismin konuk olduğu ve şarkılar söylediği “Sinan Akçıl ve Dostları Akustik” programının çekimleri tamamlandı.

Projenin ilk yayınlanacak bölümün de Erkan Petekkaya rol aldığı 'Kırmızı Oda' dizisinde hayat verdiği Sadi karakteri olarak seslendirdiği ve büyük ses getiren “Yollar Seni Gide Gide” şarkısının akustik versiyonunu seslendirdi.

Sinan Akçıl'ın dostlarını ağırladığı şarkılarla onlara eşlik ettiği ve her hafta YouTube‘da yayınlanacak olan “Sinan Akçıl ve Dostları Akustik” ın ilk bölümünün Erkan Petekkaya “Yollar Seni Gide Gide’nin teaserı yayına girdiği an itibariyle YouTube videolarda listelere girdi.

Dijitalde Müzik severlere özgün ve kreatif dijital medya hizmetleri sunan Merzigo Müzik bugüne kadar Bengü, Murat Dalkılıç, Yonca Lodi gibi birçok isme yaptığı müzik içerikli YouTube çekimlerinin gördüğü ilgiden sonra “Sinan Akçıl ve Dostları Akustik” ile sürprizlerin devam edileceği belirtildi.

Sinan Akçıl ve Erkan Petekkaya fotoğraflarını aşağıdaki linki copy paste yaparak chrome, explorer, safari gibi tarayıcılara yapıştırarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz :