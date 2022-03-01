Sedat SARIKAYA

Ece Mumay Kırmızı elbisesi ile gecede güzelliğini konuşturdu!

Sevilen Sanatçılardan Ece Mumay, geçtiğimiz gün Çırağan Sarayında düzenlenen bir ödül törenine katıldı.Sevenlerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı ve sevenlerinden gelen fotograf çekilme taleplerini geri çevirmedi.Çırağan Sarayında olduğu süre boyunca bol bol resim çekildi ve videolar çekti bu çekildigi resimleri ve videoları storysinden paylaştı.Ece Mumay törende "Yılın En iyi çıkış yapan pop müziği sanatçısı " ödülünü aldı ve ödül kazanma heyecanını sevenleriyle paylaştı.Giydiği Kırmızi renkli elbisesi ile törende güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.3 Yıldır Gazetemizde yazan Sedat Sarıkaya'da töreni kısa süreliğine takip edip Ece Mumay ile fotoğraf çekildi.

ZİYNET KIPIR KIPIR!

Türk pop müziğinin başarılı ismi Ziynet Sali yeni şarkısı 'Sana Doyamıyorum'la yeniden müzikseverlerin karşında... Son projeleri 'Efkarım Var', 'Kalbim Tatilde', 'Bana da Söyle'yle, Ömrüm, 'Yara' gibi şarkıları ile Youtube'da toplamda 500 milyon görüntülenmeyi YAKALAYAN ve radyolarda zirveye yerleşen Sali, yeni şarkısıyla bir kez daha sevenleriyle buluştu. Yeni single çalışması hakkında konuşan Sali, "Sana Doyamıyorum' tam bir Akdeniz şarkısı oldu. İçinde hem Türk hem Latin hem de Yunan ezgileri barındırıyor. Şarkı çok pozitif hissettiren, kıpır kıpır, baharı müjdeleyen bir şarkı..." dedi. Söz ve müziğine Emrah Karakuyu'nun imza attığı şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. Fotoğraflarını Nihat Odabaşı'nın çektiği projede stylingi Burak Sanuk, saç ve makyaj tasarımını ise Önder Tiryaki yaptı. 'Sana Doyamıyorum' DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Şarkılarımızın bu kadar sevileceğini hayal etmiyorduk...

Yeni şarkı Nisan da gelecek...

İkilem Grubu üyeleri Serhat ve Uğur hafta içi her gün Süper FM’de Türkiye’nin en bulaşıcı en şen kahkahası Duygu Atakan’ın, Duygu’yla Radyodayız programına konuk oldu…

hafta içi her gün Süper FM’de Türkiye’nin en bulaşıcı en şen kahkahası Duygu Atakan’ın sorularını yanıtlayan İkilem grubu üyeleri Serhat ve Uğur okuldan arkadaş olduklarını ve bugün kadar reklam müzikleri yaptıklarını belirttiler.

Bu yola çıkarken üç şarkılarının da dinleyiciler tarafından çok sevildiğini anlatan İkilem Grubu üyesi Uğur, 'Şarkılarımızı konserlerde seslendirince hep bir ağızdan okunmasını bu geniş kitlelere ulaşmayı bu kadarını hayal etmiyorduk.' dedi. Pop Rock tarzında şarkıları ile kısa zamanda sevilen grubun diğer üyesi Serhat ise 3 şarkı yaptık açtığımız arayı kapatacağız Nisan ayında yeni şarkımızı müzikseverlerle buluşturacağız müjdesini verdi.

İkilem üyesi Serhat, evlilik sonrası şarkı yazmak kolay mı sorusuna, 'Kendim yaşadığım hikayeden çok etrafımdaki hikayelerden etkilenerek şarkıları yazıyorum. Benim hayatımın ucundan da etkilenmesi bana şarkı yazdırır. Önce müziği daha sonrasında sözleri yazarak çıkıyor şarkılarımız' diye konuştu.

3 YIL ARADAN SONRA BENGÜ!

Türk pop müziğinin güçlü sesi Bengü, yeni single çalışması 'Kimse Bilmesin'le 3 yıl aradan sonra müzikseverlerle bir kez daha buluştu. 2019 yılında çıkardığı 'Günaydın'dan sonra yeniden sevenleriyle buluşan Bengü, yeni projesi için yıldız isimlerle çalıştı.

BENGÜ'NÜN YILDIZLARI!

Müziğin yıldız isimlerini bir araya getiren şarkının söz ve müziğine Bilal Sonses imza attı. Düzenlemesini Mustafa Ceceli'nin yaptığı 'Kimse Bilmesin'in klibi Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde Phoenix stüdyolarında çekildi.

KLİBE ÖZEL HAVUZ!

Klip çekimleri için stüdyonun içinde 60 metrekarelik yapay bir havuz oluşturuldu. Havuz için sete 2 tanker su getirildi. Çekimlerde 1960 model Porsche Speedster 356 marka bir otomobil kullanıldı. 'Kimse Bilmesin' bugün(25.02.2022) DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Ödül Töreni yapmaya artık bir sınırlama getirilmeli!

Bazı Ödül Törenleri Ulusal Gazetelerde haberim yapılsın diye mi yapılıyor onu kesinlikle çözemedim.Ulusalcıları davet edip basın olarak bu gazeteciler yeter düşüncesi bir çok tören sahibi aklında yer edinmiş durumda.Haberci olmak araştırmaktır heleki magazinci olmak çok daha zordur gazetede yazmaya başlayınca anlarlar. Ben bu yaşıma kadar hiçbir şekilde ulusal ajansların arkasına sığınıp ödül törenlerin peşinde ünlü görürüm diye koşmadım ama ödül gecesi düzenleyenler ulusal gazetede haberim yer alsın diye yapıyorlarsa bunun önüne kesinlikle geçilmeli ödül töreni düzenlemenin de bi adabi olmalı.Gazetecilik zor bir meslektir eğero biz ulusalız diyen yerellerin önünu bu şekilde kapayan isimler var ise onları şiddetle kınıyorum herkes kendi ekmeğinin peşinde her gazetenin kendi okur kitlesi var.3 Yıldır gazetemde yazıyorum magazin sayfamın peşindeyim bu kadar törenin peşpeşe yapıldığına ilk defa şahit oluyorum.Törene geceyi takip için gelen gazeteciye de yol gösterilmez basın maddelerini iyice okumalarını tavsiye ederim .Ödül Töreni yapmaya artık kesinlikle bir sınırlama getirilmeli basın maddelerini bilmeyenler kesinlikle tören düzenlemesine müsade edilmemeli ve hangi gazetede yazarsa yazarsa yazsın gazetecilere kesinlikle saygı gösterilmeli.

Gülben Ergen Konserden konsere!

3 gün arka arkaya İstanbul ‘da konser veren Gülben Ergen önceki akşam Nossa Costa sahnesinde sevenleriyle buluşurken Raissa Vanessa imzalı kostümüyle göz doldurdu.

Cahide Palazzo, Günay Restaurant ardından da önceki akşam Nossa Costa sahnesinde konser veren Gülben Ergen rakiplerine hem İstanbul ‘da 3 gün arka arakaya yaptığı işlerle fark atarken Tolga Çam, Gülşah Saraçoğlu, Raissa Vanessa imzalı kostümleriyle modern tarzı ile sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

4 Mart Cuma akşamı Bursalı hayranlarıyla Aida Sahne ‘de buluşacak olan Gülben Ergen konserden konsere koşmaya devam ediyor!

ATİYE, ALBÜMDEN ÖNCE SİNGLE’LARI PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYOR

Fusion pop başlığı altında farklı müzik tarzlarının bir arada harmanlandığı “Allem Kallem” geniş ritmik kombinasyonlarıyla da öne çıkarken aynı zamanda kıpır kıpır ve coşkulu bir şarkı olma özelliği taşıyor.

Şarkının sözleri Sibel Algan’a, müziği ve düzenlemesi Erol Sebebci’ye ait. Eğlenceli sözleriyle dikkat çeken “Allem Kallem”de artık aşkta daha cesur olmaya karar veren bir kadının hikayesi anlatılıyor.

Şarkının Murad Küçük yönetmenliğinde çekilen renkli video klibinde Atiye, dans sahnelerinin koreografisinde 10 yıldan fazla süredir iş birlikteliği yaptığı en yakın arkadaşlarından Nelli Tews ile çalıştı.

Rıdvan Yıldırım: "Enstrüman çalmak rahatlatıyor." dedi...

Geçtiğimiz günlerde sorulan bir soru üzerine Rıdvan Yıldırım: "Enstrüman çalmak terapi gibi. Günde 4 saatin üzerinde klasik gitar çalıyorum. Bana iyi gelip rehabilite ederken sakinleştirip daha iyi üretmemi de sağlıyor. Bence her insan enstrüman çalmalı böylece ruhunun melodisini hep canlı tutmuş olur. Yaptığım kayıtlarda da kendi gitarımı kendim çalıyorum. Bu bana ekstra keyif veriyor, eksiklerimi görmemi sağlıyor. Hangi aşamada olursanız olun gelişimin sonu yok, hayat boyu devam eden bir süreç. Bu nedenle gitar üzerine dersler alıp daha da ilerletmek istiyorum." dedi . Öte yandan akustik şarkılara yaptığı kendine has romantik yorumuyla beğenileri üzerine toplayan Yıldırım: "Slow şarkıları çok seviyorum. Duygusal biriyim ve bu da şarkılara yansıyor. Ben şarkılarımı söylerken iyi hissediyorum, aynı zamanda yüreklere de dokunabiliyorsam ne mutlu bana!" Dedi.