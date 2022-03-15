Sedat SARIKAYA

Camdaki Kız dizi setinde oyuncular sevenlerini geri çevirmediler!

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Kanal D kanalında yayınlanan İstanbul'da yer alan Cihangirde çekilen Camdaki Kız setini ziyarete gittim.Soğuk havada kendilerini bekleyen sevenlerine karşı Dizi oyuncuları oldukça hoşgörülü davrandı.

Kendilerini bekleyen sevenleri ile tek tek fotoğraf çekildi.Burcu Biricik ile fotoğraf çekilmek isteten bir bayan sevenine koruması engel olmak isteyince Burcu Biricik gerek yok fotoğraf çekiliriz diye söyledi ve seveni ile ilgilendi. Dizi oyuncularından Burcu Biricik,Enis Arıkan,Selma Ergeç,Feyyaz Şerifoğlu ile tanışma imkanı yakalayıp birer de fotoğraf çekildim.

Tuğba Yurt Yalçın Alaca'ya konuk oldu!

Sevilen Sanatçılardan Tuğba Yurt İstanbul'da yer alan Critürk adlı radyoda Yalçın Alaca'nın programına konuk oldu.Tuğba Yurt programda radyocu Yalçın Alaca'nın sorularına bir bir cevap verdi.Program yaklaşık 45 dk sürerken yayın oldukça keyifli geçti.Yalçın Alaca Yurt'un konuk olduğu programını izlemek isteyenlerin CriTürk fm youtube kanalını izleyebilirler diyerek sosyal medyasından paylaştı.Radyo Programı baslamadan önce Sedat Sarıkaya'da Tuğba Yurt ile kısa süreli olsada özlem gidererek günün anısına birde selfie çekildi.

Niran Ünsal Yeni Teklisi "Emanet" İle Sevenlerinin Karşısında !!!

Niran Ünsal "Emanet" isimli yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği İlkan Serdaroğlu'na, aranjesi ise Bülent Sert'e ait olan bu iddialı eserde Niran Ünsal bir çok usta müzisyenle çalıştı. Ülkemizin en önde gelen sanatçılarıyla bu projede bir araya gelen Niran Ünsal, şarkısını Hollanda'nın Rotterdam kentinde kliplendirdi. Umut Eriş'in yönetmenliğini üstlendiği klibin çekim aşaması yaklaşık 7 saatte tamamlandı. Fotoğraf çekimlerini Nazlı Eriş'in gerçekleştirdiği bu çalışmada, Niran Ünsal'ın modern tarzı, kostümleri ve klibin görsel öğeleri dikkat çekti.

Niran Ünsal'ın yeni single çalışmasında klasik gitarda Erdinç Şenyaylar, çelloda Özer Arkun, bas gitarda Bilal Kalaycıoğulları sanatçıya eşlik ederken, eserin mixini Murat Bulut, masteringini ise Çağlar Türkmen üstlendi. Nü Müzik Prodüksyon etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunulan şarkının prodüktörlüğünü ise usta sanatçının ortağı İbrahim Gugu gerçekleştirdi.

Niran Ünsal, 'Emanet deyince ne gelir insanın aklına? Canınızı, malınızı ve sevginizi kime emanet edersiniz hiç düşündünüz mü? Elbette beşer insanoğlu, bazen şaşar... Amma ve lakin emanete ihanet etmeyen sevgiler yaşayın dilerim. Hani deriz ya sevdiklerimize seni Allah'a emanet ettim diye... Ben de bu güzel şarkıyı bana emanet eden söz yazarı ve besteci dostum İlkan Serdaroğlu'na, aranjörüm Bülent Sert'e, şirket ortağım ve patronum İbrahim Gugu'ya, müzisyen dostlarım Erdinç Şenyaylar, Özer Arkun ve Bilal Kalaycıoğullarına, Murat Bulut, Çağlar Türkmen ve tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu değerli şarkıyı da sizlere emanet ediyorum. Dua, iyi niyet ve sevgimle..."

Simge kazanacak…

Simge, 2022 yılının yazı için anlaşmalarını yaptı.

"Mış mış", "Üzülmedin mi”, “Prens ve Prenses”, “Yankı”, 'Ben bazen”, “Öpücem”, “Yalnız Başına”, “Sevmek Yüzünden” gibi birçok şarkısıyla liste başı olan Simge yaz konseri takvimini doldurdu. Ünlü şarkıcı Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ayları için anlaşmalarını yaptı, yazı sahnede geçirecek.

Yaz için şimdiden 30 konser anlaşmasını yapan Simge önceki akşam sevenlerine İstanbul Jolly Joker Kıyı sahnesinde unutulmaz bir konser verdi.

Simge sahne öncesi akreditasyon yaptıran basın mensupları ile bir araya gelerek sorularını cevapladı. Simge muhabirlerin, “Bu tempoya nasıl ayak uyduracaksınız?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Doğru beslenerek, planlı yaşayarak üstesinden geleceğim. En önemlisi işimi aşkla yaptığım için problem olmayacak.”

İstanbul Jolly Joker Kıyı sahnesinde giydiği derin yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyanın gündemine oturan Simge enerji dolu haliyle dikkat çekti.

Simge önümüzdeki hafta Kanada ‘da arka arkaya 3 konser vermeye gidiyor. Simge konserlerin ardından da 4 günde tatil yapacak.

Simge sahne fotoğraflarını aşağıdaki linki copy paste yaparak chrome, explorer, safari gibi tarayıcılara yapıştırarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz :

En zor çalıştığım sanatçı kendim...

Hafta içi her gün Süper FM’de Türkiye’nin en bulaşıcı en şen kahkahası Duygu Atakan’ın, Duygu’yla Radyodayız programının konuğu olan pop müzik sanatçısı

Mustafa Ceceli'den açıklamalar geldi.

Süper FM’de Duygu Atakan’ın Duygu’yla Radyodayız programına konuk olan Mustafa Ceceli, niye herkesle düet yapıyorsunuz sorusuna, 'benim düet geçmişim 2010 Elvan Günaydın'la başlıyor. O kadar eski ki sonra Ajda Pekkan’la ardından da pek çok isimle devam ediyor. Bu duruma geniş yelpazeden bakıyorum. Bazen bana talep geliyor bazen de ben güzel şarkıysa dayanamayıp çöküyorum. Böyle her daim kendimi güncellemiş oluyorum. Yepyeni şarkılar, düetlerle Z kuşağının yeni müzisyenleriyle yolculuğumu uzatıyorum. ' dedi.

Müzik bilgisi olamayandan da fikirler aldığını belirten Ceceli, 'Sonuçta halk dinliyor yaptığımız şarkıları dolayısıyla müzik bilgisi olamayanı da dinlerim. En zor çalıştığım insan kendim. Eşim Selin bana başkalarıyla uğraştığı kadar kendinle uğraşmıyorsun Mustafa diyor. İşini yaptığım sanatçıların işleriyle daha çok uğraşıyorum diye anlattı.

Duygu Atakan ve Mustafa Ceceli fotoğraflarını aşağıdaki linki copy paste yaparak chrome, explorer, safari gibi tarayıcılara yapıştırarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz :

Murat ‘ın seksi dansı olay oldu…

Murat Boz’un çıktığı an itibariyle müzik listelerinde ilk sıraya yerleşen, müzikseverler ve müzik eleştirmenlerinden de tam not alan yeni şarkısı “Harbi Güzel’in klibi de oldukça ilgi gördü.

YouTube Müzik Trenlerine giren Murat Boz’un sözü ve müziği Alper Narman, Ozan Bayraşa, Ömer Akkaya, Mert Çodur, Reşit Özkaplan, Ali Barış Ata‘ya düzenlemesi Ozan Bayraşa imzalı yeni şarkısı “Harbi Güzel” in klibindeki dans sahneleriyle de tam not aldı. Bedirhan Güzel yönetmenliğinde çekilen klip kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan ve paylaşılan klibi oldu.

2007 yılında çıkardığı ilk stüdyo albümü Maximum’un klibinde dans etmiş ardından geçen 15 yıl sonra ilk defa klibinde dans eden Murat Boz, klibi için Dans Fabrikasından koreograf Ömer Yeşilbaş ile çalıştı. Murat Boz‘a klibinde Çisil Sıkı eşlik etti.

Murat Boz‘un klibindeki seksi dansına binlerce mesaj gelirken, en çok gelen mesajın başında “O dansçının yerinde ben olmak istiyorum” oldu.

Sosyal medyanın da şampiyonu oldu!

"Harbi Güzel" şarkısıyla müzik listelerine bütün platformlarda birinci sıraya yerleşen Murat Boz, sosyal medyanın da lideri oldu. Tiktok'ta adeta büyük bir akım haline gelen ‘Harbi Güzel' şarkısı için dinleyiciler tarafından binlerce video çekilerek, rekoru kırdı.

Murat Boz fotoğraflarını ve dans kısmı videosunu aşağıdaki linki copy paste yaparak chrome, explorer, safari gibi tarayıcılara yapıştırarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz :

İHANETİN KLİBİNİ ÇEKTİ

Seçil Gür, ilk teklisini 2017 yılında 'Deli Yangın' şarkısıyla yapmıştı. Geçtiğimiz temmuz ayında da 'Geleni Gideni' şarkısını çıkartmıştı. 1 yıldır üzerinde çalıştığı sözü müziği tamamen kendisine ait 7 şarkıdan oluşan albümü 'Meczup' bugün DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Gür, geçtiğimiz hafta albüme adını veren şarkıya Kadıköy'de 160 yıllık tarihi bir köşkte İdil Dizdar ve Said Dağdeviren yönetmenliğinde klip çekti. 9 saat süren klipte romantik sahneler dikkat çekti. Klip sırasında soğuk hava yüzünden ısıtıcılar kullanıldı. Klip sırasında soğuk hava yüzünden zorlandığını söyleyen Seçil Gür " Aldatılan bir kadının hesap sorma hikayesini anlatmaya çalıştık. Hiçbir insan aldatılmayı haketmez. Klip sırasında tüm ekip çok üşüyüp titrememize rağmen hepimizin içini ısıtan bir klip oldu" dedi. Seçil Gür'ün albüm fotoğralarını ise Safa Gülsoy çekti.