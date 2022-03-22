Sedat SARIKAYA

Aybüke Pusat: Kurşun döktürmeyi seviyorum!

Aybüke Pusat, konuk olduğu YouTube'da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu oldu.Samimiitiraflarıyla programa damga vuran Pusat, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu Pusat, "Kurşun döktürmeyi seviyorum. Evde toplanıp 15 kişi çarşafın altına giriyoruz, annem döküyor. Hiç ulaşamayacağım birine büyük bir şey hissedip aşırı uyuyarak depresyona girmiştim. Dizilerde sürekli ağladığım için kendimi rüyalarda ağlarken görüyorum. En sık aldığım iltifat 'Ekrandakinden daha güzelmişsiniz'. Küfürler ediyorum. Ağzıma oturan, minicik, tatlı küfürler var."

Fake hesaplarının da olduğunu söyleyen güzel oyuncu, "O kadar büyük bir 'stalk'çuyum ki sahte hesaplarla herkesi takibe alıp hiçbir ayrıntıyı kaçırmıyorum. O yüzden çok fazla şey yakalıyorum. Ama artık o kadar ciddiye almıyorum. Eğleniyorum" dedi.

Oğuzhan Koç Akustik Konseri İzmir'i büyüledi

Oğuzhan Koç İzmir ‘de verdiği akustik konserle sevenleriyle buluştu.

Oğuzhan Koç YouTube ‘da başlattığı büyük ilgi gören akustik serisinin ilk konserini önceki akşam İzmir Arena'da Work n Fest’de verdi. Konser alanını tıklım tıklım dolduran seyirciler ile hep bir ağızdan en sevilen şarkılarını seslendiren Oğuzhan Koç ‘un performansıyla büyük alkış aldığı konserinin biletleri günler öncesinden tükendi.

İzmir Arena'da Work n Fest ‘de Oğuzhan Koç hayranları saatler önce kapıda uzun kuyruklar oluşturdu ve merdivenlerde dahil olmak üzere tüm konser alanını ağzına kadar doldurdu.

Hit olmuş şarkılarının yanı sıra; söylemekten keyif aldığı şarkılardan oluşan repertuvarıyla İzmirli hayranlarına müzik ziyafeti çeken Oğuzhan Koç akustik konserler serisine devam edecek.

Seda, fırtınası...

Sahne ve televizyon dünyasının tartışılmaz en iyi ismi Seda Sayan geçtiğimiz yıl çıkardığı sözü ve müziği Sezen Aksu şarkısı “Gel Günaha Girelim” ile adından sıkça söz ettirmişti. Seda Sayan, şimdi de sözü ve müziğinde Altan Çetin imzası olan ‘Bak Gör” isimli şarkısı ile fırtınalar estirecek...

Her yıl yaptığı single projeleriyle birçok müzik eleştirmeninden olumlu dönüşler alan Seda Sayan, denediği soundlarla da kendinden söz ettirirken bu geleneği yeni şarkısında da bozmadı. Sayan'ın yeni şarkısı müzikseverlerden de tam not aldı.

Tüm dijital platformlarda aynı anda satışa çıkan prodüktörlüğünü ünlü iletişimci Özgür Aras'ın üstlendiği sözü ve müziği Altan Çetin‘e ait düzenlemesi Alper Atakan’a ait Seda Sayan “Bak Gör” kısa sürede listelerde ilk sıraya yükselirken, uzun süre sosyal medyanın en çok konuşulanlarda yerini aldı.

Seda Sayan’ın yeni şarkısı “Bak Gör” ün klibinin yönetmenliğini de Seçkin Süngüç yaptı.

Arabeskin ’de Kraliçesi…



Aleyna Tilki, pop müzikten sonra arabeskte de iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi…

Aleyna Tilki ‘nin yıllar önce Taksim Trio ile sadece YouTube ‘olan 40 milyondan fazla izlenme alan kendi tarzında arabeskten de kopmayarak söylediği Bergen'in “Sen Affetsen Ben Affetmem” şarkısını dinleyiciden gelen yoğun istek üzerine tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşturdu.

‘Cevapsız Çınlama’, ‘Sen Olsan Bari’, ‘Yalnız Çiçek’, ‘Dipsiz Kuyum’ şarkılarının ardından Taksim Trio ile beraber yorumladığı Bergen‘in “Sen Affetsen Ben Affetmem” şarkısını arabesk soundtan kopmadan ve dinleyiciden gelen yoğun istek üzerine tüm dijital platformlarda satışa çıkmasının ardından Aleyna Tilki‘ye “Arabeskin’de Kraliçesi” yorumu yapıldı.



"Gerçek olan her şeyin ömrümde yeri vardır. Tarzı, şekli fark etmez. Çok gerçek bir şarkı, çok usta müzisyenlerle ile çalışmak keyifliydi” diyen Aleyna Tilki, pop şarkılar kadar arabesk şarkıları da severek seslendirdiğini ve kariyerinde arabesk şarkılarıda hep söyleyeceğini belirtti.

Kimse çocuğum olduğunu sormadı!

Atiye, hafta içi her gün Süper FM’de Türkiye’nin en bulaşıcı en şen kahkahası Duygu Atakan’ın, Duygu’yla Radyodayız programına konuk oldu ve açıklamalarda bulundu.

Ferah Feza adında bir çocuk dünyaya getiren Atiye, 'Kimse çocuğum olduğunu sormadı geç duyuldu. Hamileyken Hindistan'daydım çok ortalıkta görülmedim. İnsanlar kilo aldığımı düşündü. Annelik çok güzel gidiyor biraz gürültülü ama eğlenceli ve yorucu' dedi.

Süper FM’de Duygu Atakan’ın Duygu’yla Radyodayız programında Atiye, pandemi öncesi yapılan albümün önümüzdeki günlerde çıkacağını belirtti. Albüm mü? Single mı? yaparsınız sorusuna Atiye, 'Onu zaman gösterecek ama benim isteğim albüm. Albüm çıksın sonra bakarız. Önümüzdeki günlerde MFÖ tribute albümünde yer alacağım. Henüz şarkı belli değil' diye konuştu.

Ailesinin müziğe başlamasına karşı çıktıklarını anlatan Atiye, ' Her anne baba ister çocuğunun stabil bir geliri olsun. Ailem çok da şarkıcı olmamı istemedi. Sonradan vazgeçmeyeceğimi anladıklarında bir de benim B planım da yoktu. Sonra yanımda oldular. ' dedi.

Kaan Dinç'den, iddialı şarkı...

Genç şarkıcı Kaan Dinç, sözü ve bestesi kendisine, düzenlemesi Caner Anar‘a ait şarkısı “Dönemem Hayır” ile kariyerinde emin adımlarla ilerliyor...

Küçük yaşlarda vurmalı çalgılarla başlayan ve müziğe yeteneği olduğunu fark eden annesinin doğum günü hediyesi olarak aldığı gitarla müziğe olan ilgisi daha da artan Kaan Dinç, Bob Dylan, Johnny Cash, The Beatles, Nirvana gibi bir sürü farklı müzik türü dinleyerek büyüdüğünü belirtti.

Geçirdiği trafik kazası sonucu oturduğu yerden enstrümanlarıyla daha çok vakit geçirerek, şarkı söylemenin onu iyileştirdiğini belirten Kaan Dinç, stüdyodan paylaştığı 7 saniyelik instagram videolarıyla kendi kitlesini yarattı.

Şimdi müzik kariyerinde kendi şarkısıyla devam eden Kaan Dinç, Merzigo Müzik etiketiyle piyasaya çıkan şarkısı “Dönemem Hayır” ile, 'Daha yolun başında olduğunu ve müziğe pek çok hit şarkı kazandıracağını söyledi.

Pınar Süer’in Yeni Single’ı Yayında!

Pınar Süer yeni şarkısı “Bayram Yerini” müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözü ve müziği Sefa Nuh Polat’a düzenlemesi ise Denizkan Boz’a ait single’ın mix / mastering’i Buğra Kunt tarafından yapıldı.

İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümü mezunu Pınar Süer 2014 yılında X Factor Star Işığı isimli yarışma programında adını duyurdu. Daha sonra seslendirdiği Gönül Dağı, Vay, Aşk Laftan Anlamazki, Aykırı Yollarına, Gün Gelir, Bahça Duvarından Aştım, Bu Benim Öyküm, Sen Gel Diyorsun, Oy Beni Vurun Vurun, Yürüdüm, Vurulmuşam Bir Yara, Beni İyi Sanıyorlar, Tik Tok, Üzülmedinmi, Oflaya Oflaya ve Pamuk Şeker gibi daha bir çok şarkısı ile büyük beğeni topladı.

12 Mart Cumartesi Avrupa Müzik & Ava Music işbirliğiyle yayımlanan pop müzik türündeki yeni single’ı tüm dijital platformlarda bulabilirsiniz.