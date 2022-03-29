Sedat SARIKAYA

İnternational Star Awards ödül töreninde eğlence zirveye çıktı!

Ata Çağlayan imzası ile Florya'da yer alan Elite Worlds Business Otel'de gerçekleşen İnternational Star Awards ödül Törenine yıldızlar adeta akın etti.Gecede önemli ünlü isimler vardı.Coşkun Sabah,Niran Ünsal,Arto,Seyhan Soylu,Wilma Elles,Erol Köse gibi isimler vardı.Coşkun Sabah çok sevilen "Anılar" adlı şarkısını canlı canlı seslendirdi.

Ünlü Sanatçılardan Niran Ünsal ve Arto söyledikleri şarkıları ile geceye gelen misafirlere keyifli anlar yaşattı eğlence bir anda zirveye ulaştı.Arto masaları tek tek gezip sarkısını söyledi.

Niran Ünsal şarkılarını seslendirirken Seyhan Soylu'da sahnede dans etti. Gecede Coşkun Sabah,Wilma Elles,Niran Ünsal,Seyhan Soylu,Ata Çağlayan,Arto,Erol Köse,Hasan Kocak,PunkNurseli gibi isimlerle günün anısına birer resim çekildim.Gecenin organizatörü Ata Çağlayan'da misafirlere şarkılar seslendirdi ve keyifli anlar yaşattı. Organizasyon boyunca sanatçılar sevenlerini geri çevirmediler ve her seveni ile tek tek ilgilenmeye çalıştılar.

Galatasaray Üniversitesinde ödül töreninde ünlüler geçidi vardı!

Gsü En 2021 Ödül Töreni Galatasaray Üniversitesi Öğrencilerinin Oylarıyla Belirlenen 2021 Yılının EN’leri Ödüllerine Kavuştu.

24 Mart 2022 akşamı Galatasaray Üniversitesi İşletme Kulübü’nün ev sahipliğinde 16.sı düzenlenen EN 2021 Ödül Töreni’ne, Ece Dizdar sunumuyla, Seda Erciyes ise performansıyla renk kattı.

Gece, GSÜ öğrencileri, GSÜ idarecileri ve akademisyenleri ile medya, sanat, spor, iş dünyası gibi farklı kategorilerden EN’ler ve davetlilerin katımıyla gerçekleşti. Geceye kimlerin katılım yaptığını takip eden basın olarak gecede bende vardım.

Can Bonomo,Pınar Deniz ve Selçuk Yöntem ile günün anısına birer selfie çekildim.Sanatçılar sevenlerini geri çevirmediler.

IŞIN KARACA’DAN SEN BEN AŞK YENİ ALBÜMÜ YAYINDA!

Türkiye’nin en güçlü kadın vokallerinin başında gelen Işın Karaca, uzun süredir üzerinde çalıştığı 11 şarkı 1 versiyondan oluşan yeni albümü “Sen Ben Aşk” ı dinleyicilerle buluşturdu.

ALBÜMDE DEVLER LİGİ

Kendi sözlerini yazdığı şarkılar dışında, başta Sezen Aksu ve Onno Tunç olmak üzere Cansu Kurtçu, Zeki Güner gibi başarılı müzisyenlerin de şarkılarına yer verildi. Albümdeki şarkıların tamamının düzenlemesi Can Yapıcıoğlu’na ait.

SEVGİLİYE ÖZEL TEŞEKKÜR

Albümün prodüktörlüğünü birlikte üstlendiği sevgilisi Can Yapıcıoğlu için Işın Karaca, albümde özel teşekkürünü şöyle etti : “Can’ım, çalışkan sevgilim, iyi ki’m, seni çok seviyorum”

Hiçbir ışık sahnedeki Gülben’den parlak olamaz…

Arka arkaya konserler veren Gülben Ergen Ankara Günay konserinin ardından önceki akşam sevenleriyle İstanbul Nossa Costa sahnesinde sevenleriyle buluştu.

Dünden bugüne hit olmuş şarkılarını Taşkın Sabah Orkestrası eşliğinde söyleyen Gülben Ergen sahnesinde kıpır kıpır enerjisiyle sevenlerine unutulmaz eğlenceli dakikalar yaşattı.

Konser öncesi basın mensuplarıyla gelerek sohbet eden Gülben Ergen hangisi daha şahane? Sahnede olmak mı, evde olmak mı? sorusuna “Sahnede olmak çok başka bir şey. Hiçbir ışık benden daha fazla ışık saçamaz sahneye çıktığım anda... Evde ise ışıklar yer değiştiriyor. Taşıdığım tüm ışığı sahnede tüketiyorum. Neşem, coşkum baki kalıyor ama olması gereken “ego” mikrofona asılı ve ben evimde hizmete geçiyorum zevkle...” diye cevap verdi.

Murat Boz: Flörtözüm ama çapkın değilim.

* Bunca yıldır aşk şarkıları söylüyorsun çözdün mü aşk denen şeyi?

Aşkı çözebilmek öyle çok kolay olmasa gerek. Ama âşık olmak güzel.



* Aşkı nasıl tanımlarsın?

Bence insanın kendinden bağımsız bir şey. Biraz daha kimyasal, biyolojik bir süreç... Bir süre sonra onu başka bir şeye çevirmek, birlikte olduğun insanla onu koruyabilmek daha kıymetli olan.



* Çapkın mısın?

Yok, çapkın biri değilim.



* Flörtöz müsün?

Bence herkes flörtözdür. Flörtözüm ama çapkın değilim. O nasıl oluyorsa? Çözebilecek miyiz (gülüyor)?



* Seni hep romantik komedilerde izledik. Romantik misin?

Normalde burcum gereği romantik olmam lazım, Balık burcuyum. Ama çok romantik biri değilim. Romantiklik yaptığım olmuştur tabii ama sürekli orada yaşamam.



* Nasıl biri ilgini çeker? Sarışın, esmer, kızıl...

Hiç fiziksel güzelliğe konsantre bir adam olmadım, gerçekten. Bir de benim güzel bulduğumu bir başkası bulmayabilir... Beni bir bakış, bir tavır, enerji hali daha çok etkiler.



* Nasıl tavlarsın?

Çekingenimdir ben, sen bakma yani (gülüyor).

* Hayatında hiç reddedildin mi?

Tabii ki reddedildim.



* İnsan ‘Koca Murat Boz da reddedilir mi’ diye düşünüyor...

Ben öyle bir adam değilim; enerjiden besleniyorum, kibirden değil. “Ben vazgeçilmez adamım, benim adım bilmem kim” gibi şeylerim hiç olmadı, olduğum gibiyim.

* Dijitale yeni bir dizin gelecek. Tuba Büyüküstün rol arkadaşın. Aşk dedikoduları da yazıldı, çizildi. Nedir işin aslı?

Yok öyle bir şey. Tuba çok sevdiğim bir arkadaşım. Biz orada bütün oyuncularla çok iyi bir ekip olduk. Klişe laflar etmeyeceğim ‘çekerken çok eğlendik’ gibi ama bayağı iyi bir arkadaş grubu olduk ve hâlâ haftada bir-iki görüşürüz. Onları tanıdığım için çok mutluyum.





Murat Boz fotoğraflarını aşağıdaki linki copy paste yaparak chrome, explorer, safari gibi tarayıcılara yapıştırarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz :

Link: https://we.tl/t-UclT7E883I