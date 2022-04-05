Sedat SARIKAYA

ADİLE SULTAN SARAYI'NDA GÖRKEMLİ DEFİLE !

Türkiye'de yapılan en büyük gelinlik defilesi 6.Gelin Damat Fashion Day 2022, 30 ve 31 Mart tarihlerinde İstanbul Adile Sultan Sarayı'nda yapıldı. Gelin Damat Dergisi bünyesinde imtiyaz sahibi Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde düzenlenen defilenin sunuculuğun Ece Pirim ve Burak Törün yaptı. Koreografisini Fatih Ömercikoğlu'nun üstlendiği defilede Özlem Yıldız, Duygu Çakmak,Ukraynalı Manken Larysa Darmorost,Wilma Elles, Ece Gürsel, Şebnem Schaefer , Zahide Yetiş ile birlikte 43 manken 2022 'nin en özel gelinlik ve abiye tasarımlarını Adile Sultan Sarayında sergiledi.

2 gün süren canlı yayınlarla iki milyona yakın izleyiciye ulaştı. Organizatör Ferhat Muğurtay açıklamasında, " Türkiye'nin her bölgesinden ve yurtdışından katılan modacıların saraylara layık tasarımları ile 2022'nin gelinlik modasına yön verdik. Ekonominin ön planda olduğu bu dönemde her bütçeye uygun özgün gelinlikleri Adile Sultan Sarayı'nda eşsiz bir organizasyonla sergiledik. Gelin Damat Fashion Day 2023 takviminde ise organizasyonu Avrupa'ya taşıyarak yerli ve yabancı modacıları Frankfurt'a bir araya getirmeyi planlıyoruz" diye bahsetti.

Rekabet çamur atmakla olmaz...

Son dönemin sesinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken ismi Nihan Çelik, yeni şarkısı 'Bodrum Masalı' ile müzik severlerle buluştu.

Türk Popunun Barbie’si lakabı takılan Nihan Çelik, sözü ve müziği Deniz Dorukhan Doruk ‘a ait olan 'Bodrum Masalı’ ile müzikseverlerden tam puan aldı.

Almanya’da 5 yıl boyunca şan ve dans eğitimi alan Nihan Çelik, “Türkiye ‘de sanat dünyasında arkadaş gibi görünenler var ama çoğunun aslında dost olmadıklarına inanıyorum. Başarı grafiğin yükseldikçe, yalnızlığın da bir o kadar artıyor. Birde rekabeti çamur atmak sanıyorlar. Rekabet çamur atmakla olmaz…” dedi.

Sahnesinde dans edip show yapan Nihan Çelik “Rihanna, Beyonce, Jennifer Lopez... Türkiye’de böyle bir rakip yok. Çünkü ülkemizde kimse şov yapmıyor. Tabii ki benden çok daha iyi isimler var. Ben en iyiyim demiyorum ama en iyi şovu ben yaparım. Hadise çok güzel dans ediyor, çok yakışıyor.” diyerek iddiasını da ortaya koydu.

Nihan Çelik’in yeni şarkısı “Bodrum Masalı” Noah Entertainment etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alırken fotoğraflarını ünlü fotoğrafçı Lara Sayılgan çekti.

Sinan ve Serdar liste başı olmaya devam ediyor…

Besteci, müzisyen, söz yazarı ve şarkıcı Sinan Akçıl'ın Merzigo Müzik etiketiyle YouTube için hazırladığı yeni projesi “Sinan Akçil ve Dostları Akustik” büyük ses getirmeye devam ediyor…

Youtube'da Merzigo Müzik tarafından hazırlanan Deniz Toprak, Erkan Petekkaya, Fettah Can, Merve Büyükçınar, Naide Babaşlı, Serdar Ortaç gibi birçok ünlü ismin konuk olduğu ve şarkılar söylediği “Sinan Akçıl ve Dostları Akustik” programının YouTube Trendler Listesinde her hafta yerini koruyor.

Projenin ilk yayınlanacak bölümün de Erkan Petekkaya “Yollar Seni Gide Gide” şarkısının akustik versiyonunu seslendirmiş ardından da Serdar Ortaç “İsmi Lazım Değil” ile günlerce YouTube Trendler Listesinde kalmıştı. Şimdi de aynı ilgi yeni Serdar Ortaç “Mesafe” şarkısında devam ediyor.

Sinan Akçıl'ın dostlarını ağırladığı şarkılarla onlara eşlik ettiği ve her hafta YouTube‘da yayınlanacak olan “Sinan Akçıl ve Dostları Akustik” ın Serdar Ortaç “Mesafe” şarkısı yayına girdiği an itibariyle YouTube videolarda listelere girdi.

Dijitalde Müzik severlere özgün ve kreatif dijital medya hizmetleri sunan Merzigo Müzik bugüne kadar Bengü, Murat Dalkılıç, Yonca Lodi gibi birçok isme yaptığı müzik içerikli YouTube çekimlerinin gördüğü ilgiden sonra “Sinan Akçıl ve Dostları Akustik” ile sürprizlerin devam edeceği belirtildi.

EBRU GÜNDEŞ SÖYLÜYOR!

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş 'Ebru Gündeş Söylüyor' projesini sevenlerinin beğenisine sundu. Yıllardır hem dinlemekten hem de söylemekten keyif aldığı şarkılardan oluşan projenin ilk ayağı 'Ebru Gündeş Söylüyor 1' bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı. 11 parçadan oluşan 'Ebru Gündeş Söylüyor 1', 'Hayat', 'Kal Benimle', 'Dün Gece Resmini Öptüm De Yattım', 'Sana Benziyor', 'Çok Üzgünsün Arkadaş', 'Seni Yazdım Kalbime', 'Dün Gece Aklımda Yine Sen Vardın', 'Rüzgar Söylüyor', 'Yeşil Ördek Gibi', 'Bir Fırtına Tuttu Bizi' ve 'Sen Gençliğimin Katilisin' gibi türk müziğinin sevilen parçalarını Ebru Gündeş yorumuyla dinleyicilerle buluşturdu.

EVRENCAN GÜNDÜZ YENİ ŞARKISI ‘KESSO’YU OYUNCU NAZ ÖZGÜLÜŞ İLE SESLENDİRİYOR

Evrencan Gündüz geçen yaz çıkardığı Anadolu Funk: Vol 1’den yayınladığı "Bozacı" ve "Bir Öyle Bir Böyle (Jimi Hendrix)"nin ardından bu kez "Kesso" yu yani "Yeni Bir Şarkı" adlı eserin çocuğunu dinleyenleri ile tanıştırıyor.

Kesso şarkısının fikri, 2019‘da bir Haziran sabahı, Evrencan’ın "keşke ‘Yeni Bir Şarkı’nın’ çocuğu bir şarkı olsa" demesiyle yeşerdi. "Neden kalpleri birleştiren, içinde sevgi, barış ve huzur olan bir şarkımız olmasın" diye Naz Özgülüş ile konuşurken birden Kesso’nun nakaratı belirmeye ve kalpleri ısıtan pozitif titreşimlerle dolu bu parça ortaya çıkmaya başladı.

Evrencan ve Naz "Dünyevi dillerde okunduğunda sanki bir anlamı yokmuş gibi gözüken, fakat söylemeye başladığında tüm kalpleri evrensel bir dile dönüştüren, çocukların saf ve pür enerjisini taşıyan ve çocuklardan alınan ilhamla ortaya çıkardığımız bu şarkı, sürekli ve birlikte söylendiğinde dünyayı daha da güzel bir yer haline getirecek. Şarkının sözleri, her canı sevmeye, saygı göstermeye, bir olmaya, büyüyerek çoğalmaya ve hep yeniden başlamaya davet ediyor. Bu şarkı Dünyamızın içinde bulunduğu kaotik durumu en saf ve pür hislerle temizlemeye niyet ediyor. Tüm çocuklara, gençlere, içindeki çocuğu sevgiyle büyüten yaş almışlara yani tüm canlara bu şarkı armağan olsun" diyor.

NEVESER GERGİNOK “YANIMDAKİ SEVGİLİM”

"Zamansız Akşamlar" adlı eseriyle, müzikseverlerin gönlünde taht kuran Türk Sanat Müziğinin güçlü sesi Neveser Gerginok, "Yanımdaki Sevgilim” ile sevilen şarkılarına bir yenisini daha ekledi.

Kendi bestelerinin yanı sıra seslendirdiği birçok eserle yıllardır müzik dünyasının sevilen isimleri arasındaki yerini koruyan Neveser Gerginok, alaturka ezgilerden oluşan "Yanımdaki Sevgilim" şarkısı ile sevenlerinden bir kez daha tam not aldı.

Kuzey Yapım etiketiyle dijital platformlarda olan Yanımdaki Sevgilim’in sözleri Güzide Füsun Arkış'a, müziği ise Ömer Öcal'a ait. Mix mastering’ini Candar Köker’in yaptığı şarkının İstanbul Stüdyolarında çekilen nostaljik klibinin yönetmenliğini de Candar Köker yaptı.

Yeni iki şarkı için stüdyoya giren Neveser Gerginok bayramda sevenlerine yeni şarkılarıyla bahar sürprizi yapmaya hazırlanıyor.