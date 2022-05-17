Sedat SARIKAYA

Ödül Gecesine ünlüler katıldı!

İstanbul Beşiktaş'ta yer alan Swiss Otel Bosphorus 'da düzenlenen ödül törenine bir çok ünlü katıldı.

Geceye Katılan ünlü isimler arasında Burcu Esmersoy,Tuğba Özay,Orhan Gencebay,Irem Helvacıoğlu,Kubat,Özlem Yıldız,Ertem Şener,Oktay Kaynarca Zuhal Topal gibi ünlü isimler vardı.

Sanatçılar tören öncesi ve sonrası sevenlerinin fotoğraf çekilme taleplerini kırmadılar.

Tuğba Özay giydiği kıyafeti ile gecenin en şık kadın sanatçılarının başındaydı.Ünlü Spor muhabirlerinden Ertem Şener'de sevenlerinin resim çekilme isteklerini kırmadı.Ünlü arabeskçi Orhan Gencebay giyim tarzı ile gecenin en şık sanatçıları arasına girdi.

Ödül gecesine eşiyle katıldı.Dışardan gelen basının fotograf çekmesine çoğu zaman izin verilmemesi gecede en olumsuz anlardan birini oluşturdu. Sanatçıların sevenlerinin resim cekilme isteklerini geri çevirmemesi gecenin en renkli anlarını oluşturdu.

Gece sonunda After Party yapıldı ve bazı ünlüler After Party'de de yer aldı.Bende tüm zorluklara rağmen ödül gecesini takip etmeyi başardım.

Cem Yılmaz ve Candaş Tolga Işık'ın fit görüntüleri gözlerden kaçmadı!

Geçtiğimiz günlerde Ünlü komediyenlerden Cem Yılmaz, Gazeteci ve Televizyon programcılarından Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum proğramının sunuculuğunu yaptığı proğrama katılmak için Tv100 kanalına girerken görüntülendi.

Sevenlerinin fotoğraf çekilme taleplerini geri çevirmedi.Ünlü Komediyenlerden Cem Yılmaz,Siyah Tşhört, Pantalon giymeyi ve bir de kolye takmayı tercih etti.Doğal ve sempatik halleri dikkatlerden kaçmadı.Programa Merve Dizdar ve Ezgi Mola gibi isimler de katılırken Cem Yılmaz ve Candaş Tolga Işık'ın sevenlere karşı samimiyetleri tam not aldı.Bende oradaydım ve Cem Yılmaz ile günün anısına bir de resim çekildim.

Bafetimbi Gomis Zorlu Center'de gorüntülendi!

Galatasaray'lı ünlü forvet oyuncusu Bafetimbi Gomis Zorlu Center'de ekip arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülendi.Spor Elbisesi ile tarzını konuşturan Gomis fit görüntüsüyle yeni sezona hazır olduğunu gösterdi.Sevenlerinin yemek yerken bile fotoğraf çekilme isteklerini geri çevirmeyerek samimiyeti ile tam not aldı.Benimle fotoğraf çekilmesi Gomis'e uğurlu geldi ve Adana Demirspor maçında 2 kere ağlara topu gönderdi.

Demet Akalın, Trabzonspor taraftarlarını ''Kulüp'' şarkısıyla coşturdu…

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda mutlu sona ulaşan Trabzonspor, şampiyonluk kupasını görkemli törenle aldı. Bordo-mavililer, şampiyonluk kupasını kaldırdıktan sonra sahne şovu, Demet Akalın ve dansçılarının performansı ile devam etti. Demet Akalın, Trabzonspor kutlamalarına damga vuran 'Kulüp' şarkısını canlı söyledi.

Trabzonspor'un şampiyonluğunun kesinleşmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar yapılmış ve o kutlamalara da Demet Akalın'ın “Klüp” şarkısı damga vurmuştu. Önceki gece gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarında ise Demet Akalın sahne alarak o şarkıyı söyledi.

Önce Almanya sonra Menemen…

Gülben Ergen, Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen Emiralem Çilek Festivali’nde buluştuğu hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Son günlere arka arkaya verdiği konserlerle adından söz ettiren Gülben Ergen, Cumartesi gecesi Almanya Dortmund’da ardından da önceki akşam Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen Emiralem Çilek Festivali’nde sahne ‘ye çıktı.

Büyük ilgi gören konserde, hayranlarının sevgi gösterileri eşliğinde sahneye çıkan ünlü şarkıcı, en sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran kalabalığın da şarkılara coşkuyla eşlik ettiği konserde, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Gülben Ergen, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

ELİF BUSE'DEN YENİ HİT TÜRKÜ...

DOSTLARIYLA MASADA BULUŞTU...

'Samsak Döveci' isimli türkü ile 7'den 77'ye herkesin gönlünde yer edinen Elif Buse Doğan, yeni eseri 'Yare Gidin Turnalar’ı' müzikseverlerle buluşturdu...

Gençlere türkülerimizi sevdirmek tek amacım diyen Elif Buse, 'Sahnede, televizyon programlarım da türküden, arabeske kadar geniş bir repertuvarla dinleyicimin karşısına geçiyorum. Ancak öz müziğimiz olan türkülerden vazgeçemem. O yüzden yepyeni bir türküyü müzikseverlerle yeniden buluşturmak istedim.

Klip yönetmenliğini Alişan Günay Yıldırım’ın üstlendiği yeni çalışmasında müzisyen arkadaşlarıyla kocaman bir masada bir araya gelerek klip çeken Elif Buse Doğan, oyunculuğuyla da dikkat çekti. Sözü ve müziği Süleyman Kotan'a ait olan türküde müzik düzenlemesi ise kardeşi Emre Doğan’a ait.

ABRAMOVİÇ’İN SON GÖZDESİ DİDEM AKSU’MU!!!

Dünyaca ünlü Rus milyarder;astrolojik danışmanlık aldığı ünlü astrolog Michaela Astro’nun yanında gördüğü ünlü model,oyuncu ve sunucu Didem Aksu’ya kafayı fena takmış durumda!İstanbul’daki 7 yıldızlı bir otelin dünyaca ünlü markalarının satıldığı bir mücevher firmasından çok pahalı bir mücevher yollamış!!!ABRAMOVİÇ’İN SON GÖZDESİ DİDEM AKSU’MU!!! Michaela’yla seni mutlaka Miami’ye tatile bekliyorum”diyen Abramoviç’in bu isteğine Didem Aksu henüz bir cevap vermemiş!”Abramoviç bence çok hoş bir beyefendi!Bekar olduğunu sanıyorum,bir kızı yüz kişi ister bir kişi alır ama Miami’ye gidip gitmemekte kararsızım.Ben onun cariyelerinden biri olamam kıskanç birisiyim!Ben olursam tek kadın olurum haseki sultan olurum”dedi”