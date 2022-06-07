Sedat SARIKAYA

Günler sonra İstanbul ‘da!

Mayıs ayının ilk haftası çıktığı konser maratonunda yurt içi ve yurt dışında konserler veren Oğuzhan Koç günler sonra İstanbul ‘a yine konser vermek için döndü. Önceki akşam İstanbul’un kültür ve sanat yaşamını dünya sahnesine taşıyan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, kapsamında sahneye çıkan Oğuzhan Koç İstanbullulara unutulmaz bir gece yaşattı.

İzdiham yaşanan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali konserinde eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuarıyla iki saate yakın sahne ‘de kalan Oğuzhan Koç Konya, Bursa, İzmir, Bartın, Antalya olmak üzere arka arkaya konser maratonuna devam edecek.

Oğuzhan Koç; 10 Haziran Körfez Yarımca Spor Kompleksi, 11 Haziran Bursa Bilim Merkezi, TÜYAP yanı, 12 Haziran İzmir Gaziemir Festival Alanı, 13 Haziran Nişantaşı Üniversitesi Küçük Çiftlik Park, 14 Haziran Bartın Riverside, 15 Haziran Antep Gaün Mavera, 17 Haziran Stutgart Kulturhaus Arena, 18 Haziran Munih Yaz Aşkı Festivali , 21 Haziran Adapazarı Belediyesi, 30 Haziran Antalya Finike Festivali konserlerinin ardından tekrar İstanbul ‘a dönecek.

Dünyaca Ünlü şarkıcı Otilia Türkiye'ye geliyor!

'Bilionera' isimli şarkısıyla 170 milyon izlenmeyi gören, Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia, hayranları ile Türkiye'de buluşacak.

'Bilionera' isimli şarkısıyla 170 milyon izlenmeyi gören, Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia, hayranları ile Türkiye'de buluşacak. Otilia sosyal medya hesabından da hayranları için Türkçe mesaj yayımladı.

Şarkıları milyonlar dinlenen, dünyanın her ülkesinde konserler veren ve Türkiye'de hayranları bulunan Rumen sanatçı Otilia, ünlü mekanlardan Ankara Mascotte Clup'te konser verecek. 8 Haziran'da sahne alacak Otilia, öncesinde sosyal medya hesabından Türkçe mesaj yayımladı. Hayranlarını konserine davet eden Otilia, "Ankara sizi seviyorum,sizi öpüyorum" diyerek Ankaralı sevenlerine öpücük yolladı.

Özellikle sosyal medya platformlarında klipleri milyonlar izlenen Otilia, en sevilen şarkılarını 8 Haziran'da Ankaralı hayranları için seslendirecek.

Kocaeli'de Simge izdihamı…

Mış Mış, Üzülmedin Mi? , Prens & Prenses , Yankı, Ben Bazen, Öpücem gibi şarkılarıyla milyonların kalbini fetheden Simge, önceki gün Kocaeli Hayal Kahvesi’nde verdiği konserle kelimenin tam anlamıyla şov yaptı.

2000 kişiye konser veren Simge, Kocaeli Hayal Kahvesi’nde dinleyicisini adeta büyülerken gelen istekler üzerine bazı şarkıları tekrar söyleyen ünlü şarkıcıyla dinleyiciler, fotoğraf çekme yarışına girdiler.

Yoğun ilgi nedeniyle konseri izlemek isteyen pek çok kişi içeri giremezken Simge kulaklara olduğu kadar giydiği mavi seksi sahne kıyafetiyle göze de hitap etti.

ALEYNA TİLKİ ve JUBËL'DEN ELMAS DEĞERİNDE BİR DANS-POP ŞARKISI: DIAMONDS



Aleyna Tilki’nin uluslararası müzik arenasındaki atılımları hız kesmeden devam ediyor. Başarıları İsveç’ten tüm dünyaya yayılan dans-pop ikilisi Jubël, en yeni şarkısı DIAMONDS için Aleyna Tilki ile güçlerini birleştiriyor.



Victor Sjöström ve Sebastian Atas’tan oluşan Jubël, 350 milyondan fazla dinlemeye ulaşan şarkıları “Dancing In the Moonlight” ile tüm dünya listelerinde ve müzik platformlarında büyük başarı yakaladı. Jubël, son çalışması “So Sick”in hemen ardından DIAMONDS şarkısıyla 2022 yazına damga vurmaya hazırlanıyor.

Aleyna Tilki ’nin “Benim için benzersiz bir aşk şarkısı. Dinlediğim ilk andan beri çok duygulandım, tüm dünyanın da benimle aynı hisleri paylaşacağına eminim” dediği DIAMONDS, müzikseverleri ilk dinleyişten itibaren yakalayacak bir dans-pop şarkısı.



DIAMONDS’un çoğunluğu Galata civarında 2 günde çekilen videosunun genel yönetmenliğini Aleyna Tilki yaptı. Sürprizlerle dolu bir elmas avının anlatıldığı video bugün (3 Haziran Cuma) saat 15.00’te Aleyna Tilki’nin Youtube kanalında yayınlandı.

ATİYE ALBÜMÜYLE DİJİTAL DÜNYADA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Atiye'nin, geçtiğimiz günlerde yayımladığı Türkiye'nin ilk fusion pop albümü ‘Deli İşi’ büyük ilgi gördü. Dokuz şarkıdan oluşan Mikslarj etiketli albüm Atiye'nin dokuz yıl aradan sonra yayımladığı ilk albüm. Albüm iki hafta içinde Apple Music ve Spotify albüm listelerinin zirvesine yerleşti.

Sibel Algan, , Burcu Tatlıses Murat Güneş Zeki Güner gibi önemli isimlerin yazdığı şarkıların bulunduğu ‘Deli İşi’nde tüm şarkıların düzenlemesi albümdeki birçok şarkının bestesine de imza atan Erol Sebebci'ye ait.

Enerjik çıkış şarkısı "Dalgana Bak"ta bize başkalarının ne dediğini düşünmeden, kalbimizin sesini dinlememizi öğütleyen Atiye, "Kendime Not" isimli trap pop şarkısının son bölümündeki rap performansıyla dinleyicileri şaşırttı.

Oyunculuğun yanına müzisyenliği ekledi!

İlk teklisiyle oyunculuk kariyerinden sonra müzikal serüveninde yepyeni bir sayfa açan Adnan Devran ‘Bahar Yeli’ni tüm dijital platformlarda yayımladı.

Sözü ve müziği Adnan Devran’a düzenlemesi Arzu Alsan ve Burak Erkul’a ait şarkının kayıtlarında gitarı Ozan Doğan Ariz kemanı Semih Çelikel çaldı.

Kayıt, edit, miks, mastering’ini Arzu Alsan’ın yaptı.

Bahar yeli, yitirilmiş bir aşkı tebessümle hatırlayan bir şarkı. Baharda gelen ve başka bir baharda giden bir aşkın hikayesi. Bitmiş ve hüzün veren bir beraberliğin sonradan mutlu hatırlanışı. Aşık olduğun zaman karşındakini her şeyden daha güzel görmekle ilgili.

"Yılın en iyi magazin gazetecisi " ödülünü aldım!

Hevin Cümsen organizasyonu ile İstanbul'da yer alan Profilo Kültür Merkezinde yapılan "Uluslararası İş ve Kariyer ödül töreni" ' nde,Uzun yıllar Önce Vatan Gazetesi, YeniÇağrı Gazetesi, Loca Dergisi, İstanbul Days Guide Dergisi gibi önemli medya kurumlarında yazan Sedat Sarıkaya, 'Yılın en iyi Magazin Gazetecisi ' ödülünün sahibi oldu.

Geleneksel hale gelen "Uluslararası İş ve Kariyer Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Hevin Cümsen'in organizasyon sahipliğinde hazırlanan ödül töreni çok sayıda ünlü ismin katılımıyla gerçekleştirildi.Gecede Ikilem,Pınar Soykan,Rock Sanatçısı Barış Gülay, Gökçe Kırgız,Esra Sönmezer,Usta Menajer Eýüp Kara ve Fatih Bulut,Sinan Güleryüz,Faruk K gibi önemli sanatçı isimler vardı.Oksana Kuznetsova Deniz Albayrak tasarımlı yeşil renkli derin yırtmaçlı elbisesiyle güzelliğini konuşturdu.