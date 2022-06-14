Sedat SARIKAYA

İrem Derici Mavish Besch/Disco'daki konserinde sevenlerine keyifli anlar yaşatacak!

Söylediği izlenme ve dinlenme rekorları kıran şarkılarıyla müzik severlerin kalbinde ayrı bir yeri olan Türk Pop Müziğinin güçlü sesi İrem Derici ,Yalova/Çınarcık'ta canlı performansını sergileyecek. Magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen sevilen sanatçılardan İrem Derici Yalova/Çınarcık'ta sahne performansı ile sevenlerine adeta şov yapacak. Yalova'nın gözde mekanlarından Mavish Beach/Disco konser programlarına devam ederken İrem Derici organizasyonu ile çok konuşulacak.

Şarkıları milyonlar dinlenen, Türkiye'nin her şehrinde konserler veren ve Türkiye’nin her yerinde bir çok seveni bulunan İrem Derici, Özel mekanlardan Mavish Beach/Disco'da konser verecek. 2 Temmuz Cumartesi saatler 22.00'yi gösterdiğinde sahne alacak.

Sosyal medya platformlarında eserleri milyonlar izlenen İrem Derici, eski ve yeni en sevilen şarkılarını 2 Temmuz’da Yalova Çınarcık'lı hayranları için seslendirecek.

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Ece Seçkin Mawish Beach Disco'da sahne alacak !

Her çıkardığı şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden başarılı sanatçı Ece Seçkin, sahne performansını Yalova/Çınarcık'ta sergileyecek. "Adeyyo" isimli şarkısıyla youtube video platformunda 190 milyon, "Dibine Dibine adlı şarkısı ile 100 milyon ,"Aman Aman " adlı şarkısıyla 112 milyon izlenmeyi gören Ece Seçkin, kliplerindeki düzgün fiziği ve cesur sahne kıyafetleriyle dikkatleri her zaman üzerine çeken sevilen sanatçılardan Ece Seçkin, hayranları ile Yalova'nın gözde mekanlarından Mawish Beach Disco'da buluşacak.

Şarkıları milyonlar dinlenen, Türkiye'nin her şehrinde konserler veren ve Türkiye’nin her yerinde bir çok seveni bulunan Ece Seçkin , Özel mekanlardan Mawish Beach Disco'da konser verecek. 18 Haziran Cumartesi saatler 22.00'ı gösterdiğinde sahne alacak.

Özellikle sosyal medya platformlarında klipleri milyonlar izlenen Ece Seçkin, en sevilen şarkılarını 18 Haziran’da Yalova Çınarcık'lı hayranları için seslendirecek.

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Cengiz Kurtoğlu kulakların pasını Mawish Beach Disco'da silecek!

Müzik severlerin her konserinde söylediği eserleriyle kulaklarının pasını silen Ünlü Arabeskçilerden Cengiz Kurtoğlu, Yalova/Çınarcık'ta canlı performansını sergileyecek. Arabesk denince ilk akla gelen sevilen sanatçılardan Cengiz Kurtoğlu, hayranları ile Yalova'nın gözde mekanlarından Mawish Beach Disco'da buluşacak.

Şarkıları milyonlar dinlenen, Türkiye'nin her şehrinde konserler veren ve Türkiye’nin her yerinde bir çok fanatik seveni bulunan Cengiz Kurtoğlu, Özel mekanlardan Mawish Beach Disco'da konser verecek. 23 Temmuz Cumartesi saatler 22.00'ı gösterdiğinde sahne alacak.

Sosyal medya platformlarında eserleri milyonlar izlenen Cengiz Kurtoğlu, en sevilen arabesk/fantezi şarkılarını 23 Temmuz’da Yalova Çınarcık'lı hayranları için seslendirecek.

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Derya Uluğ'u konser esnasında yağan yağmur bile durduramadı!

Sevilen şarkıcılardan Derya Uluğ, geçtiğimiz akşam Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali'nin son gününde konser verdi. Yağmur yağmasına rağmen konsere devam ederken Derya Uluğ, ''Az biraz yağmur yağıyor ama olsun yağsa bile gitmek yok, değil mi ? Vallahi ben de şuraya çıkarım sizinle birlikte ıslanırım hiç problem değil.'' diyerek seyircilerine söyledi.

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Eda Erdoğan “Ritüeller bu kitapta toplandı...”

Spiritüel Danışman, Enerji Eğitmeni ve Terapist Eda Erdoğan‘nın merakla beklenen ritüeller kitabı “Evrenin Enerji Atölyesi” çıktı…

Sosyal medyada birçok insanın sürekli tarifini verdiği ritüelleri ve hayatlarındaki olumlu değişiklikleri anlatan Eda Erdoğan çok istek üzerine ritüellerden oluşan kitap okuyucu ile buluşturdu.

Spiritüel Danışman, Enerji Eğitmeni ve Terapist Eda Erdoğan “Evrenin Enerji Atölyesi” için bu kitapta anlattığım ritüellerle, meditasyonlarla, ödevlerle okuyucunun enerjisi yükselecek, düşünce yapısı değişecek, karanlıktaki ışığı görmeye başlayacaklar... Nazardan korkanlar, geçmişle bağlantısını kesmek isteyenler, bir konuda bir türlü karar veremeyenler, aşk arayanlar ve bereketini artırmak isteyenler yani kısacası herkes için bir ritüeli var. ' dedi.

Kısa sürede sorunların çözülmesine katkı sağlamayı, duygusal yaralarımıza ve tıkanıkların kaynağına enerjimizi yükseltip, bakış açımızı değiştirip hayatımızı enerji terapilerini kullanarak şifayla bütünleştirmeyi ve hayattı pozitif dengede şifalandırmayı kısa ama fayda sağlayacak “Evrenin Enerji Atölyesi” adını verdiği ritüeller kitabıyla anlatan Eda Erdoğan‘ın aşk ve bereket ritüelleri en dikkat çeken bölümümüz olacak.

Parya Kitap etiketiyle yayınlanan Eda Erdoğan “Evrenin Enerji Atölyesi” çıktığı an itibariyle sosyal medyada da en çok paylaşılan isimler arasında yerini aldı.

Eda Erdoğan paylaştığı ritüellerden en çok ilgi göreni “Aşk Ritüeli… Aşkın Enerjisini Çağırın”ı, “Evrenin Enerji Atölyesi” kitabında da okuyucuların sosyal medyada da en çok paylaşılanı oldu.

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Oğuzhan Koç “Müjdeyi verdi…”

Oğuzhan Koç yaz turnesi kapsamında verdiği konserlerle adından sıkça söz ettirirken önceki akşam Kocaeli Körfez de sevenleriyle buluştu. Dünden bugüne hit olmuş şarkılarını sevenleriyle beraber söyleyen Oğuzhan Koç‘a 40 bin kişilik koro eşlik etti. Ve sahneden müjdeyi verdi...

Sahnede yeni şarkısının müjdesini veren Oğuzhan Koç şarkısının çıkış tarihini ve adını ilk defa duyurdu. 24 Haziran günü tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak olan Oğuzhan Koç yeni şarkısına “Aşk Beni Yeni” adını verdiğini söyledi.

Hayli enerjik görünen Oğuzhan Koç, önümüzdeki hafta yeni şarkısı için kamera karşısına geçecek. 'Bulutlara Esir Olduk', 'Beni İyi Sanıyorlar', 'Küsme Aşka', 'Yok Sanayım', 'Sükut-u Hayal', 'Kendime Sardım', 'Bence De Zor' adlı şarkılarıyla müzikseverlerin kalbinde yer edinen Oğuzhan Koç yeni şarkısı “Aşk Beni Yendi” ile yaza damgasını vuracak hitiyle bir kez daha gönülleri fethedecek.

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BU YAZIN SÜRPRİZİ MİNE AYMAN’DAN GELİYOR

“REVA”

Çocuk yaşlarda radyo programcılığına başlayan ve yıllardır birçok radyoda yayın yaparak mikrofonun büyülü dünyasında yer alan Mine Ayman, bu kez mikrofonla şarkısı için buluştu. Aynı zamanda radyo iletişim danışmanlığı yapan Ayman, bu kez kendi single projesiyle müzik dünyasına merhaba diyor.

On iki yıldır Ferhat Göçer’in de radyo iletişim danışmanlığını üstlenen Ayman, Ferhat Göçer'den tam destek aldı ve ikili birlikte single çalışması “Reva” için kamera karşısına geçti.

Sözleri Zeynep Talu’ya, bestesi Ferhat Göçer’e ve düzenlemesi Cenk Kandıralı’ya ait olan yeni Reva’nın mix masteringini ve aynı zamanda şarkının okuma koçluğunu Candar Köker yaptı. Başarılı müzisyenlerin emeğiyle ortaya çıkan yeni ve enerji dolu Reva’da elektro ve akustik gitarlarda Selim Öztürk, saksafonda Anıl Şallıel ve tarcüşde Erdem Çam imzası var.

İzmir Narlıdere’de Times adlı mekanda çekilen renkli ve eğlenceli klibin yönetmenliğini Teoman Topcu yaptı. 25 kişilik ekiple ilk klip çalışması için kamera karşısına gecen Mine Ayman, geçmişte oyunculuk yaptığı günlerin avantajıyla çok samimi ve enerji dolu görüntüler sergiledi. Klibin en büyük sürprizi ise Ferhat Göçer oldu, yıllardır çalıştığı Mine Ayman’ı klip çekiminde de yalnız bırakmayan Ferhat Göçer şarkısı Reva’yı Mine Ayman’a emanet etti.

Ara verdiği radyo ve astroloji programlarına yeniden başlayacak olan Mine Ayman, bir yandan da single projesinin tanıtımlarına devam edecek ve birçok sürpriz projeyle önümüzdeki günlerde sevenleriyle daha fazla buluşmaya başlayacak.

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Çağla Korkmaz’dan Yeni Single!

“Yarim”

Pop müziğin genç temsilcilerinden Çağla Korkmaz, “Yarim” adlı yepyeni şarkısıyla bir yıl süren sessizliğini 10 Haziran’da bozdu.

Sözü ve müziği Çağla Korkmaz’a, düzenlemesi ise Atilla Ünver ve Murat Güçlü’ye ait olan parçanın mix & mastering’ini Akın Erdem Kadız üstlendi.

Korkmaz şarkısıyla ilgili: “’Yarim’ hüzünlü, hissiyatı yüksek ve duygusal bir şarkı. Aşkı ve kendi yaşadıklarımı, yorgunluklarımı, hayaller ve gerçekler arasında gidip geldiğim bir dünyayı anlatıyor.” açıklamalarında bulundu.

2020 yılında yayınladığı “Yol” adlı çıkış şarkısının ardından “Eyvah” adlı ikinci teklisini yayınlayan Çağla Korkmaz, üçüncü şarkısı “Yarim” için tüm hazırlıklarını tamamladı.

“Yarim” 10 Haziran’da Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı.