Sedat SARIKAYA

Burcu Esmersoy ile Gülşen aynı tulumu giydi…

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz haftalarda rengarenk ve dekolteli, mini tulumuyla objektif karşısına geçmişti.

4.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından peş peşe paylaştığı karelere, “Yani bence rengarenk” notunu yazarak kalp emojisi ekleyen Esmersoy, binlerce beğeni almıştı.

Son dönemde hem şarkıları, hem de iddialı kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren Gülşen, önceki gün Alaçatı’da konser verdi. Ünlü isim, sevilen şarkılarını seslendirerek dinleyicilerine müzik ziyafeti sundu.

Konserde çekilen karelerini 1.7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından kalp emojileri ile yayınlayan Gülşen, Esmersoy’un giydiği tulumun aynısını giymesiyle dikkat çekti.

Kısa sürede 40 bine yakın beğeni alan şarkıcının gönderisine, 500’den fazla da yorum yapıldı.

Elif Buse Doğan, 'Aşk Sana Benzer' ile büyük beğeni topladı ...

Sevilen Sanatçılardan Elif Buse Doğan yeni şarkısıyla büyük beğeni topluyor. 2022 yılının ilk aylarından itibaren 'Langıdı lang lang', 'Yalan Dünya', 'Yare Gidin Turnalar' ve ‘Bir Alo De’ adlı eserleriyle 7'den 77'ye herkesin gönlünü kazanan Elif Buse Doğan, yeni eseri 'Aşk Sana Benzer' i müzikseverlerle buluşturdu.

Yaz boyunca yoğun konser maratonu arasında dinleyicilerinden gelen istek üzerine 'Aşk Sana Benzer' adlı şarkıyı çıkaran Elif Buse Doğan, 'Televizyon programımda okuduğum 'Aşk Sana Benzer' çok sevildi ve dijitale taşımam için sayısız mesaj geldi. Dinleyicilerimi kıramadım ve 'Aşk Sana Benzer’i her platforma taşıdık' dedi. Sözü ve müziği Nurettin Rençber’e ait olan eserin düzenlemesini Emre Doğan yaptı.

Simge, konserleri 7'ledi

Pop müziğinin sevilen isimlerinden her şarkısı milyonlar izlenen Simge, İzmir Kültürpark Açıkhava ‘da konser verdi. Geçtiğimiz hafta başı konser maratonuna başlayan her güne bir konser sığdıran Simge 7 ‘de 7’di yaptı.

Şimdi 28 Ağustos Pazar akşamı İstanbul ‘da Turkcell Vadi Konserleri serisinde vereceği ve yeni şarkısı “Ne Güzel”i ilk defa sahne de söyleyeceği büyük konseri için hazırlanan Simge hazırladığı repertuvarla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacağının sinyallerini sosyal medyasından ekibiyle yaptığı provalardan çektiği videolarla veriyor…

Gülben Ergen sahne kıyafeti ile göz doldurdu!

Gülben Ergen, 23 Ağustos Salı akşamı Kuruçeşme Arena‘da bu yazın ilk büyük İstanbul konserini verecek. Gülben Ergen arka arkaya verdiği konser serisine hızla devam ederken önceki akşam da Bodrum Azka Otel ‘de unutulmaz bir konsere imza attı.

Sosyal medyasında konserlerinden hayranlarıyla paylaştığı kareleri paylaşan Gülben Ergen, “Sahnesi en eğlenceli şarkıcı sizsiniz yorumuna... Gülben, 'Sahne de ben ve ekip arkadaşlarım eğlenerek yapıyoruz işimizi sizde bize eşlik edince biz daha da coşuyoruz.” diye cevap verdi. Gülben Ergen, performansı ve enerjisiyle yine unutulmaz bir geceye imza attı.

Verdiği kilolarla dikkat çeken Gülben Ergen, Bodrum konserinde Raissa Venessa imzalı kıyafetiyle göz doldurdu. Konserleri için 7 ayrı modacıya 7 ayrı kostüm tasarlatan Gülben Ergen, içlerinden 2 tanesini 23 Ağustos Salı akşamı Kuruçeşme Arena‘da giyecek.

SÜRPRİZLERİ ÇOK KONUŞULACAK

Her yıl geleneksel hale getirdiği yaz konserinde yine sahne tasarımı, ışık ve repertuvarıyla Gülben Ergen unutulmaz bir konser verecek olan sevilen sanatçı sahnedeki sürprizleriyle de yine çok konuşulacak.

Murat Kekilli konserinde takdir topladı!

Ünlü şarkıcı Murat Kekilli geçtiğimiz gün Giresun'da konser verdi. Konser esnasında ani şekilde yağmur yağmasıyla dinleyiciler ıslandı. Kekilli yağmurun altında kalan dinleyicilere öyle birşey yaptı ki..2000'li yıllarda çıkarttığı 'Bu Akşam Ölürüm' şarkısıyla hafızalardan silinmeyen ünlü şarkıcı Giresun'da bölge halkına heyecan dolu anlar yaşattı. Dolu dolu geçen konserde bir anda yağmur bastırdı.

Yağmurda birçok seyircinin ıslanması üzerine Murat Kekilli hayranlarından taktir toplayan bir harekete imza attı. Ünlü sanatçı, ıslanan hayranlarını görünce dayanamadı şartları eşitlemek için kafasından aşağı su dökerek kendini ıslattı.

Bu anları şahsi sosyal medya hesabından paylaşan Kekilli, "Giresun’da bizi dinlemeye gelen dostlarımız yağmurda ıslanırken dayanamayıp şartları eşitlediğimiz an." diyerek paylaşımını yaptı.

Ünlü sanatçının bu hareketi akıllara son zamanlarda yağmur yağdığı için seyirciyi konser alanında bırakıp sahneyi terk eden veya çıkmayan şarkıcıları getirdi.

54 yaşındaki Kekilli'nin sahnede yaptığı bu hareketi yalnızca konser alanındakilerin değil sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından takdir topladı.

İrem Derici: Ben 2'ye kadar duş alsam ancak paklanırım.

İrem Derici Antalya konseri sonrası kan ter içinde kaldı.

Her yaptığı olay olan ünlü şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Antalya’da sahne aldı.Sevilen şarkılarını Antalyalı hayranları için seslendiren İrem Derici, unutulmaz bir gece yaşattı.Antalya konserinde havanın sıcaklığıyla beraber sırılsıklam olan İrem Derici gecenin lerleyen saatlerinde sahnede zor anlar yaşadı.Konser bitimi son halini paylaşan İrem Derici "Ben 2'ye kadar duş alsam ancak paklanırım. Arkadaşlar o kadar her şeye bedel ki çok eğlendim müthiş bir konserdi" sözlerini kullandı.O hallerini Instagram'da paylaşan birine ise şu sözleri kullandı; "Allah sesime zeval vermesin, ter dediğin nedir kurur. Kurumadı"

Hande Yener: Hiç bir zaman sanatçı kaprisim olmadı!

Şarkıcı Hande Yener, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Sevilen şarkılarıyla hayranlarını coşturan Yener, "İnsanlar konser diyor ama ben kutlama diyorum. 22. yılın acısını çıkarıyorum. Yeniden doğmuş gibiyim" dedi. Yener, "Geçtiğimiz günlerde Ece Seçkin'e sahnede telefon attılar, sizin başınıza hiç böyle bir olay geldi mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Gelmedi ama bir kere zehirlenmiştim, sahneye bir saat geç çıkmıştım. O yüzden de yuhalanmış ve çok üzülmüştüm. Sahneye çıkıp derdimi anlattım, büyük alkışlarla bitirdim. Hiçbir zaman sanatçı kaprisim olmadı."

​​​​​​Bana ancak kıyafette rakip olabilirler

Garsonun, başından aşağı şampanya döken Demet Akalın ile ilgili sorulara kaçamak cevap veren Yener, "Ding, bu soruyu geçelim. Kırmızı sorulara cevap vermiyorum. Geçti ve gitti" dedi. Geçtiğimiz günlerde Gülşen, hayranı bir kadının Hande Yener'e "Gülşen, sizden 5 gömlek üstün" göndermesine Hande Yener'in cevabı, "Gömlek derken meme ucunu mu kastediyorsun" şeklinde olmuştu. Bu konuya da değinen şarkıcı, "işimizi bu kadar basitleştirmemeliyiz. Müziğin dışına çıkmayalım. Bana ancak kıyafette rakip olurlar o da üç beş gün. Bir numara benim"Bana Ancak Kıyafette Rakip Olabilirler.

Burak Orhan'a vokallerinde devler eşlik etti!

Burak Orhan, “Bi Şeyler”, “Kelepçe”, “Neyin Var?” adını verdiği şarkılarının ardından sözü Sezen Aksu müziği Sezen Aksu, Kıvanç K ‘YA düzenlenmesi Kıvanç Alper Atakan imzalı yıllar önce Türk Popunun efsanesi Yonca Evcimik’in söylediği “Günaha Davet”i müzikseverlerle buluşturuyor.

Burak Orhan, ünlü iletişimci Özgür Aras‘ın prodüktörlüğünü yaptığı Noah Music Entertainment etiketiyle müzikseverlerle yeni şarkısı “Günaha Davet”i müzikseverlerle buluşturacağı için hayli heyecanlı olduğunu ustası Yonca Evcimik'in seslendirdiği şarkısının sorumluluğunu üstünde taşıdığını belirtti.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nü okurken, oyunculuk yapmaya ve şan dersleri almaya başlayan sonrasında Los Angeles’ta oyunculuk eğitimleri alan Burak Orhan, Kadir Has Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon yüksek lisansı yaptı. Eğitim hayatının ardından şan ve dans derslerine devam eden Burak Orhan mezun olduktan sonra müzik çalışmalarına ağırlık vererek çıkardığı “Bi Şeyler”, “Kelepçe”, “Neyin Var?” adını verdiği şarkılarını yayınladı. Profesyonel müzik hayatına emin adımlarla ilerleyen Burak Orhan , yeni şarkısı “Günaha Davet”in vokallerinde müzik dünyasının dev isimleri Simge, İrem Derici ve Yonca Evcimik’den destek gördü.

Burak Orhan fotoğraflarını aşağıdaki linki copy paste yaparak chrome, explorer, safari gibi tarayıcılara yapıştırarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz :

Duygu Çevik'in yeni şarkısı çok beğenildi!

2019’da yayınladığı “Boşu Boşuna” adlı 2 şarkılık single çalışmasıyla profesyonel müzik hayatına adımını atan Duygu Çevik, akabinde “Nefes Almalı” adlı ikinci şarkısını yayınladı. Çevik, 19 Ağustos Cuma günü ise “Gece Güneşi” isimli yepyeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözü ve müziği Duygu Çevik’e ait olan parça; Pop, neo-pop, nu-funk, synth-pop janrlarına göndermeleriyle dikkat çekiyor.

Ercan Mercankaya yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Duygu Çevik’in video klibi MuzikPlay kanalında yerini aldı.

Şarkı sözleriyle de metropol kültürünün boğuculuğuna, büyük şehir hayatının kimi zaman dayanılması zor kalabalığına, şehrin fiziksel ve manevi gürültülerinden kaçıp sakin, dinginlik, yalınlık arama konularına dokunuyor.

Avrupa Müzik markasıyla yayımlanan pop müzik türündeki “Gece Güneşi” isimli yeni single’ı tüm dijital müzik platformlarında dinleyebilirsiniz.

İRA FT. SEROTONEIN

“ZOR BOZAR”

80’ler 90’lar retro sounduyla Türk pop müziğini bir araya getirerek bu tarzda üretim yapmayı hedefleyen İra ve Serotonein’in ilk şarkısı “Zor Bozar” hassas bir çalışmanın eseri olarak müzik severlerle buluştu. İra bu ilk projesiyle müzik yapımcılığının yanı sıra, uzun yıllardır müzikle ilgili yolculuğunda tarzını yakalayıp ilk eserini de yayınlamış oldu.

Aranjör, besteci ve gitarist olan Serotonein ise bu eseri ile söz yazarı kimliğini de hayata geçirmiş oldu. Mix-mastering çalışmasını ise Özgür Yurtoğlu yaptı. Özel efektlerin kullanıldığı şarkının klibini Ahmet Can Tekin çekti.

Bu tarz şarkılara devam edecek olan İra ve Serotonein’in hazırlıklarını yaptıkları diğer şarkıları da yakında dinleyicilerle buluşacak. İlk projeleri olan “Zor Bozar” Hazel Music Co etiketiyle tüm dijital platformlardaki yerini aldı.