Sedat SARIKAYA

UĞUR ARSLAN 4 EKİM'DE ÖDÜL GECESİ İÇİN SAKARYADA

Uğur Arslan Sakarya'da hayranları ile buluşuyor.

4 Ekim Salı gecesi Mood Awards ve Adamedia tarafından, Del Lago Luxury Hotelin ev sahipliğinde düzenlenecek olan büyük ödül töreninin sunuculuğunu Uğur Arslan üstlendi.

Bir çok ünlü ve sektöründe başarılı ismin ödül alacağı gecede Uğur Arslan sunucu olarak hem sahnenin sahibi, hem de şarkı ve şiirleri ile sahnenin sesi olacak.

Uğur Arslan hayranları şimdiden gece için yerlerini ayırtmaya başladı.

UĞUR ARSLAN KİMDİR;

Uğur Arslan 3 Ağustos 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul üniversitesi Sakarya Kampüsü meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Ak Radyo'da program sundu. Kanal 7 televizyonunda sunuculuk ve program yapımcılığı yaptı.

Uğur Arslan New York Film Akademisi'nde yönetmenlik alanında eğitim aldı. 1998 yılında Deniz Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Kendi şiirlerini seslendirdiği albümleri piyasaya sundu. Aşkın Kanunu Yazsam Yeniden isimli bir kitabı var.

***

NERGİS KILIÇ’IN İLK PROJESİ “BAL DUDAK” YAYINDA

Nergis Kılıç, müzik yolculuğuna ilk adımını sözü ve müziği kendisine ait olan “Bal Dudak” şarkısıyla attı. Aranjesini Davut Samet Sarıhan’ın yaptığı “Bal Dudak” Avrupa Müzik etiketiyle tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

Kıpır kıpır bir şarkı olan 'Bal Dudak’ın yönetmen koltuğunda Ahmet Can Tekin otururken, kısa sürede güzel bir başarı yakalayan klibin çekimleri ise Şile'de gerçekleşti.

Müziğin bir mucize olduğunu söyleyen Nergis Kılıç, "Benim duygularımla ortaya çıkan şarkılarımın duygu fabrikamdan çıkıp hayata geçmesi lazım dedim. Sözü ve müziği bana ait olan ilk bestemi 16 yaşımda yapmıştım. Duygularını yoğun yaşayan ve açıkça ifade etmeyi çok seven biriyim. Şarkılarımı kendimle, söz ve müziklerimle bütünleştirmeye böyle başladım. Aşk insana sevgi, heyecan, paylaşım, tutku, mutluluk ve birlik hissi veriyor. Bal Dudak aslında sembolik bir kavram, duyguların yoğun olduğu noktada ifadeyi güçlendirmek için kullanılan benim dizelerime de notalarla karşılık bulmuş ve enerjisini bu duygu yoğunluğundan alan bir şarkı haline geldi" dedi.

***

VOLGA TAMÖZ'den kariyerinin 30. yılında büyük sürpriz!

Sektöre kazandırdığı sayısız eser ile müzik sektörünün hit maker'ı olarak bilinen Volga Tamöz, geçmişten günümüze zamansız bir duruş sergilemeye devam ediyor.

Kariyerinin 30. Yılında Büyük Sürpriz

Her zaman sektörün öncü işlerine imza atan Volga Tamöz, farklı bir heyecan içinde. Bu kez işbirliği, 16 yaşındaki kızı Yaz ile. Tamöz'ün İngilizce yeni teklisi ‘Oh LaLa’ ’22’ etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlandı.

Sezen Aksu, Nilüfer, Ajda Pekkan, Nükhet Duru gibi Türk Pop'unun devleriyle işbirliği yapan; Bengü, Demet Akalın, Serdar Ortaç, Teoman, Hande Yener, Mustafa Sandal gibi günümüzün yıldızı en parlak isimlerinin en çok ses getiren şarkılarının da aranjörü olan Volga Tamöz, son dönemde rap müziğin sıra dışı renkleri Güneş, Motive gibi isimlerle de fark yaratan projelere imza atmaya devam ediyor.

***





PETEK DİNÇÖZ YENİ ŞARKISI ‘ÇILGINLAR GİBİ’ REKORLA KIRDI

Petek Dinçöz, 4 şarkıdan oluşan Pd Production etiketli maxi single çalışmasının birinci parçası ‘Çılgınlar gibi(ölürüm)’ listelere zirveden giriş yaparak rakiplerine fark attı.

Çılgınlar gibi isimli son şarkısı yayınlandıktan 7 saat sonra İtunes top 10 listesine 1. sırasına yerleşti. Spotify’da ise 20 farklı listede aynı anda yayına girdi.

8 yıl sonra yayımlanan şarkının nakaratı ‘ölürüm, ölürüm, yoluna da ölürüm’ başta Tik Tok gibi video yayını yapan platformlarda hızla yayılmaya başlayarak yeni challenge olmayı başardı.

Petek Dinçöz, uzun bir aradan sonra yayımladığı “Çılgınlar Gibi” şarkısının sözü ve müziği Özgür Koç’a düzenlemesi Selim Çaldıran’a ait. Şarkının video klip yönetmenliğini Erkan Nas üstlendi.

***

Alternatif Müziğin Başarılı Gruplarından Dedublüman’ın “Belki” Şarkısı Shazam’ın Zirvesinde!

Dedublüman, grubunun geçtiğimiz aylarda yayınladığı “Belki” isimli şarkısı bu hafta Shazam listesinde 1. sırada. Grup bu başarıyı sosyal medya hesaplarında “Türkiye’de bu hafta en çok Shazam’lanan 1.şarkı “Belki”! Dinleyen, beğenen herkese çok teşekkür ederiz” sözleriyle paylaştı.

Sözü grubun vokalisti ve gitaristi olan Mustafa Yavuz’a, müziği ise Mustafa Yavuz ile Hazar Altın’a ait şarkının V2 versiyonunda ise gruba "Mavzer Tabancas" adlı bir diğer elektronik müzik grubu eşlik ediyor.

***

​​​​​​​

BURAK AKAN YENİ DİJİTAL DİZİSİNİN ÇEKİMLERİNE BU HAFTA BAŞLIYOR.

Yaptığı projeler ile adından sıkça söz ettiren ünlü yönetmen Burak Akan Senaryosu da kendine ait olan yeni projesinin çekimlerine bu hafta başlıyor.

Kadrosunda Burak Hakkı, Uğur Arslan,Kahraman Sivri,Mehmet Ulay,Emin Boztepe,Beyzanur Mete ve Sercan Elikara gibi isimlerin yer alacağı dizinin konusu tam bir merak konusu.

Dizinin konusu hakkında açıklama yapan Burak Akan: Sadece fantastik bir dizi diyebilirim. Önden bilgiler verip seyircinin heyacanını kaçırmak istemiyorum. Herkes bu dizide kendinden bir karakter bulabilecek. Dinler arası bir tema..

BURAK AKAN KİMDİR ?

Türk Yönetmen ve Organizatör.

Filmleri: Maksuf, İçimdeki Ses, The Pedophilie, Mim, Yaşamın Kıyısında, Azadi, Aşk-ı Vatan

Dizileri: Koruyucular

Bir çok Reklam ve Video Klipte imzası bulunan Burak Akan son olarak Uğur Arslan'ın Pandemide hayatını kaybeden sağlık çalışanları için yaptığı O Şimdi Çok Pişmandir isimli sosyal sorumluluk projesinin yönetmenlik koltuğunda oturdu. Avrupa başta olmak üzere Otuzdan fazla ödülü bulunan Burak Akan aynı zamanda Türkiye'de en çok sosyal sorumluluk projesi yapan isimlerin başında geliyor.

***

​​​​​​​

Fatma Turgut paylaştığı resimleriyle büyük beğeni topladı!

Her yaptığı şarkısı müzik listelerinde üst sıralarda yer alan Fatma Turgut,Sosyal medya hesaplarından paylaştığı resimler ile sevenlerinin büyük beğenisini topladı.Sosyal medya hesaplarında kendisine yorum yazanlar ile ilgilenebildiği kadar ilgilendi ve yorumları bir bir beğendi soru yazanlarında sorularını cevaplamaya çalıştı.





Güzel şarkıcılardan Fatma Turgut, Kibrit adındaki sevimli köpeğe sarılıp öptüğü resimleri " Filtre barındırmayan Kibrit ve ben " diye yazıp sosyal medya hesaplarından paylaşınca sevenleri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.Bazı sevenleri Ünlü Sanatçı Fatma Turgut'a "Şarkı çıksın artık" diye yazınca Turgut, "30 eylül" diyerek yeni şarkısının çıkış tarihini sevenlerine müjdeledi.

***

Hakan Ki "Adın Batsın" dedi!

Pop Müziğinde adından son dönemlerde oldukca fazla söz ettiren genç kızların gözdesi Hakan Kİ kısa bir aradan sonra yeni şarkısı “Adın Batsın” ile sevenleriyle buluştu. Bir önceki çalışmaları “Bencil” ve “Gitme Lütfen” ile büyük başarı elde eden sanatçı şu sıralar yeni şarkısı ile müzik listelerini zorlayacak.

HER YAŞANILAN ŞEY OLGUNLUK KATTI!

Sevilen isimlerden Hakan Ki, Gectiğimiz günlerde basına yaptığı açıklamada "Bazı ilişkilerde haksızlığa uğrayan ,canı yandığında o anın verdiği acı ile karşı tarafa temennide bulunur. “Adın Batsın” da tam öyle bir hikaye diyen Hakan Kİ “Çok mutsuz olduğum bir gece yolda yürürken bu sözleri ve müziği oluşturdum. O anki mutsuzluğumu şuan gülerek hatırlasamda, her yaşanılan şeyin insana olgunluk kattığını düşünüyorum. Bu yüzden bana olgunluk katan herkese teşekkürler." Diyerek şarkısı ile açıklamalarını bitirdi.