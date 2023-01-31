Sedat SARIKAYA

Murat Dalkılıç : Hevesimiz kursağımızda kalıyor!

Bir gazetenin magazin ekinde yapmış olduğu “Magazine bomba gibi düştü! Murat Dalkılıç eski eşi Merve Boluğur'un evinin sokağında yakalandı!” “Eski aşıklar Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur yeniden mi?" dedirtti! Haberin altına sanatçı Murat Dalkılıç, “Nası yani? Ama böyle yarım anlatıyorsunuz siz de hevesimiz kursağımızda kalıyor anlatın şunu bir adam akıllı?” diye yorum attı. Sanatçı Murat Dalkılıç’ın o attığı yorumu bir anda çok konuşulan magazin olayları arasına girdi.

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Nevide Çiçek transparan elbisesi ile tüm bakışları kendinde topladı!

Geçtiğimiz günlerde bir ödül gecesine katılan güzel model Nevide Çiçek modacı Oktay Seven imzalı siyah renkli transparan elbisesi ile uyumlu siyah renkli çizmeleri ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Güzelliği ve fiziği ile tam not alan Nevide Çiçek gecede derin dekolteli elbisesi ile gözleri kamaştırdı.

Nevide Çiçek, Portaxe'de düzenlenen ödül gecesinde "Yılın iyi çıkış yapmış Modeli " ödülünü aldı. Müjdat Gezen, Gökçe Kırgız, Nevra Serezli, Mustafa Topaloğlu , Ümit Yaşar, Adil Yıldırım, Ümit Karan, Sinan Güleryüz, Halil Ergün, Cem Belevi, Merve Demir, Rumeli Orhan gibi sanat dünyasından isimlerde vardı.

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LİA SHİNE KAYBETTİĞİ BABASI İÇİN YAZDI!

1 milyondan fazla dinleyici sayısı ve 100 milyonu aşkın dinlenme sayıları ile rap müziğin yükselen yıldızı Lia Shine, ansızın kaybettiği babasına yazdığı yeni şarkısı ''Özür Dilerim''i Warner Music Türkiye etiketiyle takipçileriyle buluşturdu.

Şarkılarını yazıp bestelerken yaşadığı olaylardan esinlenen ve kişisel hikayelerini kağıda döken Lia Shine, Özür Dilerim şarkısında beklenmedik bir anda kaybettiği babasına karşı olan pişmanlıklarını kaleme alıyor.

Emo Rap türünün Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden Lia Shine, bu şarkının kendisi için özel ve önemli bir yere sahip olduğunu ve kariyeri boyunca en çok hissederek yaptığı şarkının bu olduğunu dile getiriyor.

Sanatçı, şarkı ile ilgili duygularına şu sözleri ekliyor: ''Şarkı, babamı ansızın kaybedişim ve ona karşı olan pişmanlıklarımı zamanında dile getiremeyişimi anlatıyor. Alt yapı sanki benimle birlikte bir şeyler anlatıyor gibi. Emo Rap serüvenim boyunca en hissederek yaptığım şarkım.''

Lia Shine'ın yeni şarkısı ''Özür Dilerim'' Warner Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımda.

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CHARLIE PUTH MÜZİKTE SINIR TANIMIYOR!

''CHARLIE'' ALBÜMÜNÜ ANBEAN SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI!

Art arda yayınladığı hit şarkıları ve Grammy adaylığı ile her adımı merakla beklenen şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı Charlie Puth, kendi ismini taşıyan ve ''sonunda benim'' diyebildiği son albümü Charlie ile mizah anlarını, son birkaç yıldaki yaşamını ve ilişkilerinden edindiği deneyimleri dürüst bir şekilde dinleyici ile paylaşıyor.

Duyduğu her sesin notasını çıkarabilen ve şarkılarında da birbirinden farklı sesleri kaydederek kullanan Charlie Puth, yaratıcılığı ve sınır tanımayan tavrı ile Charlie albümünün oluşum sürecini sosyal medya hesabından anbean paylaştı ve yayınlarında kaydettiği enteresan sesleri de kullanarak albümü tamamladı.

Albümü sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarının da katılımıyla saniye saniye inşaa eden Charlie Puth, Charlie albümünü kendisini takip eden milyonların eşliğinde yaratarak sıra dışı bir işe imza attı.

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Cankan&Pink Suçsuz'u sevenleriyle buluşturdu!

Ünlü grup Cankan, Pink ile düet yaptıkları yayınladığı yeni şarkısı ‘Suçsuz’ ile müzikseverlerin karşısına çıktı.

Müzik Piyasasında ses getirecek Şarkının Söz ve müziğinde Fatih Abb Aranjörlüğünde Fatih Abb ve Hüseyin Kırkışoğlu imzası bulunan “Suçsuz” Dmc&Yaşar Kekeva Plak markası ile tüm müzik platformlarında dinleyicilerinin beğenilerine ve yorumlarına açıldı.

Sevenlerine ulaştırdığı her şarkısı hit olan Cankan’ın Pink ile düet yapıp yayınladığı kış ayının enerjisine uygun olarak dinleyicileri ile buluşturduğu yeni şarkısı da kısa süre içinde en sevilen parçaları arasındaki yerini alacak. Fatih Abb'nin Yönetmenliğini yaptığı "Suçsuz" isimli Şarkının klibi Türkiye ve Almanya'da çekildi. Cankan'dan Malik Ayhan'ında organize ve menajerlik bağlantılarıyla bu sene Cankan yılı olacak. İşin güzel bir yanı da Ezhel son klibinde Cankan'dan bahsetti ve muhteşem ikili kendisine tebrik etti.

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BAR B'DEN YENİ ŞARKI: ''BLACK COIN''

SERT SÖZLER VE KARANLIK ENERJİ: BLACK COIN!

10 yılı aşkındır müzik ile ilgilenen ve 2019 yılında yayımladığı ilk çalışmasının ardından hızla yükselişe geçen rap müziğin yetenekli ismi Bar B, yeni şarkısı Black Coin'i Warner Music Türkiye etiketiyle dinleyicilerle buluşturdu.

Konserlerinde seslendirdiği ve takipçilerinin çok uzun zamandır ezbere söylediği Black Coin şarkısı dancehall ve afro-swing türündeki soundu ile de dikkat çekiyor.

Şarkının kendi gözünden gördüğü mahalle yaşantısını anlattığını dile getiren Bar B, Black Coin'in sert sözleri ve soundunun içinde karanlık bir enerji yarattığını düşünüyor.

Savana ekolünden çıkan sanatçı, yeni şarkısı Black Coin'i Denizhan Korkmaz yönetmenliğinde ve Oktay Başpınar görüntü yönetmenliğinde kliplendirdi.

Bar B'nin yeni şarkısı Black Coin, Warner Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımda!

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Elif Buse Doğan'dan, severek ayrılanlara yeni bir şarkı geldi...

Samsak Döveci'', 'Yalan Dünya', 'Yare Gidin Turnalar' adlı eserleriyle ile kariyerinde sağlam adımlarla ilerleyen Elif Buse Doğan, yeni şarkısı 'Sevda'yı müzikseverlerle buluşturdu.

Söz ve müziği Bahtiyar Özdemir'e, düzenlemesi Emre Doğan'a ait şarkının klibini Alişan Günay Yıldırım çekti. Atlara olan düşkünlüğünden dolayı Riva’da at çiftliğinde çekilen klipte Elif Buse Doğan, şarkının sözlerinin ve müziğinin kendisini çok etkilediğini belirtti.

Severek ayrılanlara yeni şarkısını armağan eden Elif Buse, 'Karacoğlan’ın şu sözünü hatırlattı “Ölüm ile ayrılığı tartmışlar; elli dirhem fazla gelmiş ayrılık...” Sevdiğinden ayrılan herkesin duygularına tercüman olmasını diliyorum’ dedi.

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Simge'den mayolu pozlar!

Arka arkaya çıkardığı dinlenme rekorları kıran şarkılarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanan Simge, sözü ve müziği Onurr düzenlemesi Ozan Bayraşa‘ya ait olan yeni şarkısının çıkışından önce bir hafta tatile çıktı…

Simge şu sıralar Miami'de tatil yapıyor. Instagram hesabından birbirinden iddialı paylaşımlar yapan Simge'ye beğeni yağdı.

Tatil için Miami'ye giden Simge’nin Miami Beach’de verdiği mayolu pozlarına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. Fit görüntüsüne ise övgüler yağdı.

Simge’nin yeni şarkısı 10 Şubat Cuma günü tüm dijital platformlarda satışta olacak…

Simge fotoğraflarını aşağıdaki linki copy paste yaparak chrome, explorer, safari gibi tarayıcılara yapıştırarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz :

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Golden Orkide Awards Of The Year Ödül Gecesinde 100 ödül verilecek!

Unutulmaz organizasyonlar arasına girmeye aday olan Golden Orkide Awards Of The Year 04.07.2023 Salı günü, Mawish Beach& Disco’da gerçekleşecek. Oksana Kuznetsova ve Şenol İpek sunumuyla Nevide Çiçek ve Sevtap Gül'ün Kırmızı halı röportajlarıyla gecede renkli anlar yaşanacak.

100 Ödül verilecek!

Gümbür gümbür gelen organizasyonda kokteylde bile canlı performans olacak O Ses Türkiye yarışmasına tekrar davet edilen Yeşil Kasaba konser verecek. Hem müzik dolu dakikalarla hem de ödül yağmuruyla gala gecesi büyük ses getirecek. İş, sanat, TV, medya, magazin ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerinin ve Türkiye’nin en değerli marka yüzlerinin katılımıyla gerçekleşecek olan gecede sürpriz sanatçılar da ödül gecesinde yer alacak. Ödül gecesinde 100 ödül kariyerinde başarılı olanlara verilecek.

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Yeşil Kasaba konser maratonuna başlıyor!

Yeşil Kasaba geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından duyurduğu Sinop Gerze konserini Yeşil Kasaba'nın konserleri için belirlediği Organizasyon Koordinatör Sorumlusu Erkan Gündemir ile yapacaklarını ve Gündemir ile yollarını birleştirdiklerini konserlerinde sürpriz bir sanatçının olacağını açıkladı.

Konserleri için geçmişten günümüze şarkılar ve kendi şarkılarından oluşturulmuş oldukça geniş bir Repertuvar hazırlayan Yeşil Kasaba gelen sevenlerinin kulaklarının paslarını silecek. Konserlerinin arkasının kesilmeyeceğini sevenlerine Yeşil Kasaba müjde olarak sosyal medya hesaplarından verdi.

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Murat Övüç Kadınlar Matinesinde sahne alacak!

Bir çok başarılı organizasyona imzasını atan Adamedia yetkilileri Şennur Düzkaya ve Selma Yücel 16 Şubat 2023 tarihinde Murat Övüç ile kadınlar matinasına hazırlanıyor. Sakarya'lı kadınların ilgi gösterdiği gecede ön sahnede Hakan Kaya ve sahnenin divası Murat övüç ile muhteşem bir gece yaşanması bekleniyor. Deniz Zenne'nin muhteşem oryantel şovuyla eşlik edeceği gecede misafirlere yaş pasta, kuru pasta çeşitleri ile dolu ikram tabağı ve sınırsız içecek sunulacak.Matineye katılım sağlamak isteyen kadınlarımız ayrıntılı bilgiye ulaşmak ve bilet siparişi vermek için adamedia.official İnstagram resmi hesabından Adamedia'ya ulaşabilir.

Kaynak : Fısıltı Haberleri