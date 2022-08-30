Sedat SARIKAYA

Demet Özdemir'in gelinliği çok konuşuldu!



Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç geçtiğimiz akşam Six Senses Hotel’de organizasyonunu Jovie Events ‘in yaptığı düğün töreniyle dünyevine girdi. Nikahta Demet Özdemir’in nikah şahidi Çilek Kokusu, No309 ve Erkenci Kuş dizilerinin yapımcısı, Gold Film’in sahibi Faruk Turgut olurken, Oğuzhan Koç’un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu. Demet Özdemir nikah sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıkarken, nikah sonrasında Nihan Peker’in tasarladığı ikinci gelinliği ile göz kamaştırdı. After party için ise Alexander Mc Queen defilesinin özel parçası olan elbiseyi Londra’da n sipariş ederek kendisine özel tasarlattı. Oğuzhan Koç ise Papillone’a tasarlattığı smokini giydi. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un stil danışmanlığını Rutkay Öziş üstlendiği düğünde Tarik Sezer Orkestrası, Berkay ve Ozan Doğulu sahne aldı.

Sanat, cemiyet ve iş dünyasının birbirinden ünlü konuklarının katıldığı düğün sosyal medyada gündeminde uzun süre gündemde kaldı.





Pembeler içinde Gülben…

İstanbul Kuruçeşme Arena konseri ertesinde Bartınlılara unutulmaz bir konser veren Gülben Ergen sahnede dünden bugüne hit olmuş şarkılarından oluşan repertuvarı ve enerjisiyle kendisini dinlemeye gelenleri coşturdu. Gülşah Saraçoğlu imzalı Pembe kıyafetiyle de Bartınlılardan “Pembe Fırtına Gülben” iltifatı alana Gülben Ergen Çaycuma’da ya da Bartın’da Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu ’nu açmak için çalışacağının sözünü verdi.



Çaycuma Spor Kulüp Başkanı Enes Eser muhteşem gecede ünlü sanatçı Gülben Ergen’e 67 numaralı ve üzerinde Gülben Ergen’in isminin yazılı olduğu forma hediye etti. Kendisine hediye edilen formayı giyerek şarkılarını söylemeye devam erken zaman zaman sahneden inerek dinleyicisiyle birlikte şarkılarını söyleyen Gülben Ergen kendisine gösterilen sevgi selini karşılıksız bırakmadı.

Çaycuma ve Bartın’a Anaokulu Sözü

Gülben Ergen, “Benimde bu kadar sıcak karşılandığım yerlerde şöyle bir sözüm oluyor, İnşallah yerine getirebilirim. Çaycuma’da ya da Bartın’da 43’üncü ya da 44’üncü Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu ‘nu açmak için çalışacağım. Bunu Niğde’de ve farklı şehirlerde yaşadım. Konserin sıcaklığının ve samimi geçmesinin konsere katılanların sayısıyla alakası olmaz bazen. Burada çok sıcak ve çok samimi bir ortamda karşılandım. İnşallah okul açılışımızı da hep birlikte yaparız.” diyerek Bartın’a veda etti.

Hadise'yi 25 bin kişi izledi!

HADİSE, Burhaniye 32. Ören Turizm Kültür Ve Sanat Festivali'nin Son Gününde Sahne Aldı.

Balıkesir Burhaniye Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu sene 32.si yapılan Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat ve Festivali'nin kapanışını Hadise gerçekleştirdi.

Tuvana Büyükçınar imzalı elbisesi ve güzelliği ile büyüleyen Hadise, dansçıları ve müzisyen arkadaşlarıyla unutulmaz bir performans daha sergiledi.

‘Aşk Kaç Beden Giyer’ şarkısı ve dansçıları ile enerjik sahne açılışını yapan Hadise peş peşe en sevilen şarkılarını seslendirdi. 25 binden fazla kişinin Hadise'yi izlemeye geldiği konserde, gecenin ilerleyen dakikalarına kadar büyük coşku yaşandı.

SİMGE’NİN İLK TURKCELL VADİ KONSERİ

Üç yıldır Türkiye’nin en önemli sanatçılarının sahne aldığı, ülkemizin ilk ödüllü açık hava mekanı TURKCELL VADİ, 28 Ağustos pazar akşamı Türk pop müziğinin ünlü ismi SİMGE’yi ağırladı.



Atlantis Yapım, SM Production ve Vadistanbul iş birliğiyle hayata geçirilen Turkcell Vadi, şehrin en iyi etkinliklerini müzikseverlere, sanatseverlere sunmaya devam ediyor. Bugüne dek konserlerden tiyatrolara, özel organizasyonlardan festivallere; birçok farklı etkinliğe ve değerli sanatçılara ev sahipliği yapan Turkcell Vadi Ağustos ayının son Pazar günü Simge’yi seyirciyle buluşturdu.



Türk pop müziğinin ünlü ismi Simge , güçlü orkestrası ve kendisine eşilk eden vokalistleri ile birbirinden güzel şarkılarıyla büyüledi. Tuvana Büyükçınar tasarımlı elbisesi ile ışık saçan Simge, ikinci şarkısı Öpücem’den sonra seyircilere ‘ Çok güzel bir yaz akşamında, ilk kez Turkcell Vadi sahnesinde yer almaktan ve sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İyi ki geldiniz , Hoşgeldiniz. diyerek konserine devam etti. ‘Ne Güzel’ başta olmak üzere yeni ve eski albümlerinden ‘Ben Bazen’, ‘Pes Etme’, ‘Aşkın Olayım’, ‘Ayrılık Yazması’, ‘Kalp Kırmak’, ‘Üzülmedin mi’ gibi ikinci bölümde akustik şarkılardan oluşan ve arabesk şarkıları kendi yorumuyla söylediği repertuvarı ile seyirciden büyük alkış aldı.



Can Kan'a sevenlerinden yorum yağmuru!

Can Kan-Cankan Pink "Yana Yana"'ya Youtube'de sevenlerinden nasıl yorumların geleceği merak konusu oldu!

Müzik piyasasına geri döndükten sonra efsane grup Cankan "Yana Yana" şarkısıyla sevenlerinin paylaşımlarıyla sosyal medyalarında fırtınalar estirirken "Yaranamadım" şarkılarına sevenlerinden gelen yüksek beğenili yorumlar dikkat çekti bu yorumlardan bazıları; " Shakespeare: " Dudakların şarap ve ben sarhoş olmak istiyorum Cankan : " Şap Öpeyimmi " bir diger seveni "Eurovision'a bununla girmeliydik" bir diger seveni "Hayatım için çok önemli bir sınava girmiştir Beynim... Bir diger seveni Kpss'ye çalışırken dinliyorumdur: Atanamadım yavrum Atanamadım diye ilginç yorumlar geldi.Yeni şarkıları "Yana Yana" 'ya nasıl yorumlar geleceği merak konusu oldu.



Erguvan'da Haluk Levent rüzgari esti!



‘Çatalca 21. Erguvan Festivali’nin açılış konserinde önceki gece Haluk Levent sahne aldı. Çatalca’da bu yıl 21’incisi düzenlenen ‘Erguvan Festivali’ büyük bir coşkuyla başladı. İlk gün sahne alan Haluk Levent, şarkılarını on binlerin katıldığı muhteşem bir koro eşliğinde seslendirdi.

Çatalca’da pandemi dolayısıyla ara verilen ve bu yıl yeniden yapılmaya başlanan ‘Erguvan Festivali’nin açılış gecesinde renkli görüntüler oluştu. Festivalin ilk halk konserinde Haluk Levent, sevenlerine muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı. Levent, konser sonunda Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna ve tüm sevenleriyle birlikte sahneden selfie yapmayı da ihmal etmedi.



Simge'den Özgür'e çok özel açıklamalar!

"Özgür Aras'la Baş Başa"nın Konuğu Simge Oldu!

Müzik ve eğlence dünyasında trendleri belirleyen isimlerin başında gelen ünlü iletişimci Özgür Aras'ın, Kral Pop Radoyo'da her Pazar saat 16:00'da yayınlanan "Özgür Aras'la Baş Başa" programının konuğu Türk Pop Müziğinin güçlü sesi Simge oldu. Özgür Aras ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren Simge, çok özel açıklamalar yaptı.

“Kalbimin Sesini Dinlemem Benim Sırrım”

Birçok hit şarkıya imza atan Simge, Özgür Aras’ın şarkı seçimlerinde bir sırrı olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi; “Şarkıları iyi kokladığımı düşünüyorum. Hissediyorum, kalbimin sesini dinlemem bence benim benim sırrım.” dedi

Dönem Dönem Pes Ettiğim Zamanlar Oldu!

Konservatuar yıllarından beri 15 senenin üzerinde şarkı söylediğini belirten Simge, bu süreçte hiç pes ettiği zamanlar olup olmadığını da Özgür Aras’a anlattı. Simge; “Dönem dönem oldu. Çok eski dönemleri hatırlıyorum pes ettiğim dönemler deyince onlar aklıma geliyor. Ama tabiki pes etmek ve bütün bu yaşanılan herşeyinde benim başarı yolumdaki bütün taşları üst üste koydurup beni yukarıya çeken bir şey olduğunuda anladım. O yüzden şimdi iyi zamanlarmış diyebiliyorum, geriye dönüp baktığımda... “ dedi.

Piyasadan Tanınmış Bir Hanımefendi Yıllarca Önümü Kesmeye Çalıştı!

Ne Zaman Korktu O Zaman Yakın Olmak İstedi!

Simge, müzik kariyerine başladığı dönemlerde herkes tarafından sevilen ve tanınan kadın bir sanatçının önünü kesmeye çalıştığını da açıkladı. Simge; “Bunu zaten hep söyledim yakın çevrem bilir. Çok ünlü, bilinen, piyasadan tanınmış, herkesinde çok sevdiği bir hanımefendi yıllarca önümü kesti. Kesmeye çalıştı... Ama şunu da gördüm hayatı yaşarken... Bir gerçeklik varsa, gerçekten başarılıysanız kimse buna daha fazla engel koyamıyor. Uzun bir zaman, benim başarısız olduğum döneme denk gelen dönemde yapacağını yaptı hanımefedi... Ama sonrasında da benimle yakın arkadaş olmayı tercih etti. Ve... bunu herkese yapıyordu zaten... Bana da aynı şekilde davrandı. Ne zaman korktu, o zaman yakın olmak istedi. Korkusunu anladım ve çok haklı buldum. Ve onun daha da korkması gerektiğine inanıyorum. Korktuğu başına geldi ve ben başarılı oldum çünkü... “ dedi.



“Hem Ağlatan Hem Oynatan Kadınım!”

Simge programda slov şarkıların mı yoksa hareketli şarkıların mı yorumcususun sorusuna ise şu yanıtı verdi; “Aslında iki taraftada patlamış şarkılara ekibimle birlikte imza attık. Serdar Ortaç ekolü bir cümledir ;“Hem ağlatacaksın,hem oynatacaksın” der kendisi. Bende onu çok örnek aldım. Şansım yaver gitti. Genelde şey diyebilirler çoğunlukla daha slov şarkılar söyleyen kadın gibi algılanıyor olabilirim. Ama aynı zamanda da oynattığım için hem oynatan hem ağlatan kadın diyebilirim kendime... “ dedi.

En Az 8 Şarkılık Albümler Yapacağım!

Simge, albüm yapmayı mı yoksa single yapmayı mı tercih edersin sorusuna ise albüm yanıtı verdi. Simge; “Kesinlikle bir şarkıcıysanız ve bu mesleği yapıyorsanız işinizin getirisi olarak albüm yapmak gerektiğine inanıyorum. İlk albümü 2011 yılında “Yeni Çıktı” etiketiyle gördüler ve dinlediler. Arkasından çok uzun yılllar tekli çalışmalar yaptım. Çünkü onların tek çıkmasını istiyordum, hepsi tek başına birer hitti... Benim kariyerimede çok güzel hizmet ettiler. Ama şimdi bundan sonra ki yapmak istediğim şey bol bol dinleyicime en az 8 şarkıdan oluşan albümler yapmak. Devamında da küçük aralıklarlada single’lar yapmak. İnşallah seneye tekrar karşılarında olacağım diye düşünüyorum. “ dedi.

Hande Yener’in “Armağan” Şarkısını Çok Kıskanmıştım, Ama... !

Simge, Özgür Aras’ın “Hiç kıskandığın bir şarkı oldu mu ?” sorusuna ise Hande Yener’in Armağan” şarkısı olduğunu söyledi. Simge; “Kıskandığım bir şarkı vardı ama inşallah o şarkıyı kıskanmayacak kadar güzel şarkım olur deyip “Yankı”nın sahibi oldum. Ayrıca bestecisi olarak var olduğum içinde mutluyum. Ama kıskandığım şarkı “Armağan”dı her zaman... Hande Yener’in... O da çok özel bir şarkı, “Yankı”da çok özel bir şarkı... O yüzden şimdi artık hiçbir şarkıyı kıskanmıyorum. Ben hala “Yankı”nın üzerine çıkamama derdindeyim. Ama yeni gelecek şarkıdan da son derece umutluyum. İkinci “Yankı” geliyor diyebiliriz. “dedi.

Maddi Sıkıntılar Yüzünden “Geri Dönüş Olsa” Şarkısını Alamamıştım!

Simge, programda almak isteyip alamadığın yada kaçırdığın bir şarkı olup olmadığı sorusunuda yanıtladı. Simge, bu şarkının Murat Boz’un “Geri Dönüş Olsa” şarkısı olduğunu söyledi. Simge; “Geri Dönüş Olsa” Murat Boz şarkısı... O dönem bir takım maddi sıkıntılar yüzünden ben maalesef o şarkıyı kaçırdım. Ama Murat Boz’la da çok güzel oldu. Belki bir gün cover yaparım.Benim versiyonumla söylemek istediğim bir şarkı, içimde kaldı...”

İnsanların Şarkı Dinleme Sabrı Tükendi!

Özgür Aras’ın, Türk Pop Müziği öldü mü ? Sorusuna ise Simge şu yanıtı verdi; “Bence ölmedi. İnsanların şarkı dinleme sabrı tükendi. Bende de aynı şey var. Bakıyorum, dinliyorum çok beğendiğim bir şarkıyı bile iki kereden fazla üst üste dinleyemiyorum. Böyle garip bir dönem, bu değişimi neye borçluyuz? bu neyin değişimi ? bilmiyorum. Eskisi gibi Türk Pop müziğinde patlayan bir şarkı da duymuyoruz.... Herkes çok sıkılgan, herşeyden çok çabuk sıkılıyoruz. “dedi.

Müzik Listelerine Güvenim Kalmadı!

Programda Simge’ye “Piyasadaki yarışın içinde olmak nasıl bir duygu” diye soran Özgür Aras’a Simge'nin cevabı ise; “Ben o yarışın içinde kendimi görmüyorum. Ancak o yarışın içinde insanlar kaybolabiliyorlar. Gerçek kimliklerini ortaya koymadıklarında kaybolduklarını düşünüyorum. Bende hiç bu yarışta geride mi kaldım gibi bir korku olmadı. Mesela haftalarca listelerde bir numara olan şarkılar ve şarkıcılar var. İnsanlar konuşuyor, bende duyuyorum. Duyduğum için söylüyorum. Şarkı başarılı olduğu için mi o listede bir numarada? Gerçekten bunu sorguluyor insan... Yoksa ciddi bir para ödendiği için mi ? O yüzden insanların ve benimde artık o listelere güveni kalmadı. Doğru olduğuna inanmadığım hiçbir şey bana güven vermiyor. Benim dinleyecim benim dinler, radyo çalarsa en güzel şey budur. Onun dışında ki hiç bir şey umdumda değil... “ dedi.

Dün akşam Mersinli gençlerin yoğun katılımı ile gerçekleşen konserde Cem Belevi, "30 Ağustos Bayramimiz kutlu olsun. Basta Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin önünde saygi ile eğiliyorum" dedi.

CEM BELEVİ 'DEN 80 GÜNDE DEVRİ ALEM KONSERLERİ

Geçtiğimiz aylarda yayınladığı Cemiyet Gazinosu projesi ile büyük beğeni toplayan Cem Belevi,

bu özel konsepte hazırladığı şarkıları şehir şehir sevenleri ile buluşturmaya hazırlanıyor.

80 gün boyunca hayatım galiba havaalanlarında ve sahnede geçecek diyen Belevi, ilk durak olarak

Mersin'de startı verdi.

Başarılı popçu Cem Belevi, İstanbul, İzmir, Ankara ,Bursa. Manisa, Bolu, Tokat, Antalya, Gaziantep başta olmak üzere birçok şehirde deyim yerinde ise 80 günde devri alem yapıp hem Türkiye'yi baştan sona gezecek hem de sevenlerine unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.