Sedat SARIKAYA

Cahide Palazzo'da yapılan ödül gecesinde ünlülerin şıklık yarışı vardı!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Maslak 1453'te yer alan Cahide Palazzo’da gerçekleştirilen törende yıldızlar geçidi yaşandı. Cemiyet, iş, sanat spor ve medya dünyasının ünlü isimlerini buluşturan ödül törenini, Pınar Altuğ, Fatih Ürek ve Emel Yıldırım sundu.Ödül Gecesinde ünlü sanatçılardan Hande Yener,Seda Sayan ,Fatih Ürek sahne performanslarını yaptı.Sanat Camiasının ve cemiyetin en gözde isimlerinin davet edildiği tören ilgiyle izlendi.

Geceye Orhan Gencebay eşi Sevim Gencebay ile katıldı.Safiye ve Faik Öztürk çifti de gecenin en dikkat çeken çiftleri arasına girdi.Derya Bedavacı gece de en şık sanatçılar arasında yer aldı.Gülben Ergen Gecede giydiği siyah derin yırtmaçlı elbisesi ile tüm gözleri kendisine çekmeyi başardı.Ünlü sanatçılardan Ceylan'da giyim tarzını konuşturdu.Şafak Sezer geceye girerken dışarda bekleyen basın mensuplarına gecede kimlerin olduğunu sordu.

Ünlü isimlerden Ahmet Selçuk Ilkan ve Selami Şahin geceye birlikte katıldı.Ünlülerin Iletişim danışmanı Özgür Aras'da geceye katıldı.Mehmet Ali Erbil geceye ağzı bantlı bir şekilde katıldı.Ivana Sert geceye derin yırtmaçlı beyaz elbisesi ile katıldı ve tüm dikkatleri üzerinde topladı.Spor Dünyasından Yılmaz Vural ve Ertem Şener'de ödül gecesine katılan isimlerdendi.Ünlü Sanatçılardan Ayçam'da geceye katılan isimlerdendi ve bir de ödül aldı. Gecede giydiğı elbise ile şıklığını konuşturdu.

Geceye katılan isimler Arasında Ayhan Aşan'da vardı.Ödül gecesine dış basının alınmaması yine olumsuz anlardan birisi oldu.Bu zamana kadar gözlemlediğim bazı törenlerde özel basın danışmanı olan ödül törenlerine basın danışmanının organizasyon sahibine oldukça saçma tavsiyesi ile kesinlikle dışardan herhangi bir basın davet edilmiyor ve dışardan gelen basının içerden habersellik olabilecek konulardan haber yazmasına müsade edilmiyor.

Bende bu dış basın içindeydim ve ödül gecesini dışardan takip ettim Geceye katılan Sanatçılar ile günün anısına fotoğraf çekildim.Sanatçılar girişte sevenlerinin fotoğraf çekilme taleplerini kırmadılar.

Ödül gecesi düzenleyen isimlere tavsiyem kendi reklamları için kapılarını dış basına açmalarıdır her gazetenin kendine has okuyucu kitlesi vardır.Ödül Gecesini takip ederken Murat Dalkılıç Esnaf adlı mekana girerken Murat Dalkılıç ile de tanışma fırsatı yakaladım ve birde günün anısına fotoğraf çekildim.

YAZ BENGÜ'YLE DAHA TATLI!

Türk pop müziğinin başarılı ismi Bengü yeni parçası 'Tatlı'yla yaza 'merhaba' dedi. Kuzum, Korkma Kalbim, Altın Çağ ve Geçmiş Olsun gibi şarkılarıyla geçmişten günümüze yaza aylarına damga vuran Bengü, bu yaza da Tatlı'yla hızlı bir giriş yaptı. Sözlerine Gülsen Karatoprak'ın imza attığı şarkının müziğini ve düzenlemesini Volga Tamöz yaptı.

TATLI SÜRPRİZ!

Şarkının klip çekimlerinde, ekibi Bengü'ye şarkının adı gibi tatlı bir sürpriz yaptı. Klipte kullanılan otobüs için özel bir plaka hazırlandı. Harfleri Bengü, eşi ve çocuklarının baş harfleriyle, rakamları ise evlilik tarihinden oluşan plaka çekimler öncesi otobüse takıldı. Amerikalı, Brezilyalı, Rus ve Türk dansçılardan oluşan 8 kişilik bir ekip Bengü'ye klipte eşlik etti. Ecem Gündoğdu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Tatlı' ve klibi bugün(27.05.2022) DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

SEDA ÜREN BU SEFER KALEMİ KIRIYOR, BAMBAŞKA BİR TARZLA SEVENLERİNE MERHABA DİYOR.

BAŞARILI SANATÇI ‘KIRARIM BU KALEMİ’ ŞARKISINDA TRAP VE FANTEZİ POP’U BİRLEŞTİRDİ.

Yıllardır müzik sektöründe sevilen şarkıları ile müzikseverlerin kalbinde taht kuran Seda Üren 3 yıllık suskunluğunu ‘Kırarım Bu Kalemi’ şarkısı ile bozuyor. Z kuşağının yeni müzik tarzı trap ile yıllardır tarzı olan fantezi-pop’u birleştirerek farklı bir sound yakalayan sanatçı böylelikle bir yeniliğe de imza atmış oluyor.

‘Kırarım Bu Kalemi’ şarkısının sözü ve müziği yılın şarkısı seçilen ‘Nabız’ın sahibi Aykut Açık’a ait.

Başarılı besteci bu sefer de Üren için çok iddialı bir çalışma yaptı ve ortaya ‘Kırarım Bu Kalemi’ çıktı.

Şarkının aranjesi başarılı isimler Hatem Tutkus ve Elber Tutkus imzası taşıyor. Klip için Melisa Erol imzalı doğa dostu, geri dönüşümlü kumaştan tasarlanan özel tasarımlar ile kamera karşısına geçen şarkıcının, klip yönetmenliğini ise Burcu Bal yaptı.

Yepyeni müzik tarzı ve fit görüntüsüyle yeniden sevenleri ile buluşan Barbie lakaplı Seda Üren bu çalışmasının, varolan hayran kitlesinin dışında özellikle gençler tarafından da çok sevileceğini belirtiyor. Aylardır bu şarkısı için çalışan başarılı sanatçı ‘verdiğim arayı kapatacak muhteşem bir çalışma’ diyerek yeni şarkısındaki iddiasını ortaya koyuyor.

27 Mayıs Cuma günü müzikseverlerle buluşan şarkı şimdiden yazın hitleri arasında gösteriliyor.

Spotify Güney Avrupa Müzik Direktörü Melanie Parejo “Aleyna Tilki’ nin enteresan yolculuğunu bir süredir takip ediyorduk.”

Spotify Güney Avrupa Müzik Direktörü Melanie Parejo, kadın müzisyenleri dünya sahnesinde öne çıkaran EQUAL projesinin perde arkasını, Türkiye'de ilk kez Dünya Hafta Gazetesi yazarı ve müzisyen Sırma’ya anlattı: "Önümüzdeki yıllarda Spotify in Türkiye'yi ne kadar önemsediğini kanıtlayan gelişmelere şahit olacaksınız. Aleyna Tilki’ nin enteresan yolculuğunu bir süredir takip ediyorduk. Aleyna Tilki’yi New York'taki Times meydanına ve Spotify'daki global listelere taşıyan EQUAL, birinci yılını kutluyor.”

Aleyna Tilki ‘yi Times meydanına taşıyan o kampanya EQUAL'ın birinci yılını kutladığınız şu günlerde ilk kez bir Türk sanatçıyı ayın EQUAL global elçisi olarak seçtiniz. Aleyna Tilki'yi hem global EQUAL listesinin kapağına hem de New York'taki Times meydanında yer alan Spotify reklam panosuna taşıyan bu kampanyanın detaylarını anlatır mısınız?

Aleyna Tilki’ nin enteresan yolculuğunu bir süredir takip ediyorduk. Hem kendi ülkesinde tanınan hem de yurt dışına açılan böylesine yetenekli bir isme destek olmak için fırsat kolluyorduk. EQUAL listeleri her ay yenileniyor; dolayısıyla Aleyna Tilki de bir ay boyunca global listemizin kapak yıldızı olarak kalacak. Times meydanındaki Spotify reklam panosunda sergilenen EQUAL duyuruları ise, yaklaşık bir hafta boyunca rotasyona alınıyor. Önümüzdeki takvime bakıp, yerel EQUAL listelerinin kapak yıldızlarını seçtikten sonra, o yıldızların ekipleriyle iletişime geçiyoruz. Global EQUAL listemizin kapak yıldızı ise, yerel listelerin elçileri arasından seçiliyor. Bir diğer deyişle örneğin Aleyna Tilki’ nin global elçi olarak seçilebilmesi için, bizim Spotify'ın Güney Avrupa müzik ekibi olarak, onu global içeriklerden sorumlu ekibe tanıtmamız gerekiyor.

Yani Aleyna Tilki, birçok farklı ülkeyi temsil eden EQUAL elçileri arasından ayın Global yıldızı olarak seçildi, diyebilir miyiz?

Evet. Yerelden globale doğru uzanan bir süreç bu. Spotify'ın yerel editörlerine tanınan özgürlük, güncel müzik kültürlerini sağlıklı bir şekilde kullanıcılarımıza yansıtmamızı sağlıyor.Türk sanatçıları Times meydanında görmeye alışkın değiliz... Halk arasında Times Square'deki o billboardun, bizzat sanatçılar tarafından kiralandığı gibi bir yanılgı var. Times meydanında Spotify'ın satın aldığı, kalıcı bir reklam panosu bulunuyor. O panoda sadece EQUAL sanatçılarını değil, New Music Friday gibi listeleri ve yeni albüm çıkışlarını da tanıtıyoruz. Sanatçıların bu tanıtım bütçesine katkıda bulunması gibi bir durum asla söz konusu değil. Zaten Times meydanı bizim için bir sembol. Aslında EQUAL sanatçılarının dünya çapında tanınmasındaki en büyük katkıyı, dijital araçlarımızla sağlıyoruz.

Aleyna Tilki fotoğraflarını ve Spotify Güney Avrupa Müzik Direktörü Melanie Parejo ‘nın röportajını aşağıdaki linki copy paste yaparak chrome, explorer, safari gibi tarayıcılara yapıştırarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz :