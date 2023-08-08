ESKİŞEHİR- Odunpazarı Belediyesi Kocakır Piknik Alanı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Piknik alanında bulunan masaların bir kısmı kırılırken, bazıları da yerlerinden söküldü. Piknik alanında bulunan yön tabelaları ise yerlerinden söküldü. Sökülen bu tabelalar alakasız yerlere konuldu. Kocakır Piknik Alanı, çöp kutusuna atılmayan çöpler nedeniyle kirletildi.

Bu saldırıların zarar verme amaçlı yapıldığının altını çizen yetkililer, Odunpazarı parklarına ve piknik alanlarına yapılan bu saldırıları kınadıklarını kaydetti. Gerçekleştirilen bu saldırıların, halkın ortak kullanım alanlarına ve kamu kaynaklarına yapılan saldırılar olduğunun altını çizen yetkililer, tespiti halinde bu saldırıların failleri ile ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını sözlerine ekledi.

HABER: BÜLENT ÇAMCI