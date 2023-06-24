Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin annesi Şenay, kardeşi Eylül Kaya, nişanlısı Emine Eker ve yakınları gözyaşı döktü.

Daha sonra şehidin babası Musa Menderes Kaya, taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından kıldırılan namazın ardından Kaya'nın cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

Burada şehit Özcan Kaya'nın özgeçmişi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye mesajı okundu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.