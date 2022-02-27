Gizem YILDIZ

Merhaba Sevilay Hanım, Üniversitede Maliye bölümü okuduktan sonra Türk Amerikan derneğinde İngilizce eğitimi aldıktan sonra İngilizce eğitmenliği yapmışsınız. Tüm bu kariyer planlamanız içinde astroloji nasıl yer buldu?

Astrolojiye olan merakım Ortaokul dönemlerinde başladı ve astrolojiyi amatör boyutta öğrenmeye ve araştırmalar yapmaya başladım. 25 yaşında evlenip İstanbul’a geldikten sonra hamile kaldım. Doktor bana “Çok zor bir hamileliğin olacak. Senin yatman lazım” dedi. Her zaman çalışma hayatında olmuş bir Başak burcu olarak ben karakterim gereği yatamam. Daha önce amatörce başladığım çalışmalarımı ilk defa o zaman ciddi bir boyuta taşıma fırsatım oldu. Astrolojiye başlayanların ana başlangıç noktası ya ilişkileriyle ilgili sorunlarıdır ya da çocuğum gelecekte neler yaşayacak merakıdır. Benim başlama amacım da zor bir hamilelik dönemi geçiriyor olma sebebimle çocuğuma bir şey olacak mı ya da çocuğum ne yaşayacak sorusuyla başladı. Yabancı dilim sayesinde Amerika üzerinden astroloji eğitimlerimi aldım. Hayatım boyunca yurtdışından eğitim almanın çok büyük faydasını yaşadım. Ben astrolog olayım dediğinizde hemen bu olmuyor. Her şey kişisel bir merakla başladı. Bu konudaki hem yeteneğimi keşfettim hem de öğrendiklerimle çok sarsıldım. Ben hayatta her zaman “Neden?” sorusuna cevap bulmak isterim. Astroloji sayesinde “neyi, neden” yaşadığımı öğrendim. Bu öğrendiklerimi çevremdekilerle, sevdiklerimle de paylaştım. Öyle bir noktaya geldim ki astroloji artık benim için bir yaşam biçimi oldu. Astroloji göksel kombinasyonların istatiksel yorumudur. Astrolojiyi önce kişisel gelişimim için ele aldım, sonrasında ona göre bir kariyer planlamasının içerisine dahil ettim.

Astroloji alanında aldığınız eğitimler nelerdir?

Amerika’da Kepler Koleji’nden eğitim aldım. Aynı zamanda Amerika Astroloji Birliği Üyesiyim. Yurtdışı bağlantılı birçok derneğe üyeyim. Oxford’da astroloji eğitimlerine ve birçok seminerlere katıldım. Hindistan’a, Meksika’ya, astrolojik alanlarda kuvvetli birçok ülkeye gittim. Uranyen Astroloji alanındaki eğitimimi de yine Amerikalı bir astrolog olan Martha Lang Wescott’dan aldım.

Astrolog olmak ile astroloji eğitmeni olmasının arasındaki fark nedir?

Fizikçi olmakla Fizik öğretmeni olmak arasındaki fark neyse fark odur. Öğretmen olduğunuz zaman öğrendiğiniz bilgileri aktarmanız gerekir, ama bir fizikçi kendi teorilerini, kendi gelişimlerini açıklamak isterse açıklar. Eğitmenlik başka insanları belirli bir eğitim ve bilgi boyutuna çekere ortak bir platformda birleştirmek anlamına gelir.

“Ben eğitmen olabilirim itirafını” kendinize ne zaman yaptınız?

2010 yılına kadar, astrolojiyle ilgili belli bir yetkinliğe erişmiştim. Danışmanlıklar ve bireysel eğitimlerim devam ediyordu. Ancak bir noktada sorularımın cevaplarına ulaşsam bile, “öğrendiklerimin dahası olmalı” yönünde içsel bir hissiyatım vardır. Daha astrolojide öğrenebileceğim neler var diye araştırırken, Uranyen Astrolojiyle karşılaştım. Bu sayede hayatın detaylarına inmeyi ve insanlığın kırılma noktalarını öğrenme şansım oldu. Kafamdaki bütün sorularım cevaplandığı gibi, hayata dair çok fazla detay öğrenmekten kaynaklanan ruh doygunluğum tamamlandı. Bir noktada fazlasıyla dolmuş hissettiğinizde sahip olduklarınızı başkalarına aktarma ihtiyacı duyuyorsunuz. Bende artık öğrendiklerimi başkalarıyla paylaşmam gerektiğini hissettim. 2015 yılında kendi okulum olan Kozmik Bilinç Okulu’nu kurdum. Bireysel olan eğitim çalışmalarımı bir eğitmen gurubuyla birlikte okul formatına taşıdım. Eğitmenlerimle birlikte astroloji konusunda birçok eğitim hizmeti veriyoruz.

Okulunuzda verdiğiniz eğitimler nelerdir?

Temel Astroloji eğitimleri ile Klasik astroloji eğitimleri veriyoruz. Modern astroloji, Karma Astroloji, İlişkiler astrolojisi olan Sinastri astrolojisi, Medikal astroloji, Coğrafi astroloji vb eğitimleri veriyoruz. Tüm bunlar ilişkilerimizdeki dengeyi nasıl koruyacağımızın, geçmişimizle ilgili sıkıntılarımızı nasıl aşacağımızın, sağlıksal sorunlarla ilgili nasıl çözümler bulacağımızın astrolojik faktörlerle açıklanması, tanımlanması ve gözlemlenmesi ana faktörüne dayanıyor. Bulunduğumuz konumu değerlendirebileceğimiz farklı farklı astrolojik eğitimler üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca ruhsal ve kişisel gelişim faaliyetleri ile bilinçaltı çalışmalarına ve Tarot derslerine de yer veriyoruz.

Eğitimler ne kadar sürüyor?

Astrolojik eğitimler bir eğitim sezonu şeklindedir ve Eylül’de başlayıp Haziran’da biter. Temel ve İleri Astroloji eğitimi toplamda 2 yıldır. Uranyen Astroloji Eğitimi yine temel ve ileri seviye olmak üzere 1 yıldır. Medical Astoloji ve Finansal Astroloji Eğitimleri 6 aydır, Sinastri (İlişkiler Astrolojisi) eğitimi 2 buçuk aydır. Astroloji eğitimlerini aynı üniversite eğitimlerine benzetebilirsiniz. Astroloji alanında tam yetkinlik şeklinde eğitimlerin tamamlanması 4 yıllık bir süreye ihtiyaç duyar.

Öğrencileriniz mezun olduktan sonra nasıl ilerliyor?

Eğitimlerimiz dönem içi ve dönem sonu olmak üzere bir çok sınav aşaması içerir. Her aşamanın bir ileri seviyeye taşınması için sınavlardan geçerlilik puanıyla geçilmesi gerekir. Başarılı bir şekilde sınavlarını verenlerden eğitimler bittikten sonra proje ödevleri vermelerini isteriz. Kozmik Bilinç Okulu’nda eğitimlerini tamamladıktan, sınav ve projelerini verdikten sonra profesyonel anlamda Astroloji mesleğiyle ilgilenebilirler. Ancak bazıları astrolog olmak istemiyor, daha bireysel çalışmalar yapmak hedefinde olanlara katılım sertifikaları veriyoruz.

Uranyen Astroloji ve Asteroidlerin Büyülü Dünyası adında kitaplarınız var. Hatta Kozmik Bilinç Okulu yanı sıra Uranyen Astroloji Derneği kurucu başkanısınız. usunuz. Uranyen Astroloji nedir biraz açar mısınız?

Öncelikle astrolojiden bahsetmemiz gerekiyor. Astroloji gökyüzündeki gezegenlerin, dünya üzerine yaydıkları manyetik etkilerin istatistiki toplamının insanlıkla bağlantılı olarak yorumlanması demektir. Gökyüzünde bütün gezegenler kendi yörüngelerinde dönerken birbirlerine yaklaşıp, uzaklaşırlar. Bu yaklaşımlar ve uzaklaşmalar, genel olarak sürekli devimin ve hareketlilik etkileri Dünya üzerinde büyük manyetik dalga yansımaları şeklinde ulaşır. Göksel hareketlilik yeryüzü hareketliliğinin tetikleyicisi olabiliyor. Depremler, volkanik patlamalar meydana gelebiliyor. Dünya üzerinde bu kadar etkisi olan gezegenlerin tabi ki insan üzerinde de büyük etkileri olduğunu düşünmek gerekir. İnsanın yaşam yolculuğu boyunca kontrol edemediği alanları, kadersel dönemeçlerimizi ve seçim anlarımızı klasik astroloji ile gözlemleyebiliriz. Uranyen Astroloji kişinin seçimlerine yönelir. Kişinin cuzi iradesi nerede başlar, nerede biter? Ne kadarı benim kontrolümde, ne kadarı kadersel olan dahilinde? Klasik astroloji de külli iradeyi görürken, Uranyen astroloji de cüzi iradenin sınırlarını ve nereye kadar gittiğini görebiliriz. Örnek vermek gerekirse; sen benimle kahve içmeye geldiğinde kuzenimle tanışıp, onunla evleniyorsun. Bu noktada, seni benimle kahve içmeye getiren şeyin ne olduğunun cevabı Uranyen astroloji faktörleriyle gözlemlenebilir.

Uranyen Astroloji Derneği olarak faaliyetleriniz nelerdir?

Ben evlendikten bir süre sonra hamile kaldığımı size söylemiştim. İşte o zamanlar da hamilelik sürecimden dolayı sürekli yatmak durumundaydım ve maddi durumum çok yeterli olmadığı için kendi ülkemde astrolojiyle ilgili bilgiye ulaşmam kolay olmadı. Bu noktada kendi yaşadığım sıkıntıları diğer insanların yaşamasını istemedim. Astrolojiye uzaktan yakından ilgi duyan ancak bunu bir eğitim çerçevesine ya da boyutuna taşıyamayan kişileri bilgilendirmeyi hedefledim. Bu bakımdan Uranyen Astroloji Derneği’nin kuruluş amacı; Astrolojik bilgilere ulaşmak isteyen insanlara sonsuz sınırsız bilgiyi ulaştırmak... Okulumuzda açılan her yeni derse mutlaka bir tane burslu öğrenci alırız. 18 yaşının altındakilere eğitimlerimiz ücretsizdir. Herkes astroloji eğitimi alabilecek güçte olmayabilir. Ancak UAD bünyesinde ücretsiz verilen seminerler, etkilik ve festivallerde bir çok bilgiye ulaşabilirler.

Hatta önümüzdeki zamanda 18 Mart Cuma günü Kadıköy Zübeyde Hanım Toplantı Salonunda UAD derneği bünyesinde halka açık ve katılımın tamamen ücretsiz olduğu büyük çaplı bir “Uranyen Astroloji Festival’i düzenliyoruz. Sabahtan akşama kadar bir gün boyunca astroloji seminerleri vereceğiz. Astrolojiyle ilgilenen herkes davetlidir. (Bilgi için : 0533 242 5997)

Günümüzde astrolojiye inanan çok büyük bir kitle var, ama aynı zamanda astrolojiyle ilgili bilgisi çok az olan bir çoğunlukta var. İnsan hayatında astrolojinin önemi nedir?

Bana göre astroloji inançla ilgili değildir. Bana bu konuda yargılı düşüncelerle gelenlere “Siz matematiğin varlığına inanıyor musunuz?” gibi bir soru sorarım. Astronomi ile astrolojiyi birbirinden ayıramazsınız. Astronomik veriler astrolojiyi doğurur. Her şeyden önce istatistik bilimiyle ilgili konuşuyoruz. Bu kadar matematiksel bir işleme inanıp inanmamak söz konusu olamaz. İnanmak; ispatlanamamış konularla ilgili şüpheye düşmektir. Astroloji; somut kavramları alıp, soyut boyutta sentezleyerek kehanet içeren bir yorum ortaya koyar. Aynı şeyi ekonomistler de yapar. Yorum bazlı kehanet yöntemi hayatın her alanında karşımıza çıkar. Astrolojiye inanılmaz, çünkü astroloji inançla bağlantılı değildir. Somut verilere dayanır.

Astroloji bir insanın içindeki eril ve dişi enerjileri ortaya çıkarmakta nasıl fayda sağlar?

Gezegenlerle astrolojik olarak ilgilenmeye başladığınız zaman, her bir gezegenin insan bedeni ve yaradılışı üzerindeki etkileri ve ilişkilerini çalışmaya başlarsınız. Dualite planı dahilinde yaratılmış olan insan hem kendi cinsi hem de karşısındaki cinsi tanımadan önce kendi içsel dualitesini keşfetmelidir. Bu noktada kendi içimizdeki dişil enerji Venüs gezegeniyle eril enerji de Mars gezegeniyle ilişkilendirilir. Kendi içsel dengesini bulmadan bir insanın diğer bir insanla sağlıklı bir ilişki kurması genelde çok zorlu bir yolculuktur. Astrolojik verilerle ifade edilen sembol dilini çözdüğünüz zaman, kendi içsel dengenizi nasıl kurabileceğinizi öğrenirsiniz. Ancak o zaman bir diğeriyle daha sağlıklı bir ilişki zemini kurabilirsiniz. Ayrıca astrolojik veriler karşınızdaki insanı önyargılardan bağımsız tanıma fırsatı verir. Bir insanın doğum haritası, o kişinin doğal yapısı, yetenekleri, karakteri, yaşam misyonu gibi bir çok konuda bilgi içerir. Bu da kendimizi ve diğerlerini tanımak için en ideal yöntemlerden biridir.

Burçları biraz da değerlendirirsek Mart ayı içerisinde hangi burçlar kadersel döngü içerisinde şanslı olacak, yaşadığımız tutulmalar, astrolojik çakışmalardan hangi burçlar ağır dönemler atlatacaktır?

Tabii ki zamanın kalitesi açısından düşünüldüğün de özellikle sabit burçlar olarak nitelendirdiğimiz Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçları önemli yaşam dönemeçleri içinden geçiyor. Hayatlarında bir çok kırılmalar yaşıyorlar ve yepyeni bir yaşam formuna hazırlanıyorlar. Eski olan bütün kalıplar kırılarak yerine yenileri geliyor. Bu ilk etapta zorlu bir yolculuk gibi görünse de uzun vadede çok güzel değişimler anlamına gelecektir. Keza İkizler, Balık, Başak ve Yay burçları da gökyüzünde bolluk ve zenginlik gezegeni olan Jüpiter ile etkileşim içine girecekler. Bu da genişleme ve çoğalma fırsatı verecektir. Yengeç, Oğlak, Terazi ve Koç burçları ise kendi kaderleri üzerinde söz sahibi olabilecekleri bir plan içindeler. Mücadele gösterdikleri her alanda başarılı olabilirler.

2 yıldır zor, belirsiz bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Türkiye’yi 2022 yılı içerisinde neler bekliyor?

Pandemi hem ülkemiz de hem de dünya üzerindeki global etkisini 2024 yılına kadar devam ettirecektir. Bu etki 1500’lü yıllarda Avrupa’da olan Kara Veba salgınıyla aynı göksel sembollere sahip. Artık bununla nasıl yaşabiliriz’i öğrenmemiz gerekiyor. Ayrıca şu anda bildiğiniz üzere komşularımızı da ilgilendiren ciddi bir savaş tehdidi içindeyiz. 2022 yılında Avrupa’yı ve ülkemizi de ilgilendiren bir çok siyasi ve politik hareketlenmeler olması kaçınılmazdır. Bir noktada çevremizdeki koşullardan kaynaklanan genel bir ekonomik kriz de gündemde olacaktır. Mayıs ve Ekim’e kadar ki zaman aralığı yasal yapılandırmalarla geçecek, hareketli bir dönem olacak. Sıcak gelişmeler şeklinde gündemleri takip edeceğiz. Ancak astrolojik olarak söylemek gerekirse Türkiye’nin haritası çok güçlü bir haritadır. Üç tarafımız denizlerle kaplı olduğu gibi ülke haritamızın yerleşiminde de su elementi sembolizması fazladır. Bu sembolizma ülke, halk ve devlet olarak kaldırma kuvvetimizin güçlü olduğuna işaret eder. Türkiye Akrep Burcu’dur. Akrep Burcu küllerinden yeniden doğan bir burçtur. Bu ülke sürekli küllerinden yeniden doğma gücüne sahiptir. Çoğrafi konumumuz sebebiyle önemimiz ve değerimiz büyüktür. Sağlıklı bir dış politika ve güçlü siyasi çabalar ile hem yurtta hem cihanda barışa katkıda bulunabiliriz.