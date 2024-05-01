Hollywood yıldızı Sharon Stone, TRT World'e konuk oldu. Stone, İskoçya'nın eski Başbakanı Alex Salmond'ın sunduğu 'Turkish Tea Talk' (Türk Çayı Sohbeti) programında samimi açıklamalarda bulundu.

"İYİ PARA ÖDEDİLER"

Sharon Stone, yıllar önce Kurtlar Vadisi dizisinde Andy Garcia ile birlikte konuk oyuncu olarak yer almıştı. Ünlü oyuncu, programda diziyle ilgili şunları söyledi:

"Sete gittik, İngilizce konuşan hiç kimse yoktu. Ne oynadığım konusunda hiçbir fikrim yok. Ama iyi para ödediler."

KURTLAR VADİSİ'NDE SHARON STONE ÖPÜCÜĞÜ

Stone, Necati Şaşmaz ile de öpüşme sahnesi için kamera karşısına geçmişti.

24 KEZ TEKRAR

Şaşmaz, Sharon Stone’la birlikte oynadığı öpüşme sahnesi için “Çok acemi bir iş çıkardım. Öpüşme sahnesini 24 kez tekrar ettik” demişti.