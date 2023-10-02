Haber: Damla Oya Erman

Ünlü animasyon karakteri Shrek, bu ay sonunda İskoç Yüksekleri'nde bulunan çamurlu ve yosun kaplı bataklık evini Airbnb üzerinden konuklara sunacak.

1.yüzyıl Ardverikie Malikanesi'nin arazisinde yer alan bu ev, Shrek'in animasyon film serisindeki evinin yeniden yaratımıdır. Ancak bu deneyim, sıradan bir tatil kiralama değil; misafirler, Shrek'in en yakın arkadaşı Eşek'in konukseverliği ile tanışacaklar.

Eşek, Airbnb tarafından yapılan bir açıklamada, "Shrek’in Bataklığı harika. Sadece güzel," diyor ve ekliyor: "Aşırı büyümüş peyzajı, sade iç mekanları, güzel kaya parçaları, hepsi harika. Misafirlerin bu çamurlu cenneti kendi gözleriyle deneyimlemesini sabırsızlıkla bekliyorum."

Ancak bu eşsiz deneyim, sadece 27 Ekim'den 29 Ekim'e kadar, en fazla üç kişilik bir gruba sunulacak ve konaklama ücretsiz olacak. Rezervasyonlar ise 13 Ekim'de saat 18:00 BST'de başlayacak. Konuklar, İskoçya'ya ulaşım konusunda kendileri sorumlu olacaklar.

Shrek hayranları için ilginç bir not: Evde, Shrek'in evinde olduğu gibi bir tuvalet bulunuyor. Ayrıca, Airbnb'nin listesine göre, konaklama sırasında misafirler sabahları Eşek'in ünlü gofretlerinden tadacaklar.

Bu sıradışı deneyimin yanı sıra Airbnb, Scottish HopScotch Children's Charity adlı bir kuruluşa bir seferlik bağış yapacak. Bu kuruluş, dezavantajlı ve koruma altındaki çocuklar için tatiller düzenlemektedir.

Shrek hayranları için bu, Shrek'in masalsı dünyasının içinde unutulmaz bir tatil fırsatı olabilir. Ancak yerin sınırlı olduğunu ve rezervasyonların hızla dolabileceğini unutmayın. Shrek'in bataklık evinde geçireceğiniz bu unutulmaz deneyim için hazır mısınız?