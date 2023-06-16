İSTANBUL- Açıklamada, şirketin yurt dışına yapacağı 2 milyar avroluk yatırımın yüksek teknoloji fabrikalarına, inovasyon laboratuvarlarına, eğitim merkezlerine yönlendirileceği kaydedildi.



Asya’nın şirketin yatırımlarının ağırlıklı bölgesi olacağına dikkat çekilen açıklamada, yatırımların 140 milyon avroluk kısmının Çin’in Chengdu kentindeki fabrikasını genişletmek için kullanılacağı ve bu fabrika için 400 yeni istihdam imkânı yaratılacağı belirtildi.



Siemens’in bu yıl yapacağı toplam yatırım tutarı ise 2 milyar avro olacak. Şirket, COVID salgını ve artan jeopolitik gerilimlerin ortaya çıkardığı sorunları çözmek amacıyla dünya çapında yeni fabrikalar, araştırma ve geliştirme merkezleri ve eğitim alanları inşa edeceğini açıkladı. Dünya çapında 311 bin kişiyi istihdam eden şirket, 2022’de yıllık satışlarını yüzde 6 artırarak 72 milyar avroya çıkarmıştı.

HABER: BÜLENT ÇAMCI