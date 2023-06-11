İSTANBUL- Bu sene 'Bir yanımız bahar bahçe' sloganıyla yola çıkan Documentarist 16. İstanbul Belgesel Günleri, dün akşam Metrohan'da yapılan açılışla başladı. Açılışta çellist Gizem Yılgın'ın verdiği kısa bir konserin ardından değişik ülkelerden kısa belgeseller gösterildi. Bugünden itibaren hafta boyunca beş ayrı mekandaki etkinlik ve gösterimlerle İstanbul'un iki yakası belgesellerle çiçeklenecek.

Programında Baltık ülkelerinin belgesel mirasına özel yer ayıran Documentarist, Avrupa belgesel sinemasının en değerli isimlerinden Litvanyalı yönetmen Audrius Stonys'i ağırlıyor. Festivalde Stonys'in Kristīne Briede ile birlikte yaptığı, Baltık Şiirsel Belgesel Ekolünün öncü isimlerini konu alan Zamanın Köprüleri (Bridges of Time, 2018) dahil üç filmi gösterilecek. Usta yönetmen ayrıca festival kapsamında 11 Haziran Pazar günü bir sinema dersi verecek.

Festivalin diğer konukları arasında, pandemi dönemini anlatan Dünyamıza Bir Yolculuk (Journey Through Our World) adlı son filmleriyle IDFA'da En İyi Belgesel ödülünü kazanan Hollandalı belgeselciler Petra Lataster-Czisch ve Peter Lataster yer alıyor. Türkiye'den ise Somnur Vardar, hem İstanbul Film Festivali hem de SİYAD Ödülleri'nde En İyi Belgesel seçilen “Boşlukta” dahil üç filmiyle festivalin bu yıl öne çıkardığı belgeselcileri arasında.

16. Documentarist programının diğer önemli ayağı, James Joyce'un “Ulysses”inin yayınlanışının 100. yılı dolayısıyla Avrupa'nın 18 kentinde gerçekleşen Ulysses European Odyssey projesinin İstanbul programı çerçevesinde hazırlanan Bir Aradalık başlıklı bölüm.

Başka Dünya Yok bölümünde ise dünyamızı giderek yaşanmaz hale getiren insan faaliyetlerini konu alan filmler festival boyunca Müze Gazhane'nin açıkhava sinemasında ücretsiz olarak gösterilecek.

Festival programının yarısını oluşturan Türkiye Panorama bölümünde ise son bir yılda ülkemizde üretilen en iyi belgeseller yönetmen ve ekiplerinin katıldığı söyleşiler eşliğinde gösterilecek. Yeni yönetmenlere verilen geleneksel Johan van der Keuken Yeni Yetenek Ödülü'nün yanı sıra, bu sene ilk kez oluşturulan yeni bir jüriyle yerli belgesellere En İyi Kurgu, En İyi Görüntü ve En İyi Ses tasarımı ödülü de verilecek.

Stonys'in sinema dersi dışında hafta boyunca gerçekleşecek yan etkinlikler arasında belgesel alanında çalışan kurgucu, sesçi ve görüntü yönetmenlerinin katılacağı “Belgeselde Görünmeyen Emek” paneli, Hatay: 17-23 Nisan 2023 filmi gösterimiynin ardından şehir planlamacılarıyla “Kent, Afet, Emek” başlıklı forum ve deprem bölgesinde çocuklara dönük sanat atölyeleri yürüten Mavi Kuş Dayanışması ile buluşma yer alıyor. Mavi Kuş atölyelerinde çocukların ürettiği işlerden küçük bir seçki de hafta boyunca Aynalı Geçit'teki festival merkezinde açık olacak.

HABER: BÜLENT ÇAMCI