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Dijital Esaret 11 Mart’ta vizyonda

Geçtiğimiz  yıl hayatını kaybeden oyuncu Rasim Öztekin'in oynadığı son filmi Dijital Esaret 11 Mart'ta vizyona girecek.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Şubat 2022 Cuma 11:49
Dijital Esaret 11 Mart’ta vizyonda

Dijital dünyayı farklı bir bakış açısıyla mercek altına alan Dijital Esaret filmi 11 Mart’ta sinemaseverlerle buluşacak. Senaryosunu Birol Güven’in kaleme aldığı, yönetmenliğini ödüllü yönetmen Emre Kavuk’un üstlendiği film, izleyenleri yeni suçlar ve suçlularla tanıştıyor. Dijital Esaret, işledikleri dijital suçlar nedeniyle cezaevine atılan gençleri ve orada yaşadıklarını konu alıyor. Çökertme Koyu yanmadan önce çekilen ve Rasim Öztekin’in başrolde olduğu son film olan Dijital Esaret'in kadrosunda; Özgün Çoban, Kaan Sevi, Simay Barlas ve Yasemin Alıç gibi isimler yer alıyor. İzleyicilerin aldıkları biletlerin kendilerine NFT ürünü olarak geri dönmesini sağlayan film, Türkiye’de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rasim ÖztekinFilmSinemaDijital Esaret
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