Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
EMS Yapı Sivasspor ile Rams Başakşehir yarın saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.
Kaynak: AA