SIVAS (AA) - Yaklaşık 1,5 yıl önce hizmete açılan merkezde, 1 doktor, 5 hemşire, 1 sekreter ve 1 yardımcı personel görev yapıyor.

Karbonmonoksit zehirlenmesi, ani görme ve işitme kaybı, diyabete bağlı iyileşmeyen yaralar ve yanık gibi şikayetlerle merkeze başvuranlara, denizaltını andıran basınç odasında yüzde 100 oksijen solumasına dayanan hiperbarik oksijen tedavisi uygulanıyor.

Kameralarla takip edilen, acil durum görüşmeleri sağlayacak telefon bulunan kabinde, 14 metre dalışa eş değer basınca maruz bırakılan hastaların büyük bölümünün tedavisi olumlu sonuçlanıyor.

Merkezin sorumlusu Su Altı Hekimi ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Dr. Soner Uludağ, AA muhabirine, hastalara kapalı basınç odasında yüksek basınçta yüzde 100 oksijen tedavisi uyguladıklarını söyledi.

Kanda çözülmüş oksijen düzeylerini maksimum seviyelere çıkartarak farklı hastalıkları seanslar halinde tedavi ettiklerini belirten Uludağ, en çok diyabete bağlı iyileşmeyen yaralarla karşılaştıklarını belirtti.

Uludağ, tedavi yönteminin kemik çürümeleri, ani işitme kaybı, retina tıkanıklığına bağlı görme kaybı ve karbonmonoksit zehirlenmelerinde başarılı şekilde kullanıldığını ifade etti.

Kabinde her seansta 12 hasta tedavi ediliyor

Basınç odasında her seansta 12 hastanın tedavi edildiğini anlatan Uludağ, 'Kabinde ayrıca acil tıbbi müdahale gerektirecek durumlar açısından tıbbi personel bulundurmaktayız. Otomasyon masasında ise burayı yöneten operatör bulunmakta.' diye konuştu.

Her seansın yaklaşık 2 saat sürdüğünü dile getiren Uludağ, 'Tedavi ünitemiz ilimizde tek olarak hizmet vermekte. Bunun dışında bu imkana sahip olmayan çevre illerden de hasta kabul edilip tedaviye alınmakta. Tedavileri de başarıyla sürdürülmekte. Yaklaşık 1,5 yılda 400 hastamızı tedavi ettik.' bilgisini paylaştı.

Hastalardan Mustafa Güneş ise sol kulağında oluşan ani işitme kaybı nedeniyle kulak burun boğaz servisine başvurduğunu söyledi.

Yapılan ilk testte yüzde 70 oranında işitme kaybı yaşadığının tespit edildiğini belirten Güneş, 'Doktorum beni hiperbarik oksijen tedavisine yönlendirdi. 20 seans sonucunda yüzde 70 desibel kaybı yüzde 20'nin altına indi.' dedi.

Kulağındaki işitme kaybının birkaç ay sonra tekrarladığını ve yeniden hiperbarik oksijen tedavisine yönlendirildiğini aktaran Güneş, 'İşitme kaybım yine yüzde 70'in üzerindeydi. 10'uncu seansta yapılan testte yüzde 50'nin altına düştüğünü gördük. Doktorum 20 seansa tamamlamamı önerdi ve 20'nci seansı bekliyorum.' şeklinde konuştu.

