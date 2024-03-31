Ankara

CHP Genel Başkanı Özel, oyunu Manisa'da kullandı

Eşi Didem, kızı İpek Özel ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'na gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, okul bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Özel, oyunu 1174 numaralı sandıkta kullandıktan sonra gazetecilere, seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu belirtti.

Tüm adaylara başarı dileyen Özel, seçim sürecinde çok büyük aksilikler, üzücü olaylar olmadan bugüne kadar gelindiğini söyledi.





Özel, seçimin sorunsuz ilerlediğini belirterek, herkesi sakinliğini korumaya, itidalli davranmaya davet etti.

Sandıklar açıldıktan sonra kazanma sevinci sırasında silahlardan uzak durulmasını isteyen Özel, şöyle konuştu:

"Böylesi günlerde olmadık bir sevinç gösterisindeki kullanılan bir kurşun bir hayatın, bir evladımızın kaybedilmesine sebebiyet verebiliyor. Silahlardan uzak durmayı öneriyorum. Elbette sevinç gösterileri olacaktır. Taşkınlıktan uzak durmayı ve bu seçimin kaybedeninin olmadığını hatırlatmak isterim. Sevinç gösterileri sırasında başkalarını üzmek, rencide etmek Türkiye'nin birliğine, beraberliğine zarar verir. Biz bugün belki sandıkta 20-30 milyon kişiyiz. Ama yarın Türkiye'de hep beraber 84 milyon kişiyiz. Yarın yüz yüze bakacağız. Siyasiler de böyle yapacak. Vatandaş da böyle yapacak."

Özel, partisinin sandık görevliliklerin neredeyse tamamının görevinin başında olduğunu aktararak, "Oy sandığa atılana kadar vatandaşın namusudur. Atıldıktan sonra hangi partiye atıldıysa o partinin namusudur. O şekilde oylar korunacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala Bursa'da oyunu kullandı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, merkez Osmangazi ilçesinde, Şehit Sinan Acar Ortaokuluna AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte gitti.

Okuldaki diğer sandıklarda incelemelerde bulunan Efkan Ala, daha sonra oy kullanacağı 1047 numaralı sandığa geldi.

Oyunu kullandıktan sonra okulun bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Ala, bugün Türkiye genelinde huzur ve güven içerisinde bir seçim ortamı yaşandığını belirtti.





Seçimlerin, demokrasilerin şöleni olduğunu dile getiren Efkan Ala, "İnşallah seçim sonuna kadar bugün sonuçlar tamamen ortaya çıkıncaya kadar aynı havayla bu seçim sürecini yaşayacağız. Ben öyle temenni ediyorum." dedi.

Türkiye'nin seçim tecrübesinin birçok ülkeye örnek gösterilecek düzeyde olduğunu vurgulayan Ala, sözlerine şöyle devam etti:

"Hakikaten bugün muhtarlıklar, azalarımız tamamı dikkate alınınca yerel yöneticiler 500 bine yakın pozisyona Türkiye Cumhuriyeti'nde seçimler yapılıyor ve 61 buçuk milyona yakın vatandaşımız seçmen. Dünyadan bakınca inanılmaz, gerçekten büyük bir demokrasi, inanılmaz rakamlar. Bazı ülkelerin sadece seçeceğimiz insan sayısı nüfusundan fazla. Büyük bir demokrasi Türkiye, en önemli günü işte seçim günü bunu da huzur ve güven içerisinde Türkiye'ye yakışır bir biçimde yaşıyoruz. Ben bütün vatandaşlarımıza vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerinin çok önemli olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Belediyeler, belediye meclisleri bunları da dikkate alınınca 100 binden fazla da şehirlerin yönetimine insanımızı görevlendirme günü bugün. Biz çok uzun dönemdir sandığı ve seçimi kurumsallaştırdık. Bunun da Türkiye'ye katkısını görüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacağı Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'na eşiyle geldi.

Okul bahçesinde partililer tarafından karşılanan Akşener, "4625" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı.

Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Akşener, kabine geçerek oyunu kullandı.

Meral Akşener, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hür ve müstakil olarak, ittifak siyasetine mahkum olmadan, "ucube sistemin" dayattığı sistemin dışına çıkmanın çok yorucu olduğunu belirtti.

Akşener, "Bana göre partimin hemen hemen her bireyinin haksızlığa uğradığı, çok iftiralarla karşı karşıya kaldığımız ama bu direnmenin Türkiye açısından göreceksiniz ki siz hepiniz çok gençsiniz, siz gençler açısından neye tekabül ettiğini bir yıl sonra daha iyi anlayacağız hep birlikte." diye konuştu.

"Seçim sonuçlarının iyi olacağını düşünüyorum"

Seçim sürecinin zorlu geçtiğini ifade eden Akşener, miting yerine ilçelerde ve il merkezlerinde esnaf gezerek propaganda yaptığını, bedensel bir çalışma olduğu için yorulduğunu söyledi.

Seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Akşener, şöyle devam etti:

"Seçim sonuçlarının iyi olacağını düşünüyorum. Türkiye açısından, bizim açımızdan da iyi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla rekabet siyasetinin, proje üzerinden rekabet etme siyasetinin ve odakta seçmenin olduğu bir siyaset dilinin hakim olması içindi bu çaba. Yani mesela basın emekçilerinin maaşı hiç konuşulmuyor farkındaysanız. Bunların konuşulabildiği, yerel basının durumunun konuşulabileceği seçimler ve bir siyaset dilini inşallah oluşturacağız diye ümit ediyorum."

"Ankara'da ilginç gidecek"

Bir gazetecinin "Ankara'da seçim yarışı nasıl gidecek?" sorusuna Akşener, "Ankara'da ilginç gidecek, çok ilginç gidecek." yanıtını verdi.

Akşener, İstanbul'daki seçim yarışına ilişkin yorumunun sorulması üzerine de, "Yorum yapmayayım. Her şey iyi olacak, bizim durumumuz iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Seçim sonuçlarını nerede takip edeceksiniz?" sorusu üzerine ise Akşener, "Ramazan olduğu için önce evden, sonra bir arkadaşımızın lokantasında iftar yapacağız, sonra da partiye geçeceğiz." ifadesini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Beşiktaş'ta oyunu kullandı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, oyunu Beşiktaş'ta kullandı.

Gayrettepe'deki Şair Nedim Ortaokulu'na eşi Şule Perinçek'le gelen Perinçek, vatandaşlar ve sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra 1153 numaralı sandığın bulunduğu alana ulaştı.

Burada oy kullandıktan sonra okulun önünde basın mensuplarına konuşan Perinçek, bu seçimin Atlantik sistemindeki son seçim olduğunu söyledi.

Perinçek, "Türkiye zincirlerini kıracağı bir döneme giriyor. Türkiye'nin ufkunda üretim devrimi var. Önümüzdeki seçimi üretim devrimi koşullarında, milletin iktidar olacağı, milli hükümetlerin kurulacağı koşullarda yapacağız. O nedenle Türkiye'nin önü açık, ufukları açık. Umutluyuz." diye konuştu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, oyunu Üsküdar'da kullandı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Üsküdar'da kullandı.

Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne eşi Feride Aksakal ile gelen Önder Aksakal, 3378 numaralı sandıkta oy verdi.





Aksakal, yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık, ülkemize, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tabii bu seçimler önemli seçimler, geçmiş dönemlerde yaşadığımız seçimlerden biraz daha farklı özellikler arz ediyor." dedi.

Bu seçimlerin 2023 seçimlerinin devamı olduğunu belirten Aksakal, "Özellikle küresel güçlerin ülkemiz üzerindeki hesaplarının mutlak surette bozulması adına bu seçimlerden Cumhur İttifakı partilerinin başarılı çıkması gerektiğini düşünüyorum. Onun için DSP olarak da biz üzerimize düşen görevimizi yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra okuldaki diğer salonları ziyaret eden Aksakal, sandık görevlilerine ve personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, oyunu kullandı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için beraberindeki partililerle Altındağ Baraj Mahallesi'ndeki Kuzeykent Şehit İsmail Koç İlkokulu'na geldi. Burada vatandaşlarla selamlaşan Yapıcıoğlu, "2003" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, seçim kampanyası döneminde olduğu gibi bugün de ciddi bir olay yaşanmamasını diledi.

Siyasi partilerin birbirlerinin düşmanı değil rakibi olduğunu vurgulayan Yapıcıoğlu, "Sükunetle, huzur içerisinde bir seçim olsun. Sonuçta millet kazanacak, memleket kazanacak." diye konuştu.

Sonuçların şimdiden hayırlar getirmesini dileyen Yapıcıoğlu, seçim sonuçlarını parti genel merkezinde takip edeceğini bildirdi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, oyunu Kadıköy'de kullandı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve Kocaeli Gebze Belediye Başkan adayı Erkan Baş, oyunu Kadıköy'de kullandı.

Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Baş, isim listesini kontrol ettikten sonra eşi Gülçin Baş ile 1105 numaralı sandıkta oy verdi.

Zarfı atarken basın mensuplarına poz veren Baş, sandık görevlilerine teşekkür ederek eşi ve oğluyla okuldan ayrıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç oyunu Adana'da kullandı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, oyunu Adana'da kullandı.

Çukurova ilçesindeki Ayşe Atıl İlkokuluna giden Adana Milletvekili Oruç, 1057 numaralı sandıkta oy verdi.





Oruç, oy verme işleminin ardından gazetecilere, seçim sonuçlarının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Bir kez daha çağrılarını yenilediklerini ifade eden Oruç, "Lütfen her yerde gidelim oylarımızı kullanalım. Oylarımızı kullanmakla yetinmeyelim, sandıklarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Kulağımıza gelen bazı şeyler oluyor. Bununla ilgili oyumuzu kullanmak kadar, oyumuzu korumak, sayımlarda doğru sayılmasını sağlamak, bu incelemeleri ve gözlemleri yapmak üzere hep birlikte değerli halklarımıza buradan çağrımızı yineliyoruz." diye konuştu.

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, oyunu Gölbaşı'nda kullandı

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde oy kullandı.





Sezer, oy kullanmak için Şahin Sevin İlkokulu'na geldi.

Okuldaki 1194 numaralı sandıkta oyunu kullanan Sezer, vatandaşlarla fotoğraf çektirip, sandık görevlilerine başarılar diledikten sonra okuldan ayrıldı.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, oyunu Sarıyer'de kullandı

Yeniköy Mahallesi'ndeki Yeniköy İlkokulu'na tek başına gelen Çiller, oy kullanacağı "2364" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geçti.

Burada sandık görevlileriyle selamlaşan Çiller, bir süre bekledikten sonra oyunu kullandı.

Oy kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Çiller, demokrasinin her zaman kendileri için bir şölenle ve seçimle taçlandırıldığını, bugün yine bu durumu yaşadıklarını ve bu açıdan mutlu bir gün olduğunu kaydetti.

Çiller, "Ben umuyorum ki bu yeni bir dönemin başlangıcı olur." dedi.

Ülkede her zaman var olan siyasi görüş farklılıklarının demokrasinin bir zenginliği olduğuna dikkati çeken Çiller, "Ama unutmayalım ki biz birlikte, kardeşçe bir olduğumuz zaman güçlüyüz. Bu gücü kaybetmemek lazım. Tekrar ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oyunu kullandı

Başakşehir'de oyunu kullanan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbulluları sandığa davet etti.

Kabaktepe, eşi Amine Ateş Kabaktepe ve 2 çocuğuyla birlikte 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanacağı Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesine geldi. 1144 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa ailesiyle giren Kabaktepe, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.





Demokrasinin en güzel günlerinden birinin yaşandığını belirten Kabaktepe, şöyle devam etti:

"İstanbul'da, tüm Türkiye'de ilçelerimizin, büyükşehirlerimizin belediye başkanlarını seçeceğiz. Milletimizin sandıklara gelişi başladı. Daha da yoğunlaşacağına inanıyoruz. İnsanları sandığa davet ediyoruz. Kentlerimizi en iyi şekilde yönetecek adayların belirlenmesi noktasında, milletimizin bu yetkiyi en iyi şekilde kullanacağına inanıyoruz. İstanbul'da sabah 04.30'dan itibaren başlayan mesaimiz var."

Kabaktepe, İstanbul'da sakin bir ortamda oy kullanma işlemlerinin sürdüğünü söyleyerek, "Bu sakinliği, olgunluğu herkesten bekliyoruz. İstanbul için hayırlı olsun diyorum. Türkiye için hayırlı olsun diyorum. İnşallah bu seçimin sonucunda, Türkiye Yüzyılı'na yakışır şehirleri İstanbul'umuzda ve tüm Türkiye'de görmeyi milletimizin oyları bize nasip edecek." dedi.