SOFYA (AA) - Bulgaristan Demiryolu Modelleme Kulübü üyelerinin, Sofya Merkez Tren Garı'nda bir günlüğüne sergilediği tren modeli koleksiyonu, her yaştan ziyaretçinin akınına uğradı.

Kulüp Başkanı Vladimir Kolev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kulübün 16 yıl önce kurulduğunu ve üye sayısının gittikçe arttığını belirterek, sergide eserlerinin sadece küçük bir bölümünü gösterebildiklerini söyledi.

Kolev, 'Burayı gezen çocuklar kendilerini, yazar Jonathan Swift'in kahramanı Gulliver'in Devler Ülkesi'ndeki maceralarının ortağıymış gibi hissettiklerini paylaştı. Yaşlı ziyaretçiler de bir zamanlar benzer oyuncaklara özendikleri çocukluğunu hatırladıklarını belirtti.' ifadesini kullandı.

'Burada görebileceğiniz modeller aslında dev koleksiyonumuzun sınırlı bir kısmını temsil ediyor' diyen Kolev, tanıtım sergisinde daha çok Bulgaristan Devlet Demiryollarının (BDJ) kullandığı ekipman örneklerine odaklandıklarını anlattı.

Vladimir Kolev, kulübün ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe katıldığını ve bu çalışmaları da sürdüreceklerini dile getirdi.

Oyuncak boyutunda olan tren ve vagon modellerinin yanı sıra sergide kurulan garlar, tüneller, demir yolu altyapısı ve doğa manzaralarını canlandıran gerçekçi maketler, sergiyi ziyaret edenlerde hayranlık uyandırdı.

Merkez Tren Garı'nın bekleme salonundaki kültürel etkinlik mekanında kurulan sergi, pazar günü ziyaretçilerini ağırladı.

