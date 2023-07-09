DEAŞ lideri Usame El Muhacir'i Suriye'nin doğusunda ABD tarafından etkisiz hale getirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ‘ın açıklamasına göre, Suriye'nin kuzeyinde 7 Temmuz Cuma günü düzenlenen bir operasyonda DAEŞ lideri Usame el Muhacir'in öldürüldü. CENTCOM açıklamasında cuma günü yaklaşık iki saat süren bir çatışma yaşandığı MQ-9'lar tarafından bu operasyonun gerçekleştiği aktarıldı.

Ebu Hüseyin el Kureyşi'nin yerine geçmişti

DEAŞ lideri Usame El Muhacir, daha önce 29 Nisan’da MİT’in Suriye’nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda öldürülen Ebu Hüseyin el Kureyşi'nin yerine geçmişti.

DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı kişinin Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yaptığı nokta operasyonla etkisiz hale getirilmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip açıklamıştı. Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Özel Yayını"nda, MİT'in, DEAŞ'ın sözde lideri Kureyşi kod adlı kişiyi uzun süredir takip ettiğini, ve operasyonla etkisiz hale getirdiğini belirtmişti.

HABER:DUHA SENA OSKAY