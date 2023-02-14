Sedat SARIKAYA

İlyas Salman : İki resim arasındaki yedi farkı bulun

Ünlü sinema oyuncularından İlyas Salman sosyal medya hesabından yaptığı ve paylaşımında "İki resim arasındaki yedi farkı bulun. Veya durun, ben söyleyeyim. Benim necip halkım küçük hırsıza ceza kesmeyi çok iyi bilir." diyerek önemli bir konu hakkında sevenlerinin dikkatini çekmeyi istedi. Paylaşım altına konu ile ilgili eleştirisel yorum atanlarda oldu destekleyenlerde oldu. İlyas Salman'ın paylaşımını 3200 kişi Retweetlerken 21 bin kişi beğendi ve bu sayılar hızla yükseliyor.

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Ebru Yaşar : 3 Ayrı şehre acil ihtiyaçları yolladım!

Ünlü Sanatçılardan Ebru Yaşar, Sosyal medya hesaplarından #BirlikBeraberlik hashtağı ile yaptığı paylaşımının açıklamasında "Az ya da çok demeden eminim ki herkes elinden geleni yapıcaktır. Ben de üç ayrı şehire

Kahramanmaraş, Hatay ve Diyarbakır’a acil ihtıyaçları gönderdim ve tırlarımız #AFAD ‘a teslim edilmek üzere yola çıktı.

Hayatını kaybedenlere Allah tan rahmet diliyorum." diyerek Afad'a yardım tırını yolladı. Ebru Yaşar'ın bu paylaşımına sevenleri " Allah razı olsun" diye yazarak desteklerini verdi.

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Gülben Ergen: Bir 3 ay kazanmayıverseniz batarmıydınız?

Afet bölgesinde kurtarma çalışmaları canla başla devam ederken ünlü sanatçılardan Gülben Ergen, sosyal medya hesaplarından operatörlerin depremzedelerin faturalarını 1 hafta ertelemesine sitem etti.

Ünlü sanatçılardan Gülben Ergen, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada " Deprem bölgesindeki insanların #telefon faturalarını 1 hafta ertelemek ne ya!!

İnsanların elinde telefon can havliyle yardım istedikleri bu günlerde!! Yıllardır kazandıklarınızı bi üç ay kazanmayıverseniz batar mıydınız! " diyerek depremzedelerin faturalarını 1 hafta ertelenmesine sitem etti Gülben Ergen'in bu paylaşımına sevenleri tam destek verdi.

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Haluk Levent, Ünlüler ile birlikte deprem bölgesi için yapacakları projelerini açıkladı!

AHBAP Derneği ile deprem bölgesine yardım götüren Haluk Levent, kendisine destek veren ünlü isimler ile birlikte bölgedeki projelerini anlattı.AHBAP Derneği'nin kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent , ünlü isimlerin dayanışma ve yardım amacıyla kendisiyle iletişime geçtiğini duyurdu.Twitter hesabından yayınladığı son videoda kendisine yardım eden Kenan İmirzalıoğlu, Oktay Kaynarca, Sinem Kobal, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Aleyna Tilki, Hande Erçel, Elçin Sangu gibi isimlerle kamera karşısına geçen Haluk Levent, deprem bölgesi için projelerini tek tek anlattı.

"ÇALIŞMALARIMIZIN TAMAMINI RAPORLAYIP FATURALAYACAĞIZ "

Levent, "Evet değerli arkadaşlar, dostlarımla sabahtan beri toplantıdayız. Depremin ilk gününden itibaren bölgedeydim. AHBAP Arama Kurtarma Ekipleri ve AHBAP gönüllüleri de bölgedeydi, hâlâ orada çalışmaktalar. Her depremde bunu yaparız, AFAD ile işbirliği protokolümüz var. Onlarla görüşürüz ve orada ne yapabileceğimize bakarız, elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışırız. Depremin ilk gününden itibaren bugüne kadar günlük temel ihtiyaçların tamamını karşılamaya çalıştık. Bundan sonraki günlerde daha önce yaptığımız gibi çalışmalarımızın tamamını raporlayıp, faturalarını göstereceğimizi taahhüt ediyoruz" dedi.

"2-3 Bin konteyner daha alımı yapacağız "

"Bazı projelerimiz var. Birkaç tanesini aldık, birkaç tanesini alacağız. Bu akşam bitiririz" diyen şarkıcı, "2 bin konteyner için Hatay Valiliği'nden iznimizi aldık. Diğer şehirlerdeki toprak ve arazi durumuna bakıyoruz, sonuçlara göre 2 bin ile 3 bin arası bir konteyner alımı daha yapacağız" şeklinde konuştu.

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Ayfer, Göçük altında Zeynep Bastık Şarkısı isteyince duygu dolu anlar yaşandı!

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, Kahramanmaraş’ta depremin 99’uncu saatinde 15 yaşındaki Ayfer’i ve 101’inci saatinde de 13 yaşındaki kardeşi Fatma’yı enkazdan canlı çıkardı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleri, kurtarma sırasında Ayfer’in isteği üzerine Zeynep Bastık’ın 'Gül Beyaz Gül' şarkısını dinletti. Antalya Büyükşehir İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi, Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi’nde 15 yaşındaki Ayfer’i enkaz altından sağ olarak kurtardı.

Ayfer göçük altında Zeynep Bastık Şarkısı istedi!

Sismik ses dinleme ile hayat belirtisi alınmasının ardından zamana karşı yarışan Antalya Büyükşehir itfaiyesi, binada uzun bir koridor açarak Ayfer’in bulunduğu noktaya ulaştı. 10 saat süren kurtarma sırasında itfaiye erleri bilincini açık tutmak için sürekli olarak genç kızla konuşarak, sorular sordu. Ayfer, Zeynep Bastık’ın 'Gül Beyaz Gül' adlı şarkısını dinlemek istedi, dondurmayı özlediğini söyledi.

Zeynep Bastık Ayfer'in eğitim masraflarını karşılayacak.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altında kalan ve arama-kurtarma ekiplerinin çalışması sonucunda enkazdan kurtarılan 15 yaşındaki Ayfer'in eğitim masraflarını karşılayacağını açıkladı. Ünlü şarkıcının bu açıklaması herkesi duygulandırdı.

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INTERNATIONAL DIAMOND PRESTIGE, YILIN ELMAS PRESTİJLİLERİ ÖDÜL TÖRENLERİNDEN ANLAMLI KAMPANYA..

“Depremzede Çocuklarla Yeniden Bir Hayat Çiz” sloganıyla başalttığı kampanyası ile BG production, gecenin gelirinin bir kısmıyla depremzede çocuklara eğitim yardımında kullanacaklarını açıkladı.

BG Production tarafından bu yıl ilki düzenlenen YILIN ELMAS KALİTELİLERİ’nin seçileceği büyük galanın kampanyasına ünlü isimlerden de destek geldi.

Basının da yoğun katılımıyla gerçekleşecek INTERNATIONAL DIAMOND PRESTIGE AWARDS ÖDÜL TÖRENLERİ büyük galaya iş, sanat, spor, televizyon ve magazin dünyasından birçok ünlü isim katılacak. Gecenin sunuculuğunu ünlü manken Oksana Kuznetsova ile reklam dünyasının başarılı yüzlerinden Fırat Akıllı üstlenirken, ülkemizi başarıyla temsil ederek 2021 ve 2022 yıllarında Euroasia Best Model ve Miss Tourism seçilen tescilli güzellerimiz Buse Ilgaz ve Nevide Çiçek’in yanı sıra İlknur Özkuş da kırmızı halı röportajlarıyla göze çarpıyor.

Müthiş gecenin mimarı BG Production’ın sahibi, aynı zamanda da başarılı Rock Müzik Star’ımız Barış Gülay, “Bu harika galada Yılın Elmas Prestijlileri yani Yılın Elmasları ödüllerine kavuşurken aynı zamanda harika vakit geçirecekler. Ayrıca gecenin gelirinin bir kısmı da depremzede çocuklarımıza eğitim yardımı yapmak üzere kullanılacak.” şeklinde konuştu. “Depremzede Çocuklarla Yeniden Bir Hayat Çiz” isimli bir kampanya başlattıklarını belirten BG Production yönetim kurulu başkanı Barış Gülay “Yönetim kurulu üyelerimizle beraber depremzede çocuklarımızı bizzat yerlerinde ziyaret ederek, yardımlarını ulaştıracağız.” sözlerini ekledi.