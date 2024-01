Haber: Damla Oya Erman

Anime ustası Hayao Miyazaki'nin 2001 yapımı bu fantastik filmi, etkileyici bir başyapıt olarak karşımıza çıkıyor. Zengin dünya tasarımı, göz kamaştırıcı görseller ve tematik olarak yoğun bir hikaye, adeta Alice Harikalar Diyarı ile Orpheus efsanesinin birleşimi. Tüm bunlar, Miyazaki'nin tipik çevre yorumuyla birleşerek izleyiciyi büyülüyor. Ancak Miyazaki'ye bu anlatının ne ifade ettiğini sorsanız, tek bir yanıt alamazdınız.

Ve bu nedenle, Spirited Away'nin yayınlanmasından iki on yıldan fazla bir süre sonra, Miyazaki'nin filmin en büyük gizemi için verdiği yanıt, adeta filmin kendisi gibi esrarengiz.

Nippon TV'de Spirited Away gösterimi sırasında (ki Nippon TV, Miyazaki'nin Studio Ghibli'sini yakın zamanda satın aldı), istasyon, Chihiro'nun ebeveynlerini kesimhane kaderinden kurtarmak için çıktığı görevde Chihiro'ya yardımcı olan ancak bir sürü insanı yiyen gizemli figür No Face hakkında daha önce hiç görülmemiş bir bilgi parçasını ortaya çıkardı. Yayınlanan bir tweet (SoraNews 24 aracılığıyla), Miyazaki'nin (film yayınlandığından bu yana ilk kez) No Face'in tam olarak kim olduğuna dair bir cevap verdiğini açıkladı. Ya da daha doğrusu, No Face'in neyi temsil ettiği.

Miyazaki, "Çevremizde No Face gibi birçok insan var..." dedi. "Başkalarına yapışmak isteyen ancak kendine dair bir duygusu olmayan bir tip. Her yerdedirler."

Eğer Spirited Away'i araştırırsanız, en sık karşılaşacağınız sorulardan biri "No Face kimdir?" olacaktır. Teoriler arasında - ki No Face'in Spirit World'de kaybolmuş kimliğe sahip başka bir insan veya Japonya'daki çocuk köleliğinin dehşetini temsil ettiği teorileri bulunmaktadır - ancak Miyazaki tarafından doğrulanan cevap, bunun kadar basit ve karmaşık.

No Face, etrafındakilerin kişiliklerini yansıtan ve emen bir boş bir levhadır. Bu nedenle hamamda, etrafındakileri yemesine yol açan doyumsuz bir canavara dönüşür. Hamam, bir ekstra sikke için birbirini ezmekten çekinmeyecek aç gözlü, sümüksü insanlarla doludur, bu yüzden No Face, tam olarak istedikleri haline gelir. Chihiro, hamamın onu hasta ettiğini ve çıkarıldığında, eski sakin, mütevazı ruh haline geri döner.

Başka bir deyişle, bu toplumla ilgili bir şey, dostum.

Ancak Miyazaki'nin gerçek dünyada zayıf iradeli veya omurgasız olarak görülebilecek bir tür insanın tasviri umut ışığı taşır. Filmde daha sonra No Face, Yubaba'nın hamamının hasta decadence'ından çok daha besleyici bir ortamda kendini rehabilite etme şansı buluyor. O, örgü örmeyi seven, çay içmeyi seven tatlı bir ruha dönüşür ve insanları yeme düşüncesi yoktur - Miyazaki'nin kapitalizmin zehirli baskılarından arınmış, daha basit bir yaşam vizyonu. Bir şekilde, No Face hepimizdir ve Miyazaki bize, geri çekilip çayın tadını çıkarabileceğimizi ve toplumun zehirli baskılarından kurtulabileceğimizi söylüyor.