Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yer alan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz, milletimizin bağımsızlığına, birliğine ve demokrasisine yönelen hain darbe girişimine karşı tarihe altın harflerle yazılan bir direnişin adıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde milletimiz, FETÖ'nün alçakça planını canı pahasına bertaraf ederek dünyaya örnek olacak bir demokrasi destanı ortaya koymuştur. Milletimizin o gece ortaya koyduğu kararlılık, birlik ve beraberlik ruhu, ülkemizin geleceğine ışık tutmaya devam etmektedir. Her şartta ve her durumda milli iradeye sahip çıkma azmi, bu toprakların en büyük teminatıdır. Bu anlamlı günde, vatanımız uğruna şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Demokrasiye sahip çıkan aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun."

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan "15 Temmuz" mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiye olan sarsılmaz inancı ve özgürlüğe bağlılığının tüm dünyaya ilan edildiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin iradesine ve demokrasimize kasteden hain darbe girişimi; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, halkımızın cesareti ve güvenlik güçlerimizin kararlı direnişiyle bertaraf edildi. O karanlık gecede, mermilere, tanklara ve bombalara göğsünü siper eden aziz milletimiz ile kahraman güvenlik güçlerimiz; Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne, bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıktı. 15 Temmuz gecesi sadece bir darbe girişimi engellenmedi, aynı zamanda milletimizin demokrasiye olan sarsılmaz inancı ve özgürlüğe bağlılığı tüm dünyaya ilan edildi. Cumhuriyetimizle yaşıt Türkiye Futbol Federasyonu'muz, 15 Temmuz'da olduğu gibi, daima milletimizin yanında, devletimizin emrinde ve demokrasimizin kararlı savunucusu olmaya devam edecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle ülkemizin bağımsızlığını, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan hain darbe girişiminin dokuzuncu yıl dönümünde, o gece şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Spor kulüplerinden, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize şükranlarımızı sunar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifalar dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Kamu bürokrasisinin kritik noktalarına ve kahraman Türk ordusunun komuta kademelerine sızan FETÖ tarafından ortaya konan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yılı. Ülkemizin varlığına kasteden bu hain girişim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, devletimiz ve milletimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla aşıldı, yüce Türk milleti, ülkesinin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini herkese gösterdi. Türk milletinin karşısına çıkmayı göze alamayan FETÖ gölgesindeki hainler, 3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe'mizin dik duruşuyla nasıl yerle yeksan olduysa; 15 Temmuz'da da devletimiz ve milletimizin vatanperver duruşuyla darmadağın oldular. Bu millet, tarihte olduğu gibi bugün ve yarınlarda da, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla Atamızın emaneti olan bu kıymetli vatanın birlik ve beraberliğine ihanet edenlerle mücadeleden bir adım geri durmayacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatanımız için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize rahmet, milletimize baş sağlığı diliyor; gazilerimizi saygıyla anıyoruz."

Galatasaray Kulübünün internet sitesinden yayımlanan mesajda ise, "Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini hedef alan hain darbe girişiminin 9. yılında demokrasi şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Spor federasyonlarından, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Türkiye Voleybol Federasyonunun sosyal medya hesapları ve sitesinden paylaşılan mesajda, "15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık gösteren halkımız, demokrasiye kast eden hain bir saldırıyı önlemiştir. Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle; ülkemizin geleceği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun internet sitesinden yayınlanan mesajda, "15 Temmuz 2016’da milletimizin birlik ve beraberliğine yönelik gerçekleştirilen hain darbe girişimini bir kez daha kınıyoruz. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, ülkemiz uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ise saygı ve şükranla anıyor; sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Hokey Federasyonu ise anma mesajında "15 Temmuz, milletimizin vatanına sahip çıktığı, tarihimizin en karanlık gecesinin en aydınlık sabaha döndüğü günlerden biridir. Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." paylaşımında bulundu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle yayınladığı mesajında, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 gecesi, ülkemizin demokrasisine, milli iradesine ve bağımsızlığına yönelik gerçekleştirilen hain darbe girişimi, aziz milletimizin eşsiz cesareti, kararlı duruşu ve sarsılmaz inancıyla bertaraf edilmiştir. O gece gösterilen direniş, sadece bir darbe girişiminin püskürtülmesi değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin, vatan sevgimizin ve millet iradesinin hiçbir güç karşısında boyun eğmeyeceğinin güçlü bir ilanıdır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle vatan uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."

Türkiye Okçuluk Federasyonu da internet sitesinden "Karanlığa ışık olan milletin zaferi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz." mesajını paylaştı.

Türkiye Tenis Federasyonu ise sosyal medya hesabından, "15 Temmuz, milletimizin inancı, kararlılığı ve sarsılmaz birlik ruhuyla kazandığı bir demokrasi zaferidir. Bu vesile ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha, vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Judo Federasyonu da anma mesajında "Türkiye Judo Federasyonu olarak, 15 Temmuz gecesi, demokrasimize, bağımsızlığımıza ve milletimizin hür iradesine kast eden hain darbe girişimine karşı durarak vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Diğer spor federasyonları da yayınladıkları mesajlar ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü andı.