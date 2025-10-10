İSTANBUL (AA) - İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 yılın ardından dün ateşkes anlaşması imzalanırken spor dünyası da ilk günden bu yana zulme sessiz kalmadı.

Spor kulüpleri, dünyaca ünlü sporcular ve taraftar grupları, Gazze'de yaptıklarıyla tarihteki soykırım listesine bir yenisini ekleyen İsrail'e tepkilerini ortaya koydu. Avrupa'da ise özellikle İskoçya'nın köklü kulüplerinden Celtic taraftarı olmak üzere son zamanlarda da İspanyol kulüplerinin tepkisi dikkati çekti.

Bazı sporcuların kulüplerinden ayrılmasına ve taraftar gruplarının ceza almasına sebep olsa da Filistin'e verilen destek hiç eksilmedi.

İspanyollar, İsrail'e tepki konusunda başı çekti

İspanya'nın Barcelona Kulübü, İsrail takımı Hapoel Bank Yahav Jerusalem'in 15 Ekim'de Baxi Manresa ile oynayacağı Avrupa Kupası (EuroCup) maçı öncesi tesislerini kullanma ve antrenman yapma talebini reddetti.

İspanya'da İsrail takımlarına karşı benzer bir tepki de Kanarya Adaları'nda oldu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 14 Ekim'de Kanarya Adaları'ndaki Tenerife kentinde oynanacak Laguna Tenerife-Bnei Herzliya maçının ertelenmesi talep edildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı alınan kararlara benzer olarak Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail'in de tüm uluslararası spor müsabakalarından men edilmesini talep etmişti.

İsrail takımlarına karşı maç oynamama kararı alan İspanya'daki ilk kulüp olan Bask bölgesinin kadın basketbol takımı Bizkaia Gernika'nın kulüp başkanı Gerardo Candina da 'Gazze'deki vahşi soykırıma tamamen karşıyız. Bence herkesin bunu kabul etmesi gerekiyor. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz.' diyerek, Eurocup kadınlar grup maçlarında İsrail'in Elitzur Ramla takımına karşı her iki maça da çıkmayacaklarını duyurmuştu.

İspanya'da Eğitim, Spor Bakanlığına bağlı Spor Yüksek Konseyi (CSD), Uluslararası Bisiklet Birliğini (UCI) La Vuelta bisiklet yarışmalarına İsrail takımının katılmasını sağlayarak 'Gazze'deki soykırımı aklamakla' suçladı.

İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesinde geçen eylül ayındaki uluslararası satranç turnuvasına katılmamaları için çağrılar alan İsrailli 7 satranç oyuncusunun turnuvadan çekilme kararı aldıkları bildirildi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) geçen hafta oynanan Bask bölgesi takımlarının maçlarında Filistin'e destek gösterileri öne çıktı. İsrail'in Gazze'deki soykırımı, Osasuna-Getafe, Athletic Bilbao-Mallorca ve Alaves-Elche maçlarında protesto edildi. Bask bölgesinin kulüpleri Osasuna, Athletic Bilbao ve Alaves'in taraftarları, tribünleri Filistin bayrakları ve İsrail'i protesto eden pankartlarla doldurdu.

Norveç, İsrail maçlarının gelirini Gazze'ye bağışlıyor

Norveç futbol takımı Bodo Glimt, İsrail takımını konuk ettikleri maçtan elde edilen geliri Gazze'ye bağışladı.

Norveç Futbol Federasyonu (NFF), 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın İsrail ile oynanacak karşılaşmanın gelirlerinin Gazze'de insani yardım sağlayan Sınır Tanımayan Doktorlar'a (MSF) bağışlanacağını açıkladı.

NFF, yarın başkent Oslo'daki Ullevaal Stadı'nda İsrail ile oynayacakları maçın gelirlerinin saldırı altındaki Gazze'de acil yardım çalışmalarında kullanılması için MSF ile iş birliği yapacağını duyurdu. Bu iş birliğinin açıklanmasının ardından Norveç'in önde gelen yatırım şirketlerinden birinin NFF'nin katkısına ek olarak 3 milyon kron (305 bin dolar) bağışta bulunduğu kaydedildi.

Diğer ülkeler

Filistin Futbol Federasyonu, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırıları durdurana kadar İsrailli spor takımlarının ve oyuncularının uluslararası müsabakalara katılımının askıya alınması çağrısında bulunmuştu. Ama, ateşkes anlaşmasına kadar İsrail, men cezası almadı.

İskoçya ekibi Celtic'in taraftar grubunun başlattığı 'İsrail'e Kırmızı Kart Göster' çağrısına dünya genelinde birçok ülkeden kulüpler destek verdi. Dünya genelinde birçok ülkede Filistin'e destek için protesto gösterileri düzenlemesi için çalışma yaptığını duyuran Celtic'in 'Yeşil Tugay' (Green Brigade) taraftar grubu, İskoçya ile birlikte İspanya'dan Şili'ye, Türkiye'den İtalya'ya Endonezya'dan Belçika'ya birçok ülkede yapılan maçlarda tribünlerden farklı dil, ırk ve dine mensup taraftarı bir araya getirerek 'İsrail'e Kırmızı Kart Göster' (Show Israel The Red Card) pankartları açılmasını sağladı.

Amsterdam Belediye Meclisi, DENK Partisi Meclis Üyesi Sheher Han'ın önerisiyle 'işgal veya ırkçılığa katkıda bulunan' ülkelerden gelen spor kulüplerini şehirde istenmediğini belirten tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti.

Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımı, geçen ağustos ayında İsrailli futbolcu Shon Weissman'ı transfer etme kararından vazgeçtiğini duyurdu.

İtalyan taraftarlar, geçen eylül ayındaki 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında sahaya sırtlarını dönerek İsrail ulusal marşını protesto etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı önünde geçen hafta toplanan grup, 'İsrail'i FIFA'dan atın', 'Filistin'e adalet', 'İsrail'i boykot edin', 'Yaşasın özgür Filistin' sloganları atarak Filistin bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Protestocular, İngiltere Futbol Federasyonu'na, İsrail'in UEFA ve FIFA tarafından men edilmesine destek vermesi çağrısında bulundu.

İsrail'in 'Israel-Premier Tech' bisiklet takımı, İtalya'da düzenlenen Giro dell'Emilia bisiklet yarışından çıkarıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan ekibi PAOK ile geçen ay İsrail takımı Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak maç öncesinde ev sahibi taraftarlar İsrail'i protesto etti.

Dünyaca ünlü yıldızlar Filistin için sessiz kalmadı

Lewis Hamilton, Eric Cantona, Muhammed Salah gibi spor dünyasının önde gelen isimleri sık sık paylaşımlarıyla İsrail'e tepki gösterirken, politikacıları saldırıları durdurmaya çağırdı.

Galatasaray'ın geçen sezon sonunda yollarını ayırdığı 38 yaşındaki Belçikalı futbolcu Dries Mertens ise geçen temmuz ayında 'Gazze, İsrail tarafından açlığa mahkum ediliyor.' uyarısında bulundu.

Lewis Hamilton'dan Gazze'deki çocuk ölümlerine 'Artık sessiz kalamayız' uyarısı

Formula 1'de 7 şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, İsrail'in bu ayki son saldırıları nedeniyle yaşanan çocuk ölümlerinin ardından 'Artık sessiz kalamayız' uyarısında bulundu.

Hamilton, Belçika'da gerçekleştirilen 13. etap öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de temmuz ayının ilk haftasında 100'den fazla çocuğun İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiğini ve ay başından beri çocuk ölümlerinin devam ettiğini belirten UNICEF'in acil ateşkes çağrısında da bulunduğu paylaşımını alıntılayarak altına 'Artık sessiz kalamayız.' notunu düştü.

İsrail'in saldırıları ile birlikte Gazze Şeridi'ndeki abluka nedeniyle başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle de ölümler artıyor.

Eric Cantona'dan Filistin'e destek forması

Eski Fransız futbolcu ve aktör Eric Cantona, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan bir takıma destek olmak amacıyla başlatılan kampanyaya destek oldu.

Eric Cantona, geçen hafta yaptığı paylaşımda, İsrail işgali altındaki Beytüllahim'de bulunan Aida mülteci kampının takımı 'Lajee Celtic Club' formasını giyerek paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda, yardım kampanyasının İskoçya'daki Celtic taraftar grupları tarafından başlatıldığını belirten Cantona, forma satışında elde edilecek gelirlerin Filistinli mültecilere bağışlanacağını belirtti.

Salah'tan UEFA'nın 'Filistinli Pele'ye veda paylaşımına tepki

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Filistin futbolunun efsane isimlerinden, 'Filistinli Pele' lakaplı eski milli Süleyman Al-Obaid için UEFA tarafından yapılan veda paylaşımına tepki olarak, 'Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?' paylaşımında bulundu.

UEFA tarafından geçen ağustos ayında yapılan 'Filistinli Pele Süleyman Al-Obaid'e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek.' şeklindeki paylaşıma Salah, Al-Obaid'nin İsrail saldırılarında öldürüldüğünün belirtilmemiş olması dolayısıyla, 'Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?' şeklinde cevap verdi.

Filistin'in eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, geçen ağustos ayında İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırısında hayatını kaybetti.

Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 'Eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, Gazze Şeridi'nde insani yardım beklerken işgal güçlerinin saldırısı sırasında şehit oldu.' ifadeleri kullanılmıştı.

Gazze doğumlu, evli ve 5 çocuğu bulunan 41 yaşındaki Al-Obaid, Filistin futbolu tarihinin en parlak yıldızlarından biri olarak gösteriliyordu. Filistin Milli Takımı formasıyla 24 resmi maça çıkan eski futbolcu, 2 gol attı.

Filistin'de spora da soykırım ve kıtlık darbesi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılara ek olarak kıtlıkla da mücadele eden Gazze Şeridi'nde, 2 yıllık süreçte çoğunluğu futbolcu 800'den fazla sporcu öldürüldü, 288 spor tesisi yıkıldı.

İsrail saldırılarında Filistin'in yetişmiş sporcu kadrosundan önemli isimler yaşamını yitirdi, tesisler büyük hasarlar aldı ve spor altyapısı yerle bir edildi. Filistin Futbol Federasyonu (PFA) verilerine göre, Gazze'de 2 yılda İsrail saldırılarında öldürüldüğü doğrulanan 800'den fazla sporcu arasında en az 420 futbolcu bulunuyor.

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden sporcular dışında abluka altında tuttuğu bölgelerde de sporcular saldırılara ek olarak yetersiz beslenme ve kıtlıkla mücadele ediyor. Gazze halkı yetersiz beslenme ve kıtlık nedeniyle spordan da uzaklaştı.

İsrail, Gazze ve Batı Şeria'daki 288 spor tesisini bombaladı. İsrail güçleri, stadyumlar, spor salonları ve kulüpler dahil 288 spor tesisini kısmen veya tamamen yok etti. Bu tesisler arasında İsrail hava saldırılarının hedefi olan PFA genel merkezi de yer alıyor. İsrail'in 2 yıldır sürdürdüğü saldırılarda yıkılan 288 spor tesisinin yarısı Filistinlilere futbol branşında hizmet ediyordu.

Yıkılan futbol tesislerinin 268'i Gazze'de, 20'si ise Batı Şeria'da bulunuyordu.

İsrail saldırıları sonucu Gazze'deki spor tesislerinin yüzde 90'ı tahrip edilirken futbol sahaları 'mezarlık' olarak kullanılmaya başlandı.

Bölgedeki birçok stadyum, İsrail hava ve topçu saldırıları sonucu yıkılan yapılar arasındaydı ve bazı futbol sahaları, bazı mezarlıkların aşırı kalabalık olması veya erişilememesi nedeniyle geçici mezarlık olarak kullanıldı.

İsrail birliklerinin Ocak 2024'te Yarmouk Stadyumu'nu Filistinli tutuklular için geçici hapishane olarak kullandığına dair bir video da ortaya çıktı.

Türk sporuna yön veren federasyon başkanları, İsrail'in tüm sportif müsabakalardan men edilmesi için çağrıda bulunurken birçok milli sporcu da İsrail soykırımına tepki gösterdi.

