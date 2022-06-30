16'ncı Para Atletizm Tunus Prix'sinde milliler 9 madalya kazandı

ANKARA - Tunus’ta 23-29 Haziran tarihlerinde düzenlenen 16'ncı Para Atletizm Grand Prix’si sona erdi. World Para Atletics serisinin 5'inci ayağı ayrıca para atletizm branşında en eski ve köklü organizasyonlarından biri olan Grand Prix'e 27 ülkeden 450 sporcu katıldı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Para Atletizm Milli Takımı turnuvayı 4 altın, 4 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplamda 9 madalya kazandı.



ABDULLAH ILGAZ REKOR KIRDI



Yüksek atlama kategorisinde Abdullah Ilgaz 1.93’lük derecesi ile Türkiye rekoru kırdı ve yarışmayı 1'inci sırada tamamlayarak altın madalya kazandı. Gökhan Akın ise kendi en iyi derecesini egale ederek 3'üncü oldu ve bronz madalya elde etti.



MUHAMMET KHALVANDİ'DEN ALTIN MADALYA



Muhammet Khalvandi 51.33 metre cirit atarak dünya rekorunun 9 santimetre gerisinde kaldı. En yakın rakibine 7 metre 27 santimetre fark atan Khalvandi altın madalya kazandı. Dünya sıralamasında yılın en üst basamağına çıktı.



Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet ile birlikte yarıştığı 400 metre kategorisinde 1.01.13’lük derecesi ile birinci olurken; Zeynep Acet 1.08.20’lik derecesi ile ikinci olarak gümüş madalya kazandı.



MUHSİN KAEDİ GÜMÜŞTE KALDI



Erkekler cirit atmada Muhsin Kaedi 31.64 metrelik derecesi ile sıralamada ikinci olarak gümüş madalya kazandı. 100 metre kadınlar kategorisinde Zübeyde Süpürgeci altın madalya alırken; Zeynep Acet yarışmayı 2'nci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.



Son gün yapılan cirit atma yarışmasında umut vadeden genç sporcumuz Gürkan Uncuoğlu kendi en iyi derecesini yaparak 2'nci oldu.



TBESF Başkanı Muaz Ergezen sporcuları kutladı. Ergezen, "Tunus’ta büyük bir başarıya imza atan Para Atletizm Takımımızı kutluyorum. Birbirinden zor ve meşakkatli kategorilerde alınan bu başarılar tesadüf değil. Arkasında durmadan çalışmanın ve gayretin izleri var. Biz tam spor ülkesiniz, her branşta, her yarışmada ödüllerin en büyük adayı biziz. Sıkı çalışarak kazanılan bu başarı için bütün kafilemizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.