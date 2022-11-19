2022 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± heyecanÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor

22'ncisi dÃ¼zenlenecek olan DÃ¼nya KupasÄ±, ev sahibi Katar ile Ekvador arasÄ±nda oynanacak olan aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±yla baÅŸlayacak. Al Khor ÅŸehrindeki 60 bin Al Bayt Stadyumu'nda TSÄ° 19.00'daki karÅŸÄ±laÅŸmada Ä°talyan hakem Daniele Orsato dÃ¼dÃ¼k Ã§alacak. 32 takÄ±mÄ±n 4'erli 8 grupta yer aldÄ±ÄŸÄ± organizasyonda gruplarÄ±nÄ± ilk 2 sÄ±rada tamamlayan takÄ±mlar son 16 turuna yÃ¼kselecek.Â

A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarÄ±nÄ±n ilk 2 sÄ±rasÄ±nda yer alan takÄ±mlar, Ã§apraz eÅŸleÅŸme usulÃ¼ne gÃ¶re birbirlerinin rakibi olacak. 9-10 AralÄ±k'ta yapÄ±lacak Ã§eyrek final karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±ndan galibiyetle ayrÄ±lan taraflar, yarÄ± finale Ã§Ä±kacak. 13-14 AralÄ±k'ta oynanacak yarÄ± final karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda rakiplerine Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kuran takÄ±mlar ise finalde mÃ¼cadele etmeye hak kazanacak. YarÄ± finalin kaybedenleri 17 AralÄ±k'ta Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k maÃ§Ä±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. 2022 FIFA DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ±n ÅŸampiyonluk maÃ§Ä± ise 18 AralÄ±k'ta oynanacak.

Tarihte ilk defa kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda dÃ¼zenlenecek olan DÃ¼nya KupasÄ±'ndaki gruplar ÅŸu ÅŸekilde;

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: Ä°ngiltere, Ä°ran, ABD, Galler

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus

E Grubu: Ä°spanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

F Grubu: BelÃ§ika, Kanada, Fas, HÄ±rvatistan

G Grubu: Brezilya, SÄ±rbistan, Ä°sviÃ§re, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, GÃ¼ney Kore

EN Ã‡OK KAZANAN BREZÄ°LYA

Bu yÄ±l 22'ncisi gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ± en Ã§ok kazanma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶steren Ã¼lke Brezilya. SambacÄ±lar, 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002 yÄ±llarÄ±nda olmak Ã¼zere tam 5 kez bu kupayÄ± mÃ¼zesine gÃ¶tÃ¼rmeyi baÅŸardÄ±. Brezilya'yÄ± 4 kez kazanan Almanya ile Ä°talya takip ederken; Arjantin 2, Uruguay 2, Fransa 2, Ä°ngiltere ve Ä°spanya da 1'er kez dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ oldu.Â

ÅžAMPÄ°YON ÃœLKE 40 MÄ°LYON DOLARIN SAHÄ°BÄ° OLACAK

FIFA, turnuva baÅŸlamadan Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama ile DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ± kazanan Ã¼lkenin ne kadar gelir elde edeceÄŸini de duyurdu. Buna gÃ¶re, ÅŸampiyon olan Ã¼lke 40 milyon Dolar kazanacak. Organizasyonu 2'nci sÄ±rada bitiren Ã¼lke 30 milyon, 3'Ã¼ncÃ¼ olan Ã¼lke 27 milyon, 4'Ã¼ncÃ¼ olan Ã¼lke ise 25 milyon DolarÄ± kasasÄ±na koyacak. Toplam 440 milyon Dolar Ã¶dÃ¼lÃ¼n daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± DÃ¼nya KupasÄ±, 400 milyon Dolar Ã¶dÃ¼lÃ¼n daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2018 DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ± da bu anlamda geride bÄ±rakmÄ±ÅŸ olacak.Â

TÃœRKÄ°YE'DEN 19 OYUNCU

SÃ¼per Lig'de forma giyen 19 oyuncu 2022 DÃ¼nya KupasÄ±'nda Ã¼lkelerini temsil edecek. Galatasaray 5 oyuncusunu DÃ¼nya KupasÄ±'na gÃ¶ndererek bu alanda ilk sÄ±rada yer alÄ±rken; sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibi, 4 futbolcusu DÃ¼nya KupasÄ±'na katÄ±lacak olan BeÅŸiktaÅŸ izledi. SÃ¼per Lig'de forma giyen ve DÃ¼nya KupasÄ±'na katÄ±lacak olan oyuncular ÅŸu ÅŸekilde;

Uruguay: Fernando Muslera, Lucas Torreira (Galatasaray), Maxi Gomez (Trabzonspor)

Hollanda: Wout Weghorst (BeÅŸiktaÅŸ)

Ä°sviÃ§re: Haris Seferovic (Galatasaray)

Kamerun: Georges-Kevin Nkoudou (BeÅŸiktaÅŸ)

Fas: Romain Saiss (BeÅŸiktaÅŸ)

BelÃ§ika: Dries Mertens (Galatasaray), Michy Batshuayi (FenerbahÃ§e)

ABD: Haji Wright (Antalyaspor)

Senegal: Famara Diedhiou (Alanyaspor)

Kosta Rika: Francisco Calvo (Konyaspor)

Kanada: Atiba Hutchinson (BeÅŸiktaÅŸ), Samuel Adekugbe (Hatayspor)

Danimarka: Jens Stryger Larsen (Trabzonspor), Victor Nelsson (Galatasaray)

Ä°ran: Majid Hosseini, Ali Karimi (Kayserispor)

Ekvador: Enner Valencia (FenerbahÃ§e)

KARÅžILAÅžMALAR 8 STADYUMDA OYNANACAK

2022 DÃ¼nya KupasÄ±'ndaki karÅŸÄ±laÅŸmalara 8 stadyum ev sahipliÄŸi yapacak. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± 60 bin kapasiteli Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak. Final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na ise 80 bin kiÅŸilik Lusail Stadyumu ev sahipliÄŸi yapacak. Katar'daki DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ±n oynanacaÄŸÄ± diÄŸer 6 stat ve kapasiteleri ÅŸu ÅŸekilde;

Ahmad Bin Ali Stadyumu: 40 bin kapasite

Al Janoub Stadyumu: 40 bin kapasite

Al Thumama Stadyumu: 40 bin kapasite

Education City Stadyumu: 40 bin kapasite

Khalifa International Stadyumu: 40 bin kapasite

Stadyum 974: 40 bin kapasite

Ä°KÄ° KARDEÅž FARKLI TAKIMLARDA

2022 DÃ¼nya KupasÄ±'nda iki kardeÅŸ farklÄ± Ã¼lkelerde boy gÃ¶sterecek. Ä°spanya LaLiga ekiplerinden Atletic Bilbao formasÄ± giyen Williams kardeÅŸler, farklÄ± Ã¼lkeler adÄ±na forma giyecek. Daha Ã¶nce 1 kez Ä°spanya formasÄ± giyen Inaki Williams, daha sonra milli takÄ±m tercihini Gana'dan yana kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Inaki'nin 20 yaÅŸÄ±ndaki kardeÅŸi Nico Williams ise Ä°spanya Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Luis Enrique tarafÄ±ndan 26 kiÅŸilik aday kadroya dahil edilmiÅŸti. Abi Inaki Williams, Gana'yÄ± seÃ§me sebebini ise, "90 yaÅŸÄ±ndaki dedem, fazla Ã¶mrÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve beni Gana milli formasÄ±yla gÃ¶rmek istediÄŸini sÃ¶yledi. Bana bu sÃ¶zleri sÃ¶ylediÄŸinde, artÄ±k daha fazla dÃ¼ÅŸÃ¼nmeme gerek yoktu. Ä°nsanlarÄ±n ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ne veya sÃ¶ylediÄŸine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n, kalbimle aldÄ±ÄŸÄ±m bir karar" sÃ¶zleriyle aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°LK KEZ KADIN HAKEMLER DÃœDÃœK Ã‡ALACAK

Katar'Ä±n ev sahipliÄŸi yapacaÄŸÄ± 2022 DÃ¼nya KupasÄ±, bir ilke daha imza atacak. Ä°lk defa bir DÃ¼nya KupasÄ±'nda kadÄ±n hakemler dÃ¼dÃ¼k Ã§alacak. FIFA'nÄ±n belirlediÄŸi hakemler listesinde yer alan FransÄ±z Stephanie Frappart, RuandalÄ± Salima Mukansanga ve Japon Yamashita Yoshimi, gÃ¶rev verilmesi halinde DÃ¼nya KupasÄ±'nda maÃ§ yÃ¶netme ÅŸansÄ±na sahip olacaklar.Â

EN YAÅžLI TAKIM Ä°RAN

TakÄ±mlarÄ±n FIFA'ya verdiÄŸi 26 kiÅŸilik aday kadrolar gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda 2022 DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ±n en yaÅŸlÄ± ve en genÃ§ milli takÄ±mlarÄ± da belli oldu. Ä°ran 29.0 yaÅŸ ortalamasÄ± ile en yaÅŸlÄ± kadro olarak dikkat Ã§ekerken; Meksika 28.5 ortalama ile bu alanda 2'nci sÄ±rada yer alÄ±yor.Â

Turnuva'nÄ±n en genÃ§ takÄ±mÄ± ise 24.7 yaÅŸ ortalamasÄ± ile Gana. Bu alanda Gana'yÄ± 25.2 ortalama ile ABD takip ediyor.

ADAY KADROLARDAKÄ° EN GENÃ‡ OYUNCU MOUKOKO

TakÄ±mlarÄ±n aday kadrolarÄ± baz alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda 2022 DÃ¼nya KupasÄ±'nda yer alacak olan en genÃ§ oyuncu Almanya Milli TakÄ±mÄ±'nda yer alan 18 yaÅŸ ile Youssoufa Moukoko. Bu alanda Alman oyuncuyu 18 yaÅŸ 66 gÃ¼n ile AvustralyalÄ± Garang Kuol ve 18 yaÅŸ 107 gÃ¼n ile Ä°spanyol Gavi izliyor.Â

Turnuvada yer alacak en yaÅŸlÄ± oyuncu ise Meksika'nÄ±n kalecisi Alfredo Talavera oldu. 40 yaÅŸ 2 ay 2 gÃ¼n ile ilk sÄ±rada yer alan Talavela'nÄ±n ardÄ±ndan 39 yaÅŸ 9 ay 12 gÃ¼n ile BeÅŸiktaÅŸ formasÄ± giyen Atiba Hutchinson ve 39 yaÅŸ 8 ay 25 gÃ¼n ile Portekiz'in savunma oyuncusu Pepe geliyor.

* OyuncularÄ±n yaÅŸlarÄ± hesaplanÄ±rken turnuvanÄ±n baÅŸlangÄ±Ã§ tarihi olan 20 KasÄ±m dikkate alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.Â

STADYUMLARDA ALKOL SATIÅžI YASAKLANDI

Ã–te yandan FIFA, ev sahibi Ã¼lke Katar ile yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucunda turnuvanÄ±n baÅŸlamasÄ±na kÄ±sa bir sÃ¼re kala stadyumlarda alkol satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. FIFA aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Ev sahibi Ã¼lke yetkilileri ve FIFA, stadyumlarÄ±n ve Ã§evresindeki alanlarÄ±n tÃ¼m taraftarlar iÃ§in eÄŸlenceli, saygÄ±lÄ± ve keyifli bir deneyim sunmasÄ±nÄ± saÄŸlamaya devam edecek" ifadelerine yer verdi. Taraftarlar, DÃ¼nya KupasÄ± boyunca eÄŸlence ve canlÄ± mÃ¼zik alanlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± FIFA Taraftar Festival alanÄ±nda ise alkol tÃ¼ketebilecekler.