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2022 TOSFED Gala Gecesi İstanbul'da yapıldı

Otomobil sporlarında 2022 sezonu ödülleri, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Gala Gecesi'nde sahipleriyle buluştu. 

09 Ocak 2023 Pazartesi 10:15
2022 TOSFED Gala Gecesi İstanbul'da yapıldı

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre ralli, pist, off-road, karting, drift, tırmanma, rallikros ve klasik otomobil branşlarındaki Türkiye şampiyonaları ile TOSFED baja, karting ve ralli kupalarında dereceye giren sporcu ve takımların ödülleri, Zorlu PSM'de gerçekleştirilen törenle verildi.
Törene spor, iş ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı. Ayrıca organizatör kulüplere, sponsor firmalara, il temsilcileri ve il gözetmen kurulları ile yurt dışında seri takip ederek şampiyonluk kazanan sporculara plaketleri takdim edildi.
TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, gecenin açılışında yaptığı konuşmada, 2022 sezonunda 105 yarış düzenlediklerini belirterek, "2023 sezonu için yaptığımız titiz çalışmanın ardından kurallarımızı ve yarışma takvimimizi önümüzdeki hafta yayımlayacağız. Seneye baja ve rallikros branşlarının Türkiye Şampiyonası statüsünde koşulacağını, ayrıca TOSFED Ralli Kupası'nın geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan Erkan Bodur ağabeyimizin adıyla düzenleneceğini ve 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak adına yepyeni bir rallinin takvimde yer alacağını duyurmak isterim." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
2022 TOSFED Gala
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