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2023 Türkiye Ralli Şampiyonası kapsamındaki Rally Bodrum yarışı tamamlandı

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Rally Bodrum yarışını, GP Garage My Team'den Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ekibi kazandı.

16 Nisan 2023 Pazar 22:29
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2023 Türkiye Ralli Şampiyonası kapsamındaki Rally Bodrum yarışı tamamlandı
Muğla

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilen şampiyonada pilotlar, yeşille mavinin iç içe geçtiği Mumcular, Mazı, Etrim, Kissebükü etaplarında mücadele etti.

Teknik sorun yaşayan bazı yarış araçları, çekici yardımıyla bölgeden alındı.

Çok sayıda yarış sever de şampiyonayı çocuklarıyla birlikte belirlenen güvenli alanlardan ilgiyle takip etti.

İki gün süren Rally Bodrum yarışlarının genel klasman birinciliğini GP Garage My Team'den Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ekibi elde ederken, BC Vision Motorsport'tan Burak Çukurova-Burak Akçay ekibi ikinci, Castrol Ford Team Türkiye'den Kağan Karamanoğlu-Oytun Albayrak ekibi ise üçüncü sırayı aldı.

Pilotlara Be Premium Hotel önünde düzenlenen törenle ödülleri verildi.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, gazetecilere, çok güzel bir organizasyona imza attıklarını belirterek, "Destek verenlere çok teşekkür ediyorum. Seyircilerimizin de çok büyük ilgisi vardı. İlginin arttığını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Şampiyonaya 69 kayıt yaptırıldı. Bu çok iyi bir rakam." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
2023TürkiyeRalliŞampiyonasıRallyBodrumÜmitCanÖzdemirBatuhanMemişyazıcı
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