300 Milli sporcuya Uğur Okullarından yüzde 100 burs

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın; gençlerin hem sporda hem de akademik olarak kendini geliştirmesi amacıyla başlattığı ‘ortaöğretim sporcu bursu’ çalışmasına Uğur Okulları da destek verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel tarafından imzalanan mutabakatla 300 Milli sporcu 5 yıl boyunca Uğur Okullarında yüzde 100 burslu eğitim alacak. Konuyla ilgili konuşan Yücel, “Yarım asrı aşkın deneyim ve vizyon ile Türkiye’nin 51 ilinde 112 okulda eğitim öğretime devam eden okulumuz, çeşitli spor dallarında dereceler elde eden Milli sporcuları akademik olarak da destekleyecek olmanın gururunu yaşıyor” dedi.



ÖĞRENCİLER TÜRKİYE’NİN GURURU OLACAK

Ortaöğretim sporcu bursundan faydalanacak 300 Milli sporcunun, yakın olduğu bölgedeki Uğur Okullarında 5 yıl boyunca yüzde 100 burslu eğitim alma şansı elde edeceğini belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, “Öğrenciler ortaokul ve lise döneminde eğitim mi yoksa spor mu ikileminde kalabiliyor. Hedefimiz tüm öğrencilerimizi her anlamda başarıya teşvik etmek. Okullarımızda öğrencilerimizin akademik başarı seviyesini geliştirirken sporcu alt yapısının oluşturulmasına da önem veriyoruz. Üniversiteye hazırlıkta öncü bir kurum olarak sporda yetenekli öğrencilerimizin, bir yandan madalyalar kazandıklarını görmek bir yandan da onları Türkiye’nin önde gelen üniversitelerine yetiştirmek hepimiz için gurur kaynağı olacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığının spora ve sporcuya destek çabaları doğrultusunda uygulamaya geçirdiği bu protokolü hem sporcularımızı hem de Türkiye’yi yurt dışında daha iyi tanıtacak bir proje olarak görüyorum” dedi.



YETENEKLER KAYBOLMAYACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise ortaöğretim sporcu bursu imza töreninde yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl 'Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek' temalı bir mutabakat adımı attıklarını hatırlattı. Hedeflerinin bütün eğitim basamaklarında sporcu bursu uygulamasının hayata geçirilmesi ve zincirin bütün halkalarının tamamlanması olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu imzalanan protokolle, “Sporcu bursunun kapsamını geliştiriyor ve bu uygulamaya ortaokul ve liseleri de dahil ediyoruz. Ortaokul ve lise dönemi profesyonel sporcuların sportif kariyeri bırakmamaları anlamında son derece kritik. İmzaladığımız mutabakatla burslu kontenjanları Türk sporunun, sporcularımızın, gençlerimizin hizmetine dahil etmiş oluyoruz. Yetenekler kaybolmayacak. Sporcular mutsuz olmayacak. Bütün eğitim basamaklarında, sporcularımızın çift kariyer yapmalarının önünde hiçbir engel kalmamış oluyor'' dedi.