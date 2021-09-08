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8 dünya şampiyonu ilk kez aynı ringde

18 Haziran’da ilkini gerçekleştirdiği Loca Fight Club’da 7 ayrı dünya kick boks şampiyonunu aynı ringe çıkaran organizatör Kürşat Şahin, Türkiye’de bir ilke daha imza atıyor. 12 Eylül’de gerçekleşecek ikinci Loca Fight Club organizasyonunda bu kez 8 dünya şampiyonu ringe çıkacak. 8 ayrı dünya şampiyonluk maçının gerçekleşeceği Loca Fight Club, TV8 ve TV8.5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
08 Eylül 2021 Çarşamba 16:11
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8 dünya şampiyonu ilk kez aynı ringde

HABER: DİNÇER KARACALAR

Dövüş sporu tutkunlarını heyecanlandıracak haber, organizatör Kürşat Şahin’den geldi. Loca Fight Club’ın kurucusu Kürşat Şahin, tüm dünyada ses getirecek bir organizasyonun hazırlıklarını tamamladı. 18 Haziran’da 7 ayrı kick boks dünya şampiyonunu aynı ringe çıkararak adını tarihe yazdıran Şahin, bu kez kendi rekorunu kıracak. 12 Eylül’de Grand Cevahir Otel’de ikincisi düzenlenecek Loca Fight Club’da Türkiye’nin 8 kick boks dünya şampiyonu mücadele edecek. 

EFSANE MAÇLAR DEV KADROYLA EKRANDA

Kick boksta dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Adem Bozkurt, İsmail Uzuner, Funda Alkayış, Yahya Alemdağ, Cengizhan Kuru, Seda Duygu Aygün, Ünal Alkayış ve Kadir Yıldırım’ın 8 ayrı dünya şampiyonluk maçına çıkacağı organizasyon, 12 Eylül Pazar akşamı saat 21.00’den itibaren TV8 ve TV8.5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yönetmenliğini Teoman Kozan’ın, sunuculuğunu Mustafa Özben’in yapacağı maçları İzge Can Günal yorumlayacak.

DÜNYA YILDIZLARI KOZLARINI PAYLAŞACAK

Kick boksta ringlerin altını üstüne getiren şampiyonlarımızdan Adem Bozkurt, Loca Fight Club’da Fransız rakibi Nazım Djennadi’ye karşı mücadele edecek. İsmail Uzuner, Hollandalı İlyas Boukyoua ile karşılaşacak. “Survivor” yarışmasındaki mücadelesiyle de gönüllerde taht kuran Funda Alkayış, Rusya’dan Vera Buga ile mücadele edecek. Cengizhan Kuru, Endonezyalı dövüşçü Thomas Nelson Doeve’ye karşı yumruklarını konuşturacak. Kadir Yıldırım, ringde Bosna Hersek’ten Ahmed Krnjiç ile karşı karşıya gelecek. Seda Duygu Aygün’ün rakibi İspanyol Anta Marina Sanchez olacak. Ünal Alkayış, Tacikistanlı dövüşçü Shahabaddin Bahramian ile dövüşecek. Yahya Alemdağ da Hollanda’dan Leroy Don Esajas ile gerçekleştireceği mücadeleyle kick boks tutkunlarına heyecanlı dakikalar yaşatacak.

3. LOCA FIGHT CLUB TRABZON’DA GERÇEKLEŞECEK

Kürşat Şahin, Loca Fight Club’ın üçüncüsü için de şimdiden hazırlıklara başladı. Başarılı organizatör, “Dünya ve Avrupa şampiyonu Yahya Alemdağ için muhteşem bir gece hazırlıyoruz. 2 ay sonra gerçekleşecek organizasyonda çok büyük sürprizler olacak” dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Dünya şampiyonuRingKick BoksHaberler
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