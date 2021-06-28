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A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri kadrosu açıklandı

Milliler ayrıca Başantrenör Orhun Ene yönetiminde iki saat süren bir antrenman gerçekleştirdi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
28 Haziran 2021 Pazartesi 12:27
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A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri kadrosu açıklandı

İSTANBUL,(DHA)

Kanada'nın Victoria şehrinde 29 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik sporcu kadrosu belli oldu. Milliler ayrıca Başantrenör Orhun Ene yönetiminde iki saat süren bir antrenman gerçekleştirdi.

Ay-Yııldızlıların FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri kadrosu şu şekilde: "Sertaç Şanlı, A.Buğrahan Tuncer, Şehmus Hazer, Alperen Şengün, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, J.Metecan Birsen, Berk İbrahim Uğurlu, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven, Furkan Korkmaz, Ersan İlyasova."

DHA

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