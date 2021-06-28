A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri kadrosu açıklandı

İSTANBUL,(DHA)

Kanada'nın Victoria şehrinde 29 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik sporcu kadrosu belli oldu. Milliler ayrıca Başantrenör Orhun Ene yönetiminde iki saat süren bir antrenman gerçekleştirdi.

Ay-Yııldızlıların FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri kadrosu şu şekilde: "Sertaç Şanlı, A.Buğrahan Tuncer, Şehmus Hazer, Alperen Şengün, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, J.Metecan Birsen, Berk İbrahim Uğurlu, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven, Furkan Korkmaz, Ersan İlyasova."