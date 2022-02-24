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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atina'ya gitti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Şubat 2022 Perşembe 12:19
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atina'ya gitti

İSTANBUL - FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Yunanistan ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, başkent Atina'ya gitti.

Ay-yıldızlılar, İstanbul Havalimanı’ndan saat 12.00'de kalkan uçakla Yunanistan’ın başkenti Atina’ya hareket etti. 

A Milliler, 2023 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki üçüncü maçında yarın TSİ 19.00’da deplasmanda Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Millilerimiz gruptaki dördüncü maçında ise Yunanistan ile bu kez 28 Şubat Pazartesi günü İstanbul’da karşılaşacak. Millilerin İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda Yunanistan ile oynayacağı müsabaka saat 20.00’de başlayacak.

Başantrenör Orhun Ene yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Yunanistan maçları kadrosu şu şekilde:

"Buğrahan Tuncer, Shane Larkin, Erten Gazi (Anadolu Efes), Oğuz Savaş (Bahçeşehir Koleji), Furkan Haltalı, Egehan Arna, Kenan Sipahi (Beşiktaş Icrypex), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer (Fenerbahçe Beko), Onuralp Bitim (Frutti Extra Bursaspor), Sadık Emir Kabaca, Okben Ulubay (Galatasaray Nef), Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu (Tofaş), Samet Geyik (Türk Telekom), Sertaç Şanlı (FC Barcelona)" 

DHA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Erkek Basketbol TakımıAtina
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